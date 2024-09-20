Österrikes vackraste badsjöar
Upptäck Österrikes sjöar för bad, äventyr och total avkoppling

En semester i Österrikes natur bjuder på både upplevelser och avkoppling. De kristallklara badsjöarna, inbäddade i alplandskapet, är berömda för sitt rena, klara vatten.

Familjesemester vid sjön: Perfekt för barn och vuxna som älskar vatten

Sommaren i Österrike är perfekt för att uppleva naturens skönhet och de strålande badsjöarna. Med kristallklart vatten, som hålls rent tack vare strikta miljöregler och regelbundna kontroller, erbjuder sjöarna badupplevelser av högsta kvalitet. Hela 97,7 % av Österrikes sjöar har "utmärkt vattenkvalitet" (källa: Österrikiska byrån för hälsa och livsmedelssäkerhet).

En dag vid sjön: Något för alla

Vid Österrikes badsjöar finns aktiviteter för hela familjen – från simning och paddling till kiteboarding eller avkoppling på stranden. Oavsett om dagen är full av äventyr eller avkoppling, hittar alla något att njuta av. Sjöarna erbjuder både lugna platser för total avkoppling och möjligheter till vattensport för den mer äventyrliga. Lokalbefolkningens stolthet över sina sjöar och deras kärlek till naturen smittar av sig på alla besökare. En sommar vid en österrikisk sjö är inte bara en semester – det är en chans att skapa minnen för livet.

Österrikes vackraste badsjöar i överblick

Naturens lekplats

Weissensee i Kärnten

Det här läget på Alpernas sydsida är svårslaget: här får du både vackra bergslandskap och hela 2 000 soltimmar per år. Den fjordliknande sjön Weissensee bjuder in med sitt klara, smaragdgröna vatten, utmärkta vandrings- och cykelleder och aktiviteter som surfing, stand-up paddling och fiske.

  • Höjd: 930 m

  • Yta: 6,5 km²

  • Vattentemperatur: upp till 24 °C

  • Maxdjup: 99 m

Hur man tar sig dit: Närmaste flygplats är Klagenfurt (cirka 1,5 timmar med bil). Du kan också ta tåget till Greifenburg och sedan fortsätta med en gratis skyttelbuss till Weissensee Nature Park.

Weissensee

Aktiviteter runt sjön Weissensee

Njutning på den alpina betesmarken

På 1 540 meters höjd väntar stugan på hungriga vandrare och belönar dem med Kaiserschmarren.

Kohlrösl-stugan

Att leva vid sjön

Mottot för "Forelle" är "skynda på och vänta". Och det är precis så det känns på Genießerhotel.

Gourmethotellet Die Forelle

Mountainbike i Alperna

Utforska regionen på två hjul: Börja vid sjöns stränder och upptäck några av de mest fantastiska MTB-lederna i Kärnten!

Mountainbike på sjön Weissensee

Båtliv på landsbygden

Välkommen ombord på ett av fartygen från Weissensee Cruise Lines! Du kan till och med använda den som en skyttel när du vandrar - gå av och på som du vill!

Båttur på sjön Weissensee
Frihet med sol, vind och vatten

Attersee i Salzkammergut

I hjärtat av Österrikes sjöregion ligger Attersee, en sjö med en särskild konstnärlig och avslappnad atmosfär. Ta en promenad genom området som kallas "Lilla Venedig," där du hittar villor i medelhavsstil som en gång tillhörde Gustav Klimt. Efteråt kan du doppa tårna i det svala vattnet och njuta av de mäktiga bergen som omger sjön.

  • Höjd: 469 m

  • Yta: 46,2 km²

  • Maxdjup: 169 m

Hur man tar sig dit: Attersee ligger ungefär halvvägs mellan Salzburg och Linz. Hit kommer du enkelt med bil via motorväg A1, eller med tåg till stationerna Frankenmarkt, Vöcklamarkt, Vöcklabruck eller Attnang-Puchheim.

Attersee

Aktiviteter i regionen Attersee-Attergau

Fri sikt ner i sjöns djup

En oförglömlig upplevelse: Hyr en kajak med glasbotten och paddla över sjön, medan du njuter av en kristallklar vy rakt ner till sjöbottnen.

Kajak med glasbotten

Följ med på en spännande dykning

Dykattraktionen i sjön Attersee: De förhistoriska pålbyggnaderna under vattnet är en imponerande del av UNESCO:s världsarvslista.

Dykning

Solnedgång att minnas

Slå dig ner på terrassen på Hotel-Restaurant Kaisergasthof och vänta på ett skådespel som bara naturen kan visa dig - en perfekt solnedgång.

