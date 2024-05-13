Upplev mat- och dryckeskulturen i Oberösterreich
Njut av autentiska smaker
Ingredienser från grunden
Bra saker kan bara tillagas av bra ingredienser. Det är därför bönderna och de kreativa kockarna från Oberösterreich lägger stort värde på högsta kvalitet och korta transportvägar. Oberösterreich är ölens, brödets och hantverkets land. Det är typiskt för Oberösterreich att skåla med en regionalt bryggd öl vid pubbordet, att gå på örtvandring tillsammans och att bjuda in gäster till en Stanglfisch vid stranden av sjön Traunsee.
Mellan granithöglandet i Böhmiska massivet, floden Donau och stadskärnan Linz, mellan bergen och sjöarna i Salzkammergut upp till högalpina landskap - att vara nära händelsernas centrum är ett löfte värt att upptäcka.
Från världens äldsta saltgruva till flugfiske - du kan inte bara smaka på de kulinariska läckerheterna i Oberösterreich, du kan också uppleva dem. Och det bästa är: varken semesterbilderna eller köket behöver ett filter här. För när det gäller matlagning fokuserar Oberösterreichs kockar på den äkta varan. Det är ändå så mångsidigt att det inte behöver några tillsatser.
Gourmettips i Oberösterreich
Kreativa stjärnkockar från Oberösterreich
Den Toque-belönade kocken Philip Rachinger
På familjen Rachinger-Eckls Hotel-Restaurant Mühltalhof i Mühlviertel kan gästerna njuta av utmärkt mat och utsikt över floden.
Den prisbelönta kocken Lukas Nagl
Restaurangen Bootshaus vid Traunsjön erbjuder utmärkta kulinariska specialiteter med vidsträckt utsikt över Traunstein och Dachsteinmassivet.
Den prisbelönta kocken Clemens Grabmer
På Waldschänke i Grieskirchen lagar Elisabeth och Clemens Grabmer klassiska rätter med en modern twist och använder de bästa regionala råvarorna.
Utsökta produkter: Från äng, skog och åker
Ekologiska örter
Magdalena Steinbauer bjuder in dig att uppleva hennes vilda, medicinska och aromatiska örter på en vandring eller på semester på Mathiasnhof.
Förädling av frukten
På syskonen Wurms gård Gustergut i St Florian kan gästerna smaka på naturens väsen i fruktjuicer, viner och brännvin.
Ekologiska grönsaker
Från fältet till tallriken: nyskördade unga lökar på Wild-Obermayrs ekologiska grönsaksodling i Oberösterreich
Gourmetupplevelser i Oberösterreich
Njutning i Innviertel
Therme Geinberg resort och den prisbelönta restaurangen Aquarium är precis vad du behöver för din kropp och smaklökar.
Verkliga njutningsstunder i Donauregionen
En region med ett löfte: från utmärkta toque-belönade restauranger till brygder och spritdrycker.
Utforska regionen Mühlviertel
Den ekologiska upptäcktscykelturen tar dig från Linz via Waxenberg och Freistadt genom Mühlviertel på 4 dagar.
Två rariteter från Salzkammergut
Riedling från Traunsee
En gång om året erbjuder restaurangerna runt sjön Traunsee Riedling. Riedling är den riktiga Stanglfisch.
Söta specialiteter från Oberösterreich
Zauner stollen från Bad Ischl
Konditoriet Zauner i Bad Ischl i Salzkammergut är en tidigare kejserlig och kunglig hovleverantör och hovkonditor.