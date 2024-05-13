Mäktiga toppar, frodiga skogar och kristallklart vatten: Wilder Kaiser-regionen i Tyrolen är ett paradis för naturälskare.

Vid foten av Wilder Kaiser breder ett över 100 kvadratkilometer stort naturreservat ut sig, där dramatiska bergstoppar möter de mjuka kullarna i Kitzbühelalperna. Här trivs alpina djur som kungsörn, gems och hasselmus, i en miljö som är en fristad för biologisk mångfald.

Under sommaren förvandlas området till ett paradis för äventyrare, med leder för mountainbike och klättring i världsklass. På vintern lockar det välrenommerade skidområdet med över 275 kilometer pist att utforska. Oavsett årstid bjuder regionen på kulinariska läckerheter – testa gärna den lokala specialiteten Kaiserschmarren, en kejsarvärdig pannkaksupplevelse som gör bergen ännu härligare!