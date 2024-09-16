Sevärdheter i Österrike
Urbana kulturskatter möter imponerande naturområden.
Österrikes rika historia och kulturella mångfald har skapat ett imponerande arv av sevärdheter. Kloster, slott, palats, museer och gallerier ger spännande inblickar i både landets historiska arv och dess moderna kultur.
Men det är inte bara kulturarvet som imponerar – naturens skönhet spelar en lika stor roll. I många regioner lever man med en stark respekt för naturen och dess resurser. Skogar och alpina betesmarker vårdas, vattendrag hålls rena, och skyddade naturområden bevaras med omsorg. Denna framåtblickande hållning gynnar inte bara miljön utan ger också människor möjlighet att njuta av naturens unika mångfald och skönhet.
Kulturella sevärdheter i Österrike
De mest fascinerande sevärdheterna i Österrikes delstater
De mest spektakulära naturupplevelserna i Österrike
Vanliga frågor
Biologisk mångfald i slottsträdgårdar
Slottsträdgårdar är inte bara historiska utflyktsmål utan också platser för lugn och avkoppling. Samtidigt fungerar de rymliga grönområdena som viktiga fristäder för djur- och växtarter. För att främja biologisk mångfald och skapa livsmiljöer för insekter omvandlas allt fler slottsträdgårdar till ängar med vilda blommor.
I Salzburgs parker finns exempelvis "vilda hörn", och på Gloriette-ängen i Schönbrunns slottspark i Wien blommar vilda blommor som ger näring åt vilda bin. Även trafiköar längs vägar förvandlas till värdefulla betesmarker för insekter. Dessutom bidrar Österrikes järnvägsbolag genom att förvandla vägbankar, gräskanter och stationsområden till bi-paradis, där bikupor och honung blir en del av helheten.