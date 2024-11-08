Radetzkymarschen
Den världsberömda kompositionen av Johann Strauss: En melodi som bjuder in till sång
Verket skapades för att hedra fältmarskalk Radetzky och har med tiden blivit en inofficiell hymn. Som ett av Strauss mest berömda verk är det än idag en stark symbol för Österrikes musikaliska arv.
Johann Strauss d.ä., kompositören av Radetzkymarschen
Johann Strauss d.ä. föddes den 14 mars 1804 i Wien som son till en ölvärd. Redan som ung fascinerades han av musiken och inspirerades särskilt av de resande "Linz-violinisterna" som spelade längs Donaus stränder. År 1823 började han spela i Joseph Lanners orkester, och redan 1827 grundade han sin egen ensemble som kom att förnya och forma den wienervals som senare skulle erövra världen.
Strauss blev en föregångare inom marknadsföring och musikarrangemang, med stora festivaler och spelningar på populära ställen som "Zum Sperl" i Wien. Han turnerade även internationellt, bland annat i England och Frankrike. Under sin karriär skapade han över 250 verk, där det mest kända – och odödliga – är "Radetzkymarschen".
Fältmarskalk Radetzky
Fältmarskalk Josef Wenzel Radetzky von Radetz var redan 81 år gammal när han besegrade den sardinska armén i slaget vid Custozza den 25 juli 1848. Hans framgång innebar mer än att bara säkra den österrikiska makten i norra Italien: den stärkte de konservativa krafterna i Wien, som hade kämpat med uppror sedan marsrevolutionen 1848 och motsatte sig liberala reformer.
Radetzkys triumf firades i enlighet med detta. Den 31 augusti 1848 hölls ett firande på Wiens vattenglacis. Johann Strauss (far) fick i uppdrag att bidra med en komposition. Strauss positionerade sig tydligt på de kejsarlojalas sida - i skarp kontrast till sin son, Johann Strauss d.y.) som sympatiserade med revolutionärerna.
Visste du att ...
... folk klappade med redan vid uruppförandet?
Detta är effekten av den årliga Nyårskonsert av Wiens filharmoniska orkester sedan 1946 har "Radetzkymarschen" spelats som extranummer och att klappa med (högt och tyst på "rätt" ställen!) har blivit en uppskattad tradition.
... Radetzkymarschen även kan höras i modern tid?
Den unge österrikiske kompositören Kompositören Christian Heschl har skapat ett nytt arrangemang. Berikad med lekfulla skalor och livliga synkoper låter den här versionen ovanligt dansant.
... Radetzkymarschen är känd utanför konserthuset?
Joseph Roth hedrade detta med ett litterärt monument i sin roman från 1932 med samma namn. Inför hemmamatcherna för det österrikiska fotbollslandslaget bidrar Radetzkymarschen dessutom ofta till en stämningsfull atmosfär på stadion.
Wienfilharmonikerna och "deras" Radetzkymarsch
Radetzky-marschen spelades på den nu världsberömda nyårskonserten av Wienfilharmonikerna den 1 januari 1946 för första gången. Man spelade ett arrangemang av Leopold Weninger från 1914, som redan hade använts vid filharmonikernas första framförande 1928.
Sedan dess har Radetzkymarschen varit ett oumbärligt extranummer vid den årliga nyårskonserten. Den har dock anpassats flera gånger för hand så att originalarrangemanget inte längre framförs. 2019 beslutade styrelsen för Wienfilharmonikerna att producera en officiell ny utgåva, som nu spelas på konsert.