Naturens vackra färger
Förfriskning mellan bergen

Achensee i Tyrolen

Achensee, ofta kallad "Tyrolens hav," formades av glaciärer för över 20 000 år sedan. Idag bjuder sjön in besökare med sitt smaragdgröna, kristallklara vatten. Omringad av vackra berg och gröna ängar, är Achensee perfekt för en mängd vattensporter som simning, surfing, segling, paddling och dykning.

  • Höjd: 929 m

  • Yta: 6,8 km²

  • Genomsnittlig vattentemperatur: 19 °C

  • Maxdjup: 133 m

  • Hur man tar sig dit: Achensee ligger bara 45 minuters bilresa från Innsbruck. Du kan också ta tåget till Jenbach och därifrån hoppa på en gratis buss, ångtåget eller en taxi.

Achensee

4 hotelltips vid sjön Achensee

Seehotel Einwaller

Nära sjön Achensee, avslappnat och uppfriskande - det är Einwaller.

Seehotel Einwaller

Verwöhnhotel Kristall

Wellness är högsta prioritet och kulinariska delikatesser finns i överflöd.

Hotell Kristall

Hotel Rieser

Familje- och wellnesshotellet för avkoppling och aktivitet.

Hotell Rieser

Hotell Kronthaler

Detta alpina gömställe ligger i utkanten av skogen, mellan bergen och sjön Achensee.

Hotell Kronthaler
Naturskatt under naturskydd

Neusiedler See i Burgenland

Neusiedler See är unik på sitt sätt: den är i genomsnitt bara en meter djup, men är ändå en av Österrikes största sjöar. Som stäppsjö omges den av vidsträckta ängar och vassområden. Här kan fågelskådare se fler arter än vid någon annan sjö i Europa, medan vinälskare kan njuta av ett brett urval av lokala viner.

  • Höjd: 115 m

  • Yta: 320 km²

  • Genomsnittligt djup: 1 m

  • Maxdjup: 2 m

Hur man tar sig dit: Neusiedler See ligger cirka 70 km från Wiens flygplats. Den är lätt att nå med bil via motorväg A4 eller med tåg som går varje timme från Wien.

Neusiedler See

De 4 bästa restaurangerna vid Neusiedler See

Seejungfrau i Jois

Vill du ta en paus med stil? Njut av en bit tårta på en av de vackraste platserna vid sjön!

Sejungfrau

Strandhaus i Mörbisch

Sommarkök med regionala råvaror och en avslappnad semesteratmosfär - det är strandhuset i Mörbisch!

Strandhuset

Sloboda vingård i Podersdorf

Regionala produkter och (långsam) njutning är dagens ordning på Sloboda.

Sloboda vingård

Das Fritz i Weiden

En vacker restaurang vid sjön med rätter gjorda på lokala råvaror och viner från cirka 450 olika vingårdar.

Das Fritz

Wolfgangsee i Salzkammergut

Wolfgangsee ligger vid gränsen mellan Oberösterreich och SalzburgerLand, omgiven av skogar, ängar och berg. Vid sjöns strandkant ligger charmiga byar som St. Gilgen, St. Wolfgang och Strobl. En linbana tar dig upp på Zwölferhorn, som erbjuder en av regionens bästa utsikter.

  • Höjd: 538 m

  • Yta: 12,4 km²

  • Genomsnittligt djup: 52 m

  • Maxdjup: 114 m

  • Genomsnittlig temperatur: 22 °C

Hur man tar sig dit: Närmaste flygplats är Salzburg. Därifrån kan du ta buss 150 till Strobl och sedan byta till buss 546.

Wolfgangsee

4 badtips vid Wolfgangsee

Badplats "Information Ried"

Den välskötta badplatsen med gratis gräsmatta för solbad ligger i byn Ried.

Information om badplatsen Ried

Badplats i Fürbergskogen

En naturlig badplats med omklädningsrum och möjlighet att hoppa från klippor.

Waldbad Fürberg

Naturstranden Wasswiese

Solterrass i Strobl med träd, badbrygga, lekplats, buffé och båtuthyrning.

Naturstrand Wasswiese

Strandbadet St. Gilgen

Stort grönområde med omklädningshytter, badplats för barn och restaurang.

Strandbadet St. Gilgen
Medelhavskänsla

Wörthersee i Kärnten

Kärntens största sjö är också en av de varmaste i Alperna, med temperaturer upp till 28 °C. På kvällen kan du besöka trendiga strandbarer eller förstklassiga restauranger vid sjökanten och njuta av solnedgången med en cocktail i handen.

  • Höjd: 450 m

  • Yta: 19,4 km²

  • Genomsnittligt djup: 42 m

  • Maxdjup: 84,6 m

  • Max temperatur: 28 °C

Hur man tar sig dit: Klagenfurt ligger precis vid sjön, och flygplatsen är bara 15 minuter bort. Staden är även lättillgänglig med tåg från alla större österrikiska städer.

Wörthersee

Aktiviteter runt Wörthersee

Vandring runt sjön

Starta var som helst på den 55 km långa rutten runt sjön - du behöver naturligtvis inte ta hela sträckan på en gång!

Vandring

En båttur på sjön

Dela en roddbåt med din partner, en trampbåt med barnen, en elektrisk båt med dina vänner eller paddla kajak på egen hand!

Båtuthyrning

Vattenskidor, vindsurfing med mera

Sjön erbjuder gott om strandbad för allmänheten. Välj mellan vattenskidåkning, fallskärmshoppning, däck- och bananbåtsturer, SUP och fler roliga aktiviteter!

Vattensporter
Perfekt för seglare

Mondsee i regionen Salzkammergut i Oberösterreich

Mondsee ligger i Salzkammergut, sydväst om Attersee, och sträcker sig längs gränsen mellan Salzburg och Oberösterreich vid sin södra strand. Sjön är mycket populär bland surfare och seglare tack vare de växlande vindarna, och simmare uppskattar de varma vattentemperaturerna som kan nå upp till 27 °C.

  • Höjd: 493 m

  • Max längd: 11 km

  • Max bredd: 2 km

  • Maxdjup: 68 m

  • Genomsnittlig temperatur: 23 °C

Hur man tar sig dit: Närmaste flygplats är Salzburg. Från Salzburgs centralstation går buss 140 till Mondsee, vilket tar cirka en timme.

Mondsee

Aktiviteter runt Mondsee

Vandringsturer vid sjön Mondsee-Irrsee

Området erbjuder mer än 150 km vandringsleder och inkluderar berget Schafberg, Drachenwand och Schobers. Informera dig om rutterna i förväg - vissa kan vara en utmaning för dem som är rädda för höjder!

Vandringsturer

Cykling och mountainbike

Mondsee-Irrsee-regionen är en av de mest varierade cykelregionerna i Österrike, belägen mellan mjuka kullar och robusta toppar.

Cykling och mountainbike

Golf

Imponerande golfbanor och golfvänliga boenden: Salzkammergut erbjuder den perfekta inramningen för din golfupplevelse i Mondsee-Irrsee-regionen

Golfupplevelser
Natur möter kultur

Bodensee i Vorarlberg

Centraleuropas tredje största sjö delas av Österrike, Tyskland och Schweiz, och erbjuder mängder av aktiviteter för vattenälskare: simma, ta en båttur, cykla längs sjön eller njut av en grillkväll vid solnedgången. Ett besök i Bregenz är också ett måste!

  • Höjd: 395 m

  • Max längd: 63 km

  • Max bredd: 14 km

  • Maxdjup: 251 m

  • Genomsnittlig temperatur: 20 °C

Hur man tar sig dit: Bregenz ligger precis vid sjön. Flygplatserna Altenrhein (CH), Zürich (CH), Friedrichshafen (DE) och Memmingen (DE) ligger alla inom en timmes bilresa från staden.

Bodensee

Aktiviteter runt Bodensee

Segling & vattensport

Surfing, segling, SUP och seglingsregattor: Här sjuder det av sportaktiviteter.

Vattensporter

Guidad rundtur på sjöscenen

Ta en titt bakom kulisserna på Bregenzfestivalen - en upplevelse.

Guidad rundtur på festivalområdet

Cykling på Pfänder

Pfänder-regionen är ett turområde för både fritidscykling och mountainbike.

Cykling på Pfänder

Båtutflykter

Bodensjöfarten har sedan länge gått från transportmedel till färgstarka äventyrsresor.

Sjöfart
Tips för att skydda klimatet

Hur håller man badsjöar rena och friska?

  • Badsjöar är viktiga livsmiljöer för djur och växter. Vänligen observera skyddszonerna!

  • Använd endast de godkända strandområdena för bad.

  • Lämna inte kvar något skräp.

  • Använd inte badsjön som toalett.

  • Mata inte fiskar och vattenfåglar - matrester orsakar överskott av näringsämnen.

  • Lämna solkrämen på innan du badar (oljefilm förorenar vattenytan).

Vanliga frågor

Det finns cirka 400 badsjöar i Österrike. Särskilt rekommenderade är:

  • Achensee / Tyrolen

  • Sjön Altaussee / Steiermark

  • Gamla Donau / Wien

  • Attersee / Oberösterreich

  • Bodensjön / Vorarlberg

  • Erlaufsee / Niederösterreich, Steiermark

  • Fuschlsjön / SalzburgerLand

  • Gosausjön / Övre Österrike

  • Grundlsee / Steiermark

  • Irrsee / Övre Österrike

  • Klopeinsjön / Kärnten

  • Längsee / Kärnten

  • Lunzsjön / Niederösterreich

  • Sjön Millstätter See / Kärnten

  • Mondsee / Övre Österrike

  • Sjön Neusiedl / Burgenland

  • Sjön Traunsee / Övre Österrike

  • Wallersee / SalzburgerLand

  • Weissensee-sjön / Kärnten

  • Wolfgangsee / Oberösterreich, SalzburgerLand

  • Sjön Wörthersee / Kärnten

Wien

  • Gamla Donau

  • Hirschstetten baddamm

Oberösterreich

  • Attersee-sjön

  • Wolfgangsee

  • Sjön Traunsee

Steiermark

  • Sjön Altaussee

  • Sjön Erlauf

  • Sjön Grundlsee

  • Sjön Ödensee

Kärnten

  • Sjön Wörthersee

  • Sjön Weissensee

Tyrolen

  • Sjön Achensee

  • Pillersee

  • Sjön Plansee

  • Berglsteinersee

  • Blindsee

Vorarlberg

  • Bodensjön

  • Formarinsjön

  • Spullersjön

Burgenland

  • Neusiedler See

SalzburgerLand

  • Wallersee

  • Mondsee-sjön

Ett medvetet förhållningssätt till naturen och ett fantastiskt vackert kulturlandskap: det är regionens styrkor Weissenseeför vilken den har tilldelats titeln "Naturpark". Endast de regioner som skyddar stora delar av landskapet får kalla sig så - två tredjedelar av Weissensees strandområde är ett naturreservat. Och den avgörande faktorn: dagens landskap måste ha odlats under århundraden av traditionellt jordbruk. Odlingen av skogar, ängar och alpina betesmarker och omsorgen om rent vatten skapar en livlig biologisk mångfald i Weissensee-regionen - ett rekreationsområde som gör upplevelsen och förståelsen av naturen till ett imponerande äventyr.

Den skimrande turkosa färgen på sjön Wörthersee är legendarisk. Det är inte ett slumpmässigt infall av naturen. Snarare är det flora och fauna, sjöns djup och kalkhalten i vattnet som avgör färgtonen. Beroende på blandningen skapas djupblått, ljusgrönt eller ljust turkos. Sjön Wörthersee är särskilt kalkhaltig. Det spridda ljuset som tränger in i vattnet absorberas och reflekteras av de finfördelade kalkkristallerna. Det är därför vattnet ser ut som den berömda turkosblå sjön Wörthersee.

  • Vassbältet i Neusiedl-sjön är - efter Donaudeltat - det näst största sammanhängande vassbältet i Europa.

  • De naturliga områdena är olika: vassbäddar, ängar nära sjön, salta, periodiskt torkande pooler.

  • Floran och faunan är exceptionell! Runt Neusiedlsjön finns djur- och växtarter från Alperna, Pannonien, Medelhavsområdet och Norden.

  • Grå stäppboskap, vita åsnor och Przewalskis hästar betar vid foten av sjön för naturskydd.

  • Neusiedlsjön är den västligaste stäppsjön i Europa. Regionen och nationalparken är ett världsarv.

  • Regionen är den varmaste i Österrike. Omkring 60 varma sommardagar per år skapar idealiska förhållanden för vinodling, flora och fauna.

  • Sjöns östra strand är ett av de blåsigaste områdena i Europa. Särskilt den sydliga vinden är mycket uppskattad av vattensportentusiaster som seglingsvind.

Bad Ischl - 20 km bort: rundtur i det tidigare kejserliga sommarresidenset med kejserlig villa, spaträdgårdar och esplanad.

Staden Salzburg - 36 km bort: besök Mozart, gondoltur till fästningen Hohensalzburg, eftermiddagskaffe i gamla stan.

Ausseerland - 47 km bort: Upplev, upptäck och njut av Salzkammergut-regionen.

Gmunden - 52 km bort: utforska Ort Castle i "Traunseesjöns pärla", som Gmunden är kärleksfullt känd som.

Salzburgs friluftsmuseum - 56 km bort: Upplev levande historia - utomhusgårdar i Österrikes största museum.

Eisriesenwelt Werfen - 78 km bort: Förundras över naturen i den största isgrottan i världen.

Utflyktsmål Wörthersee Plus-kortet är kostnadsfritt! Alla gäster i regionen Wörthersee, Klagenfurt och Centrala Kärnten får det kostnadsfria Wörthersee Plus-kortet. Detta kort erbjuder många upplevelser, rabatter och aktivitetsprogram året runt och därmed över 200 förmåner - från den allra första övernattningen. Vid vistelser på tre nätter eller mer får gästerna gratis inträde till de deltagande simbassängerna.

