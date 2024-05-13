Konst och kultur i Österrike
Utforska det okända, upptäck nya aspekter och låt dig inspireras!

Österrikes rika historia och dess kreativa folk har skapat ett imponerande arv av konst, kultur, musik och landmärken. Ett spännande kulturellt äventyr väntar dig!

Slott och borgar, kloster, UNESCO: s världsarvslistor, museer och gallerier är alla dessa kulturskatter, tillsammans med tusentals andra sevärdheter som väntar på att bli upptäckta. Österrike, de stora kompositörernas och de världsberömda verkens land, visar upp både klassisk och modern musik i stora konserthus och på utomhusfestivaler.

Om du vill följa berömda personligheters idéer och verk erbjuder Österrike en mängd möjligheter. Landets kulturella själ framträder i dess traditioner, naturnära livsstil och hantverk. Den verkliga charmen ligger i den unika kombinationen av kreativitet, autenticitet och hållbarhet.

Musik, konst och människorna bakom

De vackraste sevärdheterna inom kultur och natur

Vanliga frågor

"Fältharen" av Albrecht Dürer visas på Albertina i Wien i Wien. Haren kan köpas som konsttryck i museibutiken.

Med 24 gyllene målningar av Gustav Klimt är Belvedere i Wien världens största samling av Gustav Klimt-målningar.

"Saliera" är ett saltkar som tillverkades av den italienske skulptören och guldsmeden Benvenuto Cellini åt Frans I av Frankrike 1540-1543. Idag visas "Saliera" i det konsthistoriska museet i Wien.

Världsutställningen i Wien ägde rum 1873 och förvandlade Wien till en kosmopolitisk stad. Inget annat stort evenemang har haft en större inverkan på Wiens utveckling till en global metropol. År 2023 organiserades många initiativ för att 150. Jubileet för världsutställningen i Wien 1873 ägde rum.

Ja, förmånskort ger rabatter på museer, stadsvandringar och kollektivtrafik. Vissa upplevelser är gratis, medan andra attraktioner erbjuder rabatter. Korten finns att köpa på turistbyråer eller hos deltagande boendeanläggningar.

2003 blev Kunsthaus Graz ett modernt landmärke i universitetsstaden och lyser med sin kontroversiella exteriör såväl som de inre värdena i sina utställningar. Invånarna i Graz kallar det kärleksfullt för "Den vänliga utomjordingen".

Information om klimatskydd

Monumentskydd - en synonym för hållbarhet

Bevarandet av historiska byggnader är ett enastående initiativ i Österrike för klimatskydd. Varför är det så?

  • Att bevara historiska byggnader kan bidra till att spara resurser. Befintliga byggnader bevaras så att inga nya byggprojekt behöver realiseras på grönområden.

  • Monumentskydd spelar en viktig sociokulturell roll genom att bidra till bevarandet av historiska byggnader. Detta kan stärka den regionala identiteten och berika det kulturella utbudet.

  • Många historiska byggnader byggdes ursprungligen med hjälp av naturmaterial, ofta från regionen. Vid restaureringsarbeten försöker man använda dessa material för att bevara byggnadernas originalitet.

  • Förekomsten av djur- och växtarter och deras livsmiljöer kan skyddas.

Hållbart resande

Det här kanske också intresserar dig

Upptäck det bästa av Österrike

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få tillgång till:

  • Insidertips för din nästa semester i Österrike

  • Utsökta recept

  • Veranstaltungstipps für Top-Events

  • Resetips och erbjudanden