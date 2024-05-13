Introduction
Wien: En av världens mest levande städer
Från Kahlenbergs höjder kan du ta in den hisnande utsikten över Donau, med hela Wien som breder ut sig i all sin prakt. Vingårdarna sträcker sig framför dig, medan stadens rika arkitektoniska arv reser sig i bakgrunden. Här har både världshistoria och konsthistoria formats under århundraden.
Wien är en av få storstäder som kan stoltsera med en så välbevarad historisk stadsbild. Stadens imponerande arkitektur domineras av barockbyggnader och praktfulla hus från Gründerzeit-eran. En tur längs den berömda Ringstrasse tar dig förbi några av stadens mest ikoniska landmärken, inklusive statsoperan, konst- och naturhistoriska museerna, parlamentet, Burgtheater och det ståtliga rådhuset.
Mitt i staden reser sig den gotiska Stefansdomen, som en påminnelse om Wiens medeltida förflutna. Palatsen och parkerna från Habsburgarnas tid – Schönbrunns palats med sin Gloriette och zoo, Belvedere och det omfattande Hofburg-komplexet – ger staden dess kejserliga prakt. Jugendstilens elegans adderar ytterligare ett lager av skönhet och historia till denna unika stad.
En stad för livsnjutare
"Wien, Wien, du allein / Sollst stets die Stadt meiner Träume sein" – denna klassiska wienska sång fångar poetiskt den charm som en internationell konsultfirma har bekräftat: Wien är inte bara vacker, den erbjuder en livskvalitet i världsklass. Wien rankas regelbundet som en av de städer i världen där det är lättast och mest njutbart att leva.
Wiens gigantiska pariserhjul är ett av de äldsta i världen och erbjuder en spektakulär utsikt över staden. En ikonisk symbol för Wien och en av Praters höjdpunkter.
Wien ur alla perspektiv
Höjdpunkterna
Utvalda turer och utflykter
Wien: Musikens stad
I musikstaden Wien har Wiens symfoniorkester sitt hem, ett av världens bästa orkestrar. För de största dirigenterna anses det vara en ära att leda det årliga nyårskonserten. "Stora salen" i Wiener Musikvereins, även känd som "Den gyllene salen", betraktas som ett akustiskt mästerverk. Wiener Sängerknaben imponerar med sina fantastiska röster och fängslar musikälskare världen över.
För jazzälskare erbjuder Wien unika konserter på jazzklubben Porgy & Bess, och även anhängare av den elektroniska musikscenen kan hitta sin rytm på ovanliga platser som Donaukanalen eller Praterstern.
Minnesvärda events
Viennalen
Särskild uppmärksamhet ägnas åt dokumentärfilm, kortfilmer och experimentella verk från crossover-genren.
Wiens festivalveckor
Den moderna festivalen erbjuder inte bara egna produktioner, utan även världspremiärer och internationella verk inom teater, musik, dans och konst.
Berömda personligheter
Schuberts klang i Wien
Schuberts melodier är en tidlös hyllning till hans hemstad, där det alltid finns en ton av vemod som genomsyrar hans musik.
Wiener Philharmoniker
Wienerfilharmonikerna – bara namnet klingar som musik. Varhelst den världsberömda orkestern spelar, fylls människor av entusiasm och berörs på djupet.
Beethoven
Efter att ha valt Wien som sitt hem tillbringade Beethoven större delen av sitt liv i staden. En musikalisk resa tillbaka i tiden.
Regionala recept
Recept wienerschnitzel
Det här receptet är alltid tillförlitligt och smakar precis som originalet från Wien
Fiakergulasch- gulasch på österrikiskt vis
Med det här receptet blir Fiakergulasch lika smakrik och god som originalet från Wien. Denna variant av den klassiska gulaschen serveras med korv, stekt ägg och inlagda gurkor för en extra smakupplevelse.
Sachertårta
Med det här receptet får du en Sachertorte precis som originalet från Wien. Hemligheten är att hälla glasyren över kakan i ett svep.
Apfelstrudel
Med det här receptet smakar och lyckas du med äppelstrudel som om den vore från Wien. Hemligheten ligger i fyllningen: äpplen, russin, nötströssel och kanel.
Faschingskrapfen
Fyllda med aprikosmarmelad och beströdda med florsocker är faschingskrapfen (karnevalsmunkar) en klassiker under den österrikiska karnevalssäsongen, som firas runt fettisdagen. Prova detta alternativ till våra semlor!
Buchteln- fluffiga syltbullar med vaniljsås
Den klassiska vinterdesserten "Buchteln" är ugnsbakade vetebullar, fyllda med antingen plommon- eller aprikosmarmelad, och serveras med vaniljsås. Men vad är den "rätta" fyllningen egentligen? Debatten har pågått i årtionden över hela Österrike, och vi säger varför välja? Både plommon och aprikos är lika ljuvliga! Testa själv och upptäck din favorit.
Boenden utöver det vanliga
Hållbarhet i Wien
Träden
"Wiens stadsträdgårdar" (kommunal enhet) ansvarar för att sköta och underhålla nästan en halv miljon träd. Det handlar om 95 000 träd längs gator och i alléerna, 188 400 träd i parker, 1 900 träd i industriområden och cirka 200 000 skogsträd, inklusive dem i Wiener Prater.
Urbana gårdar
Överraskande nog finns det cirka 800 stadsodlingar i Wien. De producerar mer gurkor än resten av Österrike tillsammans och bidrar avsevärt till skörden av auberginer, persilja, tomater och paprika.
Grönområden
Tack vare Wiens skogar och Donaus våtmarker är nästan hälften av Wiens totala yta grönområden. Hietzing-distriktet är det grönaste, med cirka 70% grön yta.
Hållbara transportmedel
Wien har 162 kollektivtrafiklinjer som används av över 966 miljoner passagerare varje år. 73% av invånarna använder kollektivtrafik för att ta sig till jobbet, 44% går, 13% cyklar och endast 33% kör bil.
Wiens Vienna City Card, Vienna Pass och Vienna Flexi Pass
Du som besökare får rabatter, gratis inträde, tillgång till kollektivtrafik och flera specialerbjudanden redan från första dagen på din vistelse.