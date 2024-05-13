Upplev mat- och dryckeskulturen i Oberösterreich
Njut av autentiska smaker

Kreativa kockar i Oberösterreich förvandlar humle, örter och grönsaker till fina rätter både i enklare värdshus och i det prisbelönta köket.

Ingredienser från grunden

Bra saker kan bara tillagas av bra ingredienser. Det är därför bönderna och de kreativa kockarna från Oberösterreich lägger stort värde på högsta kvalitet och korta transportvägar. Oberösterreich är ölens, brödets och hantverkets land. Det är typiskt för Oberösterreich att skåla med en regionalt bryggd öl vid pubbordet, att gå på örtvandring tillsammans och att bjuda in gäster till en Stanglfisch vid stranden av sjön Traunsee.

Mellan granithöglandet i Böhmiska massivet, floden Donau och stadskärnan Linz, mellan bergen och sjöarna i Salzkammergut upp till högalpina landskap - att vara nära händelsernas centrum är ett löfte värt att upptäcka.

Från världens äldsta saltgruva till flugfiske - du kan inte bara smaka på de kulinariska läckerheterna i Oberösterreich, du kan också uppleva dem. Och det bästa är: varken semesterbilderna eller köket behöver ett filter här. För när det gäller matlagning fokuserar Oberösterreichs kockar på den äkta varan. Det är ändå så mångsidigt att det inte behöver några tillsatser.

Den Toque-belönade kocken Philip Rachinger

På familjen Rachinger-Eckls Hotel-Restaurant Mühltalhof i Mühlviertel kan gästerna njuta av utmärkt mat och utsikt över floden.

Mühltalhof

Den prisbelönta kocken Lukas Nagl

Restaurangen Bootshaus vid Traunsjön erbjuder utmärkta kulinariska specialiteter med vidsträckt utsikt över Traunstein och Dachsteinmassivet.

Restaurang Bootshaus

Den prisbelönta kocken Clemens Grabmer

På Waldschänke i Grieskirchen lagar Elisabeth och Clemens Grabmer klassiska rätter med en modern twist och använder de bästa regionala råvarorna.

Restaurang Waldschänke

Den prisbelönta kocken Klemens Schraml

Restaurang Rau i Großraming ligger i utkanten av nationalparken Kalkalpen, omgiven av natur och vildmark, och serverar utmärkt naturbaserad mat.

Restaurang Rau

Utsökta produkter: Från äng, skog och åker

Ekologiska örter

Magdalena Steinbauer bjuder in dig att uppleva hennes vilda, medicinska och aromatiska örter på en vandring eller på semester på Mathiasnhof.

Ekologisk örtgård Mathiasnhof

Förädling av frukten

På syskonen Wurms gård Gustergut i St Florian kan gästerna smaka på naturens väsen i fruktjuicer, viner och brännvin.

Gustergut

Ekologiska grönsaker

Från fältet till tallriken: nyskördade unga lökar på Wild-Obermayrs ekologiska grönsaksodling i Oberösterreich

Eko grönsaksodlingen Wild-Obermayr

Humle och malt

Bryggerichefen Helmut Satzinger står för genuint hantverk. Arkitekturen och byggnaden i bryggerikommunen gör bryggeriet till en plats för möten.

Freistädter bryggeri

Gourmetupplevelser i Oberösterreich

Njutning i Innviertel

Therme Geinberg resort och den prisbelönta restaurangen Aquarium är precis vad du behöver för din kropp och smaklökar.

Therme Geinberg

Verkliga njutningsstunder i Donauregionen

En region med ett löfte: från utmärkta toque-belönade restauranger till brygder och spritdrycker.

Njutning i Donauregionen

Utforska regionen Mühlviertel

Den ekologiska upptäcktscykelturen tar dig från Linz via Waxenberg och Freistadt genom Mühlviertel på 4 dagar.

Ekologisk upptäcktsfärd

Njutning i regionen Dachstein-Salzkammergut

Njut av regionala delikatesser, sov på ett 4-stjärnigt hotell och sätt ihop din egen låda med regionala delikatesser.

Njutning i Dachstein-Salzkammergut

Två rariteter från Salzkammergut

Riedling från Traunsee

En gång om året erbjuder restaurangerna runt sjön Traunsee Riedling. Riedling är den riktiga Stanglfisch.

Restaurang Bootshaus

Doften av vedeldat bröd vid sjön Mondsee

"Kvarnen klapprar vid den brusande strömmen": och har gjort det i 600 år på Zeller Ache i Mondseeland. Erlachmühle är en av de äldsta kvarnarna i Österrike.

Erlachmühle vid sjön Mondsee

Söta specialiteter från Oberösterreich

Linzer Torte

Linzer Torte är baserad på vad som bevisligen är världens äldsta kakrecept.

Recept Linzer Torte

Zauner stollen från Bad Ischl

Konditoriet Zauner i Bad Ischl i Salzkammergut är en tidigare kejserlig och kunglig hovleverantör och hovkonditor.

Zauners konditori

Skumrullar från Gmunden

På konditoriet Grellinger café i Gmunden vid sjön Traunsee är de färska marängrullarna en favorit bland gästerna.

Grellinger konditori

