Sevärdheter i Österrike
Urbana kulturskatter möter imponerande naturområden.

Österrikes rika historia har lämnat ett arv av kulturella sevärdheter, medan landets varierade landskap imponerar med sina magnifika naturunderverk.

Österrikes rika historia och kulturella mångfald har skapat ett imponerande arv av sevärdheter. Kloster, slott, palats, museer och gallerier ger spännande inblickar i både landets historiska arv och dess moderna kultur.

Men det är inte bara kulturarvet som imponerar – naturens skönhet spelar en lika stor roll. I många regioner lever man med en stark respekt för naturen och dess resurser. Skogar och alpina betesmarker vårdas, vattendrag hålls rena, och skyddade naturområden bevaras med omsorg. Denna framåtblickande hållning gynnar inte bara miljön utan ger också människor möjlighet att njuta av naturens unika mångfald och skönhet.

Kulturella sevärdheter i Österrike

De mest fascinerande sevärdheterna i Österrikes delstater

De mest spektakulära naturupplevelserna i Österrike

Vanliga frågor

  • Klostret i Melk

    Benediktinerklostret vid Donau är känt för sin barockarkitektur, värdefulla historiska samlingar och klosterträdgårdar.

  • Wachau-dalen

    Vinkultur, pittoreska städer och ruiner omger denna plats på UNESCO:s världsarvslista.

  • Krems

    Som det geografiska förspelet till Wachau erbjuder Krems en blandning av modern kultur och historia. Värt att se är Krems konstmuseum och Steiner Tor.

  • Linz

    Österrikes tredje största stad är känd för sina moderna kulturella höjdpunkter som Ars Electronica Center och Lentos Art Museum.

  • Nationalparken Donaus flodslätt

    Det sista stora flodslättlandskapet i Centraleuropa, där det skyddade området säkerställer överlevnaden för många hotade arter.

  • Wien

    Wien är en blandning av magnifik arkitektur, enastående kultur, musik och älskvärd charm. En stad som inspirerar med gammalt och nytt avantgarde och som omsorgsfullt och hållbart vårdar sina sevärdheter.

  • Grossglockners högalpina väg

    Grossglockner High Alpine Road är en av de mest imponerande högfjällsvägarna i Europa.

  • Innsbruck

    Alpstaden Innsbruck är känd för sin pittoreska gamla stad - inklusive det gyllene taket - och som Österrikes hotspot för vintersport.

  • Zell am See-Kaprun

    Regionen i SalzburgerLand är känd för skidåkning på Kitzsteinhorn-glaciären och simning i Zellsjön.

  • Kitzbühel

    Kombinationen av sportig tradition och alpin charm kännetecknar bilden av Kitzbühel i Tyrolen.

  • Salzkammergut

    Populärt för sina badsjöar, bergslandskap och historiska betydelse - för vilket Salzkammergut tilldelades UNESCO: s världsarvsstatus.

  • Eisriesenwelt Werfen

    Världens största isgrotta sträcker sig över mer än 42 kilometer i Tennengebirge-bergen i Salzburg.

  • St Anton am Arlberg

    Utmanande skidområden och ett aktivt nattliv.

  • Lech Zürs am Arlberg

    Högkvalitativa skidorter i en exklusiv atmosfär.

  • Schönbrunn Zoo

    Världens äldsta djurpark ligger i Wien och är en av de mest besökta djurparkerna i Europa.

  • Wiens Donauinsel

    Simma, åka båt, cykla, åka skridskor, spela beachvolleyboll eller bara ligga på gräset: Donauön erbjuder ett brett utbud av utomhusaktiviteter.

  • Jättepariserhjulet i Wien

    Jättepariserhjulet i Wiener Prater, Wiens landmärke, har snurrat i över 125 år.

  • Naturens hus

    En blandning av museum och akvarium med interaktiva utställningar för både stora och små.

  • Slottet Hellbrunn

    Kombinerar historisk arkitektur med lekfulla element. Vattenspelen är särskilt populära bland barn.

  • Zotters chokladfabrik

    Den som alltid har velat uppleva hur choklad tillverkas är på rätt plats i Steiermark.

  • Vandring i trädtopparna

    En unik vandringsupplevelse i Oberösterreich upp till 15 meter över skogsbotten.

  • Bregenzerwalds ostväg

    I Vorarlberg får ostälskare lära sig om traditionella metoder för osttillverkning.

Information om klimatskydd

Biologisk mångfald i slottsträdgårdar

Slottsträdgårdar är inte bara historiska utflyktsmål utan också platser för lugn och avkoppling. Samtidigt fungerar de rymliga grönområdena som viktiga fristäder för djur- och växtarter. För att främja biologisk mångfald och skapa livsmiljöer för insekter omvandlas allt fler slottsträdgårdar till ängar med vilda blommor.

I Salzburgs parker finns exempelvis "vilda hörn", och på Gloriette-ängen i Schönbrunns slottspark i Wien blommar vilda blommor som ger näring åt vilda bin. Även trafiköar längs vägar förvandlas till värdefulla betesmarker för insekter. Dessutom bidrar Österrikes järnvägsbolag genom att förvandla vägbankar, gräskanter och stationsområden till bi-paradis, där bikupor och honung blir en del av helheten.

Det här kanske också intresserar dig

Upptäck det bästa av Österrike

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få tillgång till:

  • Insidertips för din nästa semester i Österrike

  • Utsökta recept

  • Veranstaltungstipps für Top-Events

  • Resetips och erbjudanden