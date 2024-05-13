Kreativa kockar i Oberösterreich förvandlar humle, örter och grönsaker till fina rätter både i enklare värdshus och i det prisbelönta köket.

Ingredienser från grunden

Bra saker kan bara tillagas av bra ingredienser. Det är därför bönderna och de kreativa kockarna från Oberösterreich lägger stort värde på högsta kvalitet och korta transportvägar. Oberösterreich är ölens, brödets och hantverkets land. Det är typiskt för Oberösterreich att skåla med en regionalt bryggd öl vid pubbordet, att gå på örtvandring tillsammans och att bjuda in gäster till en Stanglfisch vid stranden av sjön Traunsee.

Mellan granithöglandet i Böhmiska massivet, floden Donau och stadskärnan Linz, mellan bergen och sjöarna i Salzkammergut upp till högalpina landskap - att vara nära händelsernas centrum är ett löfte värt att upptäcka.

Från världens äldsta saltgruva till flugfiske - du kan inte bara smaka på de kulinariska läckerheterna i Oberösterreich, du kan också uppleva dem. Och det bästa är: varken semesterbilderna eller köket behöver ett filter här. För när det gäller matlagning fokuserar Oberösterreichs kockar på den äkta varan. Det är ändå så mångsidigt att det inte behöver några tillsatser.