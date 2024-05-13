View from Volksgarten to Kunsthistorisches Museum Vienna, park path with roses and benches, people sitting
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Wien
Där konst, kultur och livsglädje möts

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Wien är en stad där arkitektur, musik och charm möts. En plats som kombinerar elegans med modern avantgarde, och som bäst upptäcks i takt med stadens valsande rytm.

Wien: En av världens mest levande städer

Från Kahlenbergs höjder kan du ta in den hisnande utsikten över Donau, med hela Wien som breder ut sig i all sin prakt. Vingårdarna sträcker sig framför dig, medan stadens rika arkitektoniska arv reser sig i bakgrunden. Här har både världshistoria och konsthistoria formats under århundraden.

Wien är en av få storstäder som kan stoltsera med en så välbevarad historisk stadsbild. Stadens imponerande arkitektur domineras av barockbyggnader och praktfulla hus från Gründerzeit-eran. En tur längs den berömda Ringstrasse tar dig förbi några av stadens mest ikoniska landmärken, inklusive statsoperan, konst- och naturhistoriska museerna, parlamentet, Burgtheater och det ståtliga rådhuset.

Mitt i staden reser sig den gotiska Stefansdomen, som en påminnelse om Wiens medeltida förflutna. Palatsen och parkerna från Habsburgarnas tid – Schönbrunns palats med sin Gloriette och zoo, Belvedere och det omfattande Hofburg-komplexet – ger staden dess kejserliga prakt. Jugendstilens elegans adderar ytterligare ett lager av skönhet och historia till denna unika stad.

En stad för livsnjutare

"Wien, Wien, du allein / Sollst stets die Stadt meiner Träume sein" – denna klassiska wienska sång fångar poetiskt den charm som en internationell konsultfirma har bekräftat: Wien är inte bara vacker, den erbjuder en livskvalitet i världsklass. Wien rankas regelbundet som en av de städer i världen där det är lättast och mest njutbart att leva.

Fakta om Wien
Invånare:ca 1,8 miljoner (största staden i Österrike)
Landets huvudstad:Wien är både delstat och huvudstad i delstaten
Areal: ca:ca 415 km2
Höjd över havet:151 m (Lobau) till 542 m (Hermannskogel)
Utsiktspunkt:Donautornet, Stefansdomen, Hermannskogel

Wiens gigantiska pariserhjul är ett av de äldsta i världen och erbjuder en spektakulär utsikt över staden. En ikonisk symbol för Wien och en av Praters höjdpunkter.

Den 70. Eurovision Song Contest kommer till Wien! Finalen äger rum den 16 maj 2026.

Wien ur alla perspektiv

Höjdpunkterna

Prater

Spanska ridskolan

Belvedere

Musikverein

Slottet Schönbrunn

Wiener Staatsoper

Stefansdomen

Konsthistoriska museet

Aktiviteter i och runt Wien

Utvalda turer och utflykter

Båtturer

Guidade stadsrundturer

Guidade cykelturer

Wien på 3 dagar

Från jugend till modernism

Stadtrundfahrten mit Vienna Sightseeing

Utflykter i omgivningarna

Wien: Musikens stad

I musikstaden Wien har Wiens symfoniorkester sitt hem, ett av världens bästa orkestrar. För de största dirigenterna anses det vara en ära att leda det årliga nyårskonserten. "Stora salen" i Wiener Musikvereins, även känd som "Den gyllene salen", betraktas som ett akustiskt mästerverk. Wiener Sängerknaben imponerar med sina fantastiska röster och fängslar musikälskare världen över.

För jazzälskare erbjuder Wien unika konserter på jazzklubben Porgy & Bess, och även anhängare av den elektroniska musikscenen kan hitta sin rytm på ovanliga platser som Donaukanalen eller Praterstern.

Minnesvärda events

Viennalen

2024-10-17 – 2024-10-29
Wien

Särskild uppmärksamhet ägnas åt dokumentärfilm, kortfilmer och experimentella verk från crossover-genren.

Viennalen

Wiens festivalveckor

2025-05-16 – 2025-06-22
Wien

Den moderna festivalen erbjuder inte bara egna produktioner, utan även världspremiärer och internationella verk inom teater, musik, dans och konst.

Wiens festivalveckor

Filmfestivalen

2025-06-28 – 2025-08-31
Rathausplatz Wien Rathausplatz, 1005 Wien

Filmfestivalen på Rathausplatz erbjuder en unik kombination av stora musikproduktioner och förstklassig gastronomi - allt under bar himmel.

Filmfestivalen

Berömda personligheter

Schuberts klang i Wien

Schuberts melodier är en tidlös hyllning till hans hemstad, där det alltid finns en ton av vemod som genomsyrar hans musik.

Franz Schubert

Wiener Philharmoniker

Wienerfilharmonikerna – bara namnet klingar som musik. Varhelst den världsberömda orkestern spelar, fylls människor av entusiasm och berörs på djupet.

Wiener Philharmoniker

Mozart

En promenad genom Mozarts Wien – från Schloss Schönbrunn till St. Marx-kyrkogården.

Wolfgang Amadeus Mozart

Beethoven

Efter att ha valt Wien som sitt hem tillbringade Beethoven större delen av sitt liv i staden. En musikalisk resa tillbaka i tiden.

Ludwig van Beethoven

Johann Strauss

Johann Strauss

Regionala recept

Recept wienerschnitzel

Det här receptet är alltid tillförlitligt och smakar precis som originalet från Wien

Till receptet

Fiakergulasch- gulasch på österrikiskt vis

Med det här receptet blir Fiakergulasch lika smakrik och god som originalet från Wien. Denna variant av den klassiska gulaschen serveras med korv, stekt ägg och inlagda gurkor för en extra smakupplevelse.

Fiakergulasch- gulasch på österrikiskt vis

Sachertårta

Med det här receptet får du en Sachertorte precis som originalet från Wien. Hemligheten är att hälla glasyren över kakan i ett svep.

Sachertårta

Apfelstrudel

Med det här receptet smakar och lyckas du med äppelstrudel som om den vore från Wien. Hemligheten ligger i fyllningen: äpplen, russin, nötströssel och kanel.

Apfelstrudel

Faschingskrapfen

Fyllda med aprikosmarmelad och beströdda med florsocker är faschingskrapfen (karnevalsmunkar) en klassiker under den österrikiska karnevalssäsongen, som firas runt fettisdagen. Prova detta alternativ till våra semlor!

Faschingskrapfen

Buchteln- fluffiga syltbullar med vaniljsås

Den klassiska vinterdesserten "Buchteln" är ugnsbakade vetebullar, fyllda med antingen plommon- eller aprikosmarmelad, och serveras med vaniljsås. Men vad är den "rätta" fyllningen egentligen? Debatten har pågått i årtionden över hela Österrike, och vi säger varför välja? Både plommon och aprikos är lika ljuvliga! Testa själv och upptäck din favorit.

Buchteln- fluffiga syltbullar med vaniljsås

Tafelspitz

Med detta recept får du en Tafelspitz som smakar likt originalet från Wien. Hemligheten är att skiva nötköttet tvärs över köttets fiberriktnin. Servera med gräslökssås.

Tafelspitz

Boenden utöver det vanliga

Boutiquehotel Harmonie

Hotel Sans Souci

Boutiquehotel Stadthalle

Hotel Daniel

Gröna Wien

Hållbarhet i Wien

Träden

"Wiens stadsträdgårdar" (kommunal enhet) ansvarar för att sköta och underhålla nästan en halv miljon träd. Det handlar om 95 000 träd längs gator och i alléerna, 188 400 träd i parker, 1 900 träd i industriområden och cirka 200 000 skogsträd, inklusive dem i Wiener Prater.

Urbana gårdar

Överraskande nog finns det cirka 800 stadsodlingar i Wien. De producerar mer gurkor än resten av Österrike tillsammans och bidrar avsevärt till skörden av auberginer, persilja, tomater och paprika.

Grönområden

Tack vare Wiens skogar och Donaus våtmarker är nästan hälften av Wiens totala yta grönområden. Hietzing-distriktet är det grönaste, med cirka 70% grön yta.

Hållbara transportmedel

Wien har 162 kollektivtrafiklinjer som används av över 966 miljoner passagerare varje år. 73% av invånarna använder kollektivtrafik för att ta sig till jobbet, 44% går, 13% cyklar och endast 33% kör bil.

Njut av hållbart resande i Wien

Wiens Vienna City Card, Vienna Pass och Vienna Flexi Pass

Du som besökare får rabatter, gratis inträde, tillgång till kollektivtrafik och flera specialerbjudanden redan från första dagen på din vistelse.

Vienna City Card

Vienna Pass

Vienna Flexi Pass

Vienna Welcome Card

Vanliga frågor

  • Prater

  • Spanische Hofreitschule

  • Belvedere

  • Musikverein

  • Schönbrunn

  • Staatsoper

  • Stephansdom

  • Kunsthistorisches Museum

Wien erbjuder allt från cykling och vandring till vattensporter som kanotpaddling, trampbåt och segling.

På webbplatsen för Wiens turistbyrå hittar du en omfattande Kalender med evenemang.

Det som gör Wien så speciellt är blandningen av konst, kultur, arkitektur, musik och en härlig charm – här hålls traditionen vid liv samtidigt som den skickligt blandas med moderna inslag.

5 anledningar till varför Wien erbjuder så hög livskvalitet:

  • Gröna ytor är nära! På 15 minuter kommer du från stadens centrum till det närmaste rekreationsområdet.

  • Kollektivtrafiken fungerar smidigt. Wienarna älskar sina "Öffis", som spårvagnar, bussar och tunnelbanor. På helgerna går tunnelbanan hela natten.

  • Dricksvattnet kommer från de niederösterreichiska och steiriska Alperna via högkällarledningar direkt till staden.

  • Gator, parker och offentliga platser är rena och välskötta – sophämtning och städning fungerar perfekt.

  • Kanske är det de klassiska kaffehusen och heurigerna som bidrar till mentaliteten: här stressar man inte.

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