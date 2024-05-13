Österrike och dess huvudstad Wien är kända för mångfald och öppenhet. Ett växande antal queera initiativ, evenemang och säkra platser välkomnar människor från HBTQIA+-samhället. Förkortningen LGBTQIA+ står för lesbian, gay, transgender, queer, intersex och asexual: Med andra ord för personer med olika sexuella läggningar och könsidentiteter.
Här hittar du några tips om vilka platser som särskilt firar hela regnbågens spektrum och ökar medvetenheten om säkra platser. I popikonen Lady Gagas anda: "Jag är på rätt spår, baby, jag föddes på det här sättet!"
Finalen av den 70:e Eurovision Song Contest går av stapeln i Wien den 16 maj 2026 🎤✨
Världens största musiktävling hyllar mångfald, musikens kraft och gemenskap – mitt i en stad som möter queerkultur med öppenhet och självklarhet.
Ett land med många färger
Vit - färgen på en snöig sluttning på din vintersemester.
Gul - Njut av soliga dagar under alla årstider.
Orange - En hisnande solnedgång på en bergstopp.
Röd - Fält fulla av vallmo i Niederösterreich i juli för en av de bästa desserterna ("Mohnnudeln").
Hotel tips for the LGBTQ+ community
Wien
Hotell-Pension Wild
På Hotell-Pension Wildhar HBTQ-gäster varit välkomna i årtionden. En sportbastu i souterrain inbjuder dig att koppla av efter en lång dag med sightseeing.
Le Meridien
Designhotellet Le Meridien ligger i hjärtat av Wien, navet för stadens konstnärliga juveler.
Hotell Motto Wien
I hjärtat av staden ligger boutiquehotellet Boutiquehotellet Motto kombinerar elegans och urban livsstil.
Niederösterreich och Steiermark
Niederösterreich - för en vistelse på landsbygden
Loisium Wine & Spa Hotell Langenlois
Loisium Hotell i Kamptal kombinerar traditionell vinhistoria, modern livsstil och element från det omgivande landskapet i sin unika design.
Steiermark - berömt för sitt vin
Absteige till bärande Therese
Österrikes första queera tillflyktsort i bergen (kallad "Bearded Therese" på engelska) ligger mitt i fantastiska landskap, i närheten av vingårdarna, och är regelbundet värd för roliga evenemang.
Kärnten och Vorarlberg
Kärnten - för semester vid sjön
Lake's Hotell & Spa
Lake's Hotel & Spa Lake's Hotel & Spa ligger i Pörtschach vid sjön Wörthersee, och de flesta studior och sviter har direkt sjöutsikt.
Hotell City Villach
Hotel City Villach Hotel City Villach är centralt beläget mitt i Villachs gamla stadskärna, omgivet av bergstoppar och kristallklara sjöar.
Vorarlberg - design möter natur
Sporthotel Silvretta Montafon
Sporthotel Silvretta Sporthotel Silvretta Montafon är ditt hem i bergen, en perfekt plats för att vara aktiv och koppla av.
Salzburg
Best Western Plus Amedia Art Salzburg
Hotellet Best Western Plus Amedia Art Salzburg ligger nära gamla stan, tågstationen och Salzburgs utställningscenter
Landhotel Postgut
Landhotel Landhotel Postgut i Lungau-regionen är perfekt för en skidsemester på vintern, såväl som en aktiv sommarsemester, och erbjuder även lektioner i hästridning.
Tyrolen
Haus Romeo
Den alpina gayresorten Haus Romeo ligger i Scheffau i Wilder Kaiser-bergen i Tyrolen - den perfekta platsen för en skön semester.
aDLERS
Omgivet av Tyrolens klippiga sevärdheter och med hela staden Innsbruck vid dina fötter ligger hotell aDLERS gör det enkelt att fly från vardagen.
Hotell Schwarzer Adler
Om väggarna kunde tala på Boutique Boutique Hotel Schwarzer Adler i Innsbruck, skulle de berätta många historier om vistelser för kända konstnärer, stjärnor och den europeiska högadeln.
Pride Month in Austria
June is Pride Month, giving people in the LGBTQ+ community visibility and a voice while standing for pride, tolerance and self-confidence. The highlight of the month is the famous Pride parade, which sends an important message around the world against stigma and exclusion.
In Austria, the first colourful demonstration made its way along Vienna's Ringstrasse in 1996. For several years now, the Rainbow Parades in Graz, Linz and Innsbruck have also been vibrant occasions for both celebration and protest. Alongside the colourful procession through the streets, participants can look forward to a varied supporting programme.
One of the highlights of Vienna Pride is the multi-day Pride Village on Rathausplatz, a place to meet, learn, celebrate and be part of the movement. Sports enthusiasts can make their own proud statement for diversity at the Pride Run, while glamorous drag artists take to the catwalk in the Miss*ter Vienna Pride contest. Year after year, the programme also features many new highlights.
Evenemang
Diversity Ball
I pampiga Wiener Rathaus bjuder den årliga Diversity Ball in till en kväll fylld av uppträdanden, musik och uttrycksfulla outfits. Här möts klassisk baltradition och modern klubbkänsla – med flera dansgolv, stark närvaro från HBTQ+-communityt och en spektakulär midnattsföreställning som varje år väcker uppmärksamhet.
Balen firar mångfald i alla former, utan gränser. Kön, ålder, sexuell läggning, funktionsvariation, bakgrund eller religion spelar ingen roll. Evenemanget är dessutom tillgängligt för alla, bland annat med teckenspråkstolkning av tal.
För dig som gillar mode, scenkonst och dans är det här en kväll att minnas.
Tips: Vill du lära dig mer om teckenspråk och icke-verbal kommunikation? Besök den interaktiva utställningen Hands Up i Wien – öppen året runt.
Caféer & barer
Villa Vida i Wien är både café och mötesplats för queera event. På den återkommande Queens Brunch kombineras frukost med dragshows. På Café Savoy vajar regnbågsflaggan i en klassisk, barock miljö – här serveras mat och dryck hela dagen. För cocktails är Mango Bar ett säkert kort, med en mysig uteservering under sommaren.
I Salzburg fungerar HOSI både som bar och communityhub för HBTQ+-scenen, med regelbundna event. Här finns också Mexxx Gaybar, som även är klubb, samt Dark Eagle – en tvåvånings cruisingbar.
Fester & klubbar
Sedan 1980-talet har Why Not varit en populär klubb i Wien och räknas som en av stadens äldsta mötesplatser för gaycommunityt. Temakvällarna varierar från 90-talspartyn och Oktoberfest-inspirerade kvällar till mer nischade klubbkoncept.
På KEN Club väntar pop, klubbmusik och uttrycksfulla performances i olika klubblokaler runt om i Wien.
The Circus marknadsför sig som “Österrikes största gayfest” och lockar tusentals besökare till venues som Arena Wien och Praterdome. En annan populär festserie är PiNKED Vienna, med pop och electro i varierande klubblokaler.
Fler caféer, barer, klubbar och festivaler
Linz
RememBar: Café på dagen, bar och klubblounge på kvällen
Musikcafe SAX: Gayvänlig och LBTGQ-populär bar & café, med vacker innergård och trädgård på baksidan
Fyrtionio Nio: Queer bar, belägen i HOSI Linz
Blue Heaven: Bar och nattklubb, populär bland bögar och lesbiska
Graz
STARS Café-Bar
FAGtory FAGtory Klubb
BaseMENt 2.0: Cruising lounge bar, nattklubb
Tuntenboll: Nästa datum är 22 februari 2025.
Shopping
Bokhandeln Löwenherz i Wien är perfekt att strosa runt i, med ett brett utbud för gay-, lesbisk- och transpublik. Förutom böcker finns även magasin och filmer, och här arrangeras regelbundet olika event.
I Wiens första distrikt ligger ChickLit, med fokus på feministisk och lesbisk litteratur på både tyska och engelska.
I det femte distriktet hittar du Gayt – en livsstilsbutik med kläder, accessoarer och ett mer nischat sortiment. I källaren finns även ett galleri med verk av queera konstnärer.