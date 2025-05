En Alm är ett kulturlandskap i Alperna som har formats av människor under flera hundra år. Under sommarmånaderna betar kor, får eller getter på dessa högt belägna ängar och betesmarker, under tillsyn av personer som arbetar på fäboden.

Djuren livnär sig främst på näringsrika alpörter och gräs, vilket bidrar till högkvalitativa mejeriprodukter.

Även de fäbodar och små gårdar som hör till dessa betesmarker kallas för Alm – ett begrepp som motsvarar Alp, Alpe eller Alb i andra delar av det tyskspråkiga området.