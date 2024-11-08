Johann Strauss d.ä., kompositören av Radetzkymarschen

Johann Strauss d.ä. föddes den 14 mars 1804 i Wien som son till en ölvärd. Redan som ung fascinerades han av musiken och inspirerades särskilt av de resande "Linz-violinisterna" som spelade längs Donaus stränder. År 1823 började han spela i Joseph Lanners orkester, och redan 1827 grundade han sin egen ensemble som kom att förnya och forma den wienervals som senare skulle erövra världen.

Strauss blev en föregångare inom marknadsföring och musikarrangemang, med stora festivaler och spelningar på populära ställen som "Zum Sperl" i Wien. Han turnerade även internationellt, bland annat i England och Frankrike. Under sin karriär skapade han över 250 verk, där det mest kända – och odödliga – är "Radetzkymarschen".