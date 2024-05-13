Wilder Kaiser
Naturens krona
Introduction
Vid foten av Wilder Kaiser breder ett över 100 kvadratkilometer stort naturreservat ut sig, där dramatiska bergstoppar möter de mjuka kullarna i Kitzbühelalperna. Här trivs alpina djur som kungsörn, gems och hasselmus, i en miljö som är en fristad för biologisk mångfald.
Under sommaren förvandlas området till ett paradis för äventyrare, med leder för mountainbike och klättring i världsklass. På vintern lockar det välrenommerade skidområdet med över 275 kilometer pist att utforska. Oavsett årstid bjuder regionen på kulinariska läckerheter – testa gärna den lokala specialiteten Kaiserschmarren, en kejsarvärdig pannkaksupplevelse som gör bergen ännu härligare!
Wilder Kaiser gästkort får du kostnadsfritt vid ankomst till ditt bokade boende och är giltigt under hela din vistelse. Med kortet kan du smidigt och prisvärt utforska den natursköna Wilder Kaiser-regionen, inklusive de charmiga byarna Ellmau, Going, Scheffau och Söll.
Wilder Kaiser-regionen i bilder
Höjdpunkterna
Regionala recept
Krapfen från Zillertal
Med detta recept får du den tyrolska specialiteten som i Zillertal. De krispiga pirogerna, fyllda med Graukäse, tillagas där särskilt vid festliga tillfällen.
Knödel på tyrolskt vis
Detta recept garanterar att knödlarna får samma autentiska smak som originalet från Tyrolen. De passar i soppa och som huvudrätt tillsammans med varm surkål eller sallad.
Ugnsbakad "soppa" med ost, bröd och gräslök
Brezensoppa är en typisk delikatess från Wildschönau, Tyrolen. Trots namnet är det en smakrik upplevelse som överraskar. Upptäck denna unika specialitet!
Boenden utöver det vanliga
Hållbarhet i Wilder Kaiser-regionen
Hisnande bergstoppar och pulserande hållbarhet - i Wilder Kaiser blir båda en hjärtefråga. De som är på semester här upplever tyrolsk gästfrihet när den är som mest modern: tågresenärer blir personligen förda till sitt boende och e-cyklar finns tillgängliga för avslappnade upptäcktsfärder. Medan kristallklart bergsvatten genererar ren el, skämmer värdarna bort sina gäster med läckra ekologiska produkter från regionen.
Men det bästa av allt är: Den imponerande bergsvärlden är verkligen öppen för alla. Tack vare väl genomtänkta barriärfria leder och anläggningar kan unga och gamla, familjer och personer med funktionsnedsättning förälska sig i den majestätiska naturen här.