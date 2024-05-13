Three hikers on a ridge path with green meadow, dramatic rock faces and blue sky in background.
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Wilder Kaiser
Naturens krona

Mäktiga toppar, frodiga skogar och kristallklart vatten: Wilder Kaiser-regionen i Tyrolen är ett paradis för naturälskare.

Vid foten av Wilder Kaiser breder ett över 100 kvadratkilometer stort naturreservat ut sig, där dramatiska bergstoppar möter de mjuka kullarna i Kitzbühelalperna. Här trivs alpina djur som kungsörn, gems och hasselmus, i en miljö som är en fristad för biologisk mångfald.

Under sommaren förvandlas området till ett paradis för äventyrare, med leder för mountainbike och klättring i världsklass. På vintern lockar det välrenommerade skidområdet med över 275 kilometer pist att utforska. Oavsett årstid bjuder regionen på kulinariska läckerheter – testa gärna den lokala specialiteten Kaiserschmarren, en kejsarvärdig pannkaksupplevelse som gör bergen ännu härligare!

Fakta Wilder Kaiser regionen
Höjd över havet: 2.344 meter över havet
Pistkilometer:275
Skidstugor: 80
Vandringsleder:274

Wilder Kaiser gästkort får du kostnadsfritt vid ankomst till ditt bokade boende och är giltigt under hela din vistelse. Med kortet kan du smidigt och prisvärt utforska den natursköna Wilder Kaiser-regionen, inklusive de charmiga byarna Ellmau, Going, Scheffau och Söll.

Wilder Kaiser-regionen i bilder

Höjdpunkterna

Skidområdet Wilder Kaiser Brixental: kul i backarna

Bergsjärnvägar: upp i bergen - när som helst på året

7 äventyrliga världar: Upptäck naturen lekfullt i bergen.

Familjesemester: Njut av en semester tillsammans

Bergssport: Berg som du måste uppleva

Wilder Kaiser naturreservat: en naturupplevelse

Aktiviteter i Wilder Kaiser-regionen

Regionala recept

Krapfen från Zillertal

Med detta recept får du den tyrolska specialiteten som i Zillertal. De krispiga pirogerna, fyllda med Graukäse, tillagas där särskilt vid festliga tillfällen.

Krapfen från Zillertal

Knödel på tyrolskt vis

Detta recept garanterar att knödlarna får samma autentiska smak som originalet från Tyrolen