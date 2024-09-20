Österrikes vackraste badsjöar
Upptäck Österrikes sjöar för bad, äventyr och total avkoppling
Familjesemester vid sjön: Perfekt för barn och vuxna som älskar vatten
Sommaren i Österrike är perfekt för att uppleva naturens skönhet och de strålande badsjöarna. Med kristallklart vatten, som hålls rent tack vare strikta miljöregler och regelbundna kontroller, erbjuder sjöarna badupplevelser av högsta kvalitet. Hela 97,7 % av Österrikes sjöar har "utmärkt vattenkvalitet" (källa: Österrikiska byrån för hälsa och livsmedelssäkerhet).
En dag vid sjön: Något för alla
Vid Österrikes badsjöar finns aktiviteter för hela familjen – från simning och paddling till kiteboarding eller avkoppling på stranden. Oavsett om dagen är full av äventyr eller avkoppling, hittar alla något att njuta av. Sjöarna erbjuder både lugna platser för total avkoppling och möjligheter till vattensport för den mer äventyrliga. Lokalbefolkningens stolthet över sina sjöar och deras kärlek till naturen smittar av sig på alla besökare. En sommar vid en österrikisk sjö är inte bara en semester – det är en chans att skapa minnen för livet.
Österrikes vackraste badsjöar i överblick
Weissensee i Kärnten
Det här läget på Alpernas sydsida är svårslaget: här får du både vackra bergslandskap och hela 2 000 soltimmar per år. Den fjordliknande sjön Weissensee bjuder in med sitt klara, smaragdgröna vatten, utmärkta vandrings- och cykelleder och aktiviteter som surfing, stand-up paddling och fiske.
Höjd: 930 m
Yta: 6,5 km²
Vattentemperatur: upp till 24 °C
Maxdjup: 99 m
Hur man tar sig dit: Närmaste flygplats är Klagenfurt (cirka 1,5 timmar med bil). Du kan också ta tåget till Greifenburg och sedan fortsätta med en gratis skyttelbuss till Weissensee Nature Park.
Aktiviteter runt sjön Weissensee
Njutning på den alpina betesmarken
På 1 540 meters höjd väntar stugan på hungriga vandrare och belönar dem med Kaiserschmarren.
Att leva vid sjön
Mottot för "Forelle" är "skynda på och vänta". Och det är precis så det känns på Genießerhotel.
Mountainbike i Alperna
Utforska regionen på två hjul: Börja vid sjöns stränder och upptäck några av de mest fantastiska MTB-lederna i Kärnten!
Båtliv på landsbygden
Välkommen ombord på ett av fartygen från Weissensee Cruise Lines! Du kan till och med använda den som en skyttel när du vandrar - gå av och på som du vill!
Attersee i Salzkammergut
I hjärtat av Österrikes sjöregion ligger Attersee, en sjö med en särskild konstnärlig och avslappnad atmosfär. Ta en promenad genom området som kallas "Lilla Venedig," där du hittar villor i medelhavsstil som en gång tillhörde Gustav Klimt. Efteråt kan du doppa tårna i det svala vattnet och njuta av de mäktiga bergen som omger sjön.
Höjd: 469 m
Yta: 46,2 km²
Maxdjup: 169 m
Hur man tar sig dit: Attersee ligger ungefär halvvägs mellan Salzburg och Linz. Hit kommer du enkelt med bil via motorväg A1, eller med tåg till stationerna Frankenmarkt, Vöcklamarkt, Vöcklabruck eller Attnang-Puchheim.
Aktiviteter i regionen Attersee-Attergau
Fri sikt ner i sjöns djup
En oförglömlig upplevelse: Hyr en kajak med glasbotten och paddla över sjön, medan du njuter av en kristallklar vy rakt ner till sjöbottnen.
Följ med på en spännande dykning
Dykattraktionen i sjön Attersee: De förhistoriska pålbyggnaderna under vattnet är en imponerande del av UNESCO:s världsarvslista.
Solnedgång att minnas
Slå dig ner på terrassen på Hotel-Restaurant Kaisergasthof och vänta på ett skådespel som bara naturen kan visa dig - en perfekt solnedgång.
Achensee i Tyrolen
Achensee, ofta kallad "Tyrolens hav," formades av glaciärer för över 20 000 år sedan. Idag bjuder sjön in besökare med sitt smaragdgröna, kristallklara vatten. Omringad av vackra berg och gröna ängar, är Achensee perfekt för en mängd vattensporter som simning, surfing, segling, paddling och dykning.
Höjd: 929 m
Yta: 6,8 km²
Genomsnittlig vattentemperatur: 19 °C
Maxdjup: 133 m
Hur man tar sig dit: Achensee ligger bara 45 minuters bilresa från Innsbruck. Du kan också ta tåget till Jenbach och därifrån hoppa på en gratis buss, ångtåget eller en taxi.
4 hotelltips vid sjön Achensee
Seehotel Einwaller
Nära sjön Achensee, avslappnat och uppfriskande - det är Einwaller.
Verwöhnhotel Kristall
Wellness är högsta prioritet och kulinariska delikatesser finns i överflöd.
Hotel Rieser
Familje- och wellnesshotellet för avkoppling och aktivitet.
Hotell Kronthaler
Detta alpina gömställe ligger i utkanten av skogen, mellan bergen och sjön Achensee.
Neusiedler See i Burgenland
Neusiedler See är unik på sitt sätt: den är i genomsnitt bara en meter djup, men är ändå en av Österrikes största sjöar. Som stäppsjö omges den av vidsträckta ängar och vassområden. Här kan fågelskådare se fler arter än vid någon annan sjö i Europa, medan vinälskare kan njuta av ett brett urval av lokala viner.
Höjd: 115 m
Yta: 320 km²
Genomsnittligt djup: 1 m
Maxdjup: 2 m
Hur man tar sig dit: Neusiedler See ligger cirka 70 km från Wiens flygplats. Den är lätt att nå med bil via motorväg A4 eller med tåg som går varje timme från Wien.
De 4 bästa restaurangerna vid Neusiedler See
Seejungfrau i Jois
Vill du ta en paus med stil? Njut av en bit tårta på en av de vackraste platserna vid sjön!
Strandhaus i Mörbisch
Sommarkök med regionala råvaror och en avslappnad semesteratmosfär - det är strandhuset i Mörbisch!
Sloboda vingård i Podersdorf
Regionala produkter och (långsam) njutning är dagens ordning på Sloboda.
Das Fritz i Weiden
En vacker restaurang vid sjön med rätter gjorda på lokala råvaror och viner från cirka 450 olika vingårdar.
Wolfgangsee i Salzkammergut
Wolfgangsee ligger vid gränsen mellan Oberösterreich och SalzburgerLand, omgiven av skogar, ängar och berg. Vid sjöns strandkant ligger charmiga byar som St. Gilgen, St. Wolfgang och Strobl. En linbana tar dig upp på Zwölferhorn, som erbjuder en av regionens bästa utsikter.
Höjd: 538 m
Yta: 12,4 km²
Genomsnittligt djup: 52 m
Maxdjup: 114 m
Genomsnittlig temperatur: 22 °C
Hur man tar sig dit: Närmaste flygplats är Salzburg. Därifrån kan du ta buss 150 till Strobl och sedan byta till buss 546.
4 badtips vid Wolfgangsee
Badplats "Information Ried"
Den välskötta badplatsen med gratis gräsmatta för solbad ligger i byn Ried.
Badplats i Fürbergskogen
En naturlig badplats med omklädningsrum och möjlighet att hoppa från klippor.
Naturstranden Wasswiese
Solterrass i Strobl med träd, badbrygga, lekplats, buffé och båtuthyrning.
Strandbadet St. Gilgen
Stort grönområde med omklädningshytter, badplats för barn och restaurang.
Wörthersee i Kärnten
Kärntens största sjö är också en av de varmaste i Alperna, med temperaturer upp till 28 °C. På kvällen kan du besöka trendiga strandbarer eller förstklassiga restauranger vid sjökanten och njuta av solnedgången med en cocktail i handen.
Höjd: 450 m
Yta: 19,4 km²
Genomsnittligt djup: 42 m
Maxdjup: 84,6 m
Max temperatur: 28 °C
Hur man tar sig dit: Klagenfurt ligger precis vid sjön, och flygplatsen är bara 15 minuter bort. Staden är även lättillgänglig med tåg från alla större österrikiska städer.
Aktiviteter runt Wörthersee
Vandring runt sjön
Starta var som helst på den 55 km långa rutten runt sjön - du behöver naturligtvis inte ta hela sträckan på en gång!
En båttur på sjön
Dela en roddbåt med din partner, en trampbåt med barnen, en elektrisk båt med dina vänner eller paddla kajak på egen hand!
Vattenskidor, vindsurfing med mera
Sjön erbjuder gott om strandbad för allmänheten. Välj mellan vattenskidåkning, fallskärmshoppning, däck- och bananbåtsturer, SUP och fler roliga aktiviteter!
Mondsee i regionen Salzkammergut i Oberösterreich
Mondsee ligger i Salzkammergut, sydväst om Attersee, och sträcker sig längs gränsen mellan Salzburg och Oberösterreich vid sin södra strand. Sjön är mycket populär bland surfare och seglare tack vare de växlande vindarna, och simmare uppskattar de varma vattentemperaturerna som kan nå upp till 27 °C.
Höjd: 493 m
Max längd: 11 km
Max bredd: 2 km
Maxdjup: 68 m
Genomsnittlig temperatur: 23 °C
Hur man tar sig dit: Närmaste flygplats är Salzburg. Från Salzburgs centralstation går buss 140 till Mondsee, vilket tar cirka en timme.
Aktiviteter runt Mondsee
Vandringsturer vid sjön Mondsee-Irrsee
Området erbjuder mer än 150 km vandringsleder och inkluderar berget Schafberg, Drachenwand och Schobers. Informera dig om rutterna i förväg - vissa kan vara en utmaning för dem som är rädda för höjder!
Cykling och mountainbike
Mondsee-Irrsee-regionen är en av de mest varierade cykelregionerna i Österrike, belägen mellan mjuka kullar och robusta toppar.
Golf
Imponerande golfbanor och golfvänliga boenden: Salzkammergut erbjuder den perfekta inramningen för din golfupplevelse i Mondsee-Irrsee-regionen
Bodensee i Vorarlberg
Centraleuropas tredje största sjö delas av Österrike, Tyskland och Schweiz, och erbjuder mängder av aktiviteter för vattenälskare: simma, ta en båttur, cykla längs sjön eller njut av en grillkväll vid solnedgången. Ett besök i Bregenz är också ett måste!
Höjd: 395 m
Max längd: 63 km
Max bredd: 14 km
Maxdjup: 251 m
Genomsnittlig temperatur: 20 °C
Hur man tar sig dit: Bregenz ligger precis vid sjön. Flygplatserna Altenrhein (CH), Zürich (CH), Friedrichshafen (DE) och Memmingen (DE) ligger alla inom en timmes bilresa från staden.
Aktiviteter runt Bodensee
Segling & vattensport
Surfing, segling, SUP och seglingsregattor: Här sjuder det av sportaktiviteter.
Guidad rundtur på sjöscenen
Ta en titt bakom kulisserna på Bregenzfestivalen - en upplevelse.
Cykling på Pfänder
Pfänder-regionen är ett turområde för både fritidscykling och mountainbike.
Båtutflykter
Bodensjöfarten har sedan länge gått från transportmedel till färgstarka äventyrsresor.
Hur håller man badsjöar rena och friska?
Badsjöar är viktiga livsmiljöer för djur och växter. Vänligen observera skyddszonerna!
Använd endast de godkända strandområdena för bad.
Lämna inte kvar något skräp.
Använd inte badsjön som toalett.
Mata inte fiskar och vattenfåglar - matrester orsakar överskott av näringsämnen.
Lämna solkrämen på innan du badar (oljefilm förorenar vattenytan).