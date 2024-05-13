Österrikare värnar sina traditioner och lever nära naturen. Med känsla förenar de det klassiska med det nya för att skapa balans och harmoni.

Besökare som deltar i Österrikes färgstarka festivaler och regionala traditioner får en levande inblick i landets rika kulturarv. Från påskliljefestivalen till midsommarbrasornas glöd är det tydligt att österrikarna firar sina traditioner med passion och stolthet.

Under påsktiden fylls de livliga marknaderna med färgsprakande hantverk och kulinariska läckerheter som speglar landets kulturella mångfald. På hösten erbjuder de alpina boskapsdrivningarna en storslagen avslutning på sommaren, där tradition och natur möts i en spektakulär hyllning.

Mot årets slut förvandlas städerna till julidyller, med marknader som doftar av kakor och glögg. Adventens förväntan når sin höjdpunkt i nyårsbalernas elegans, särskilt i Wien – balernas världshuvudstad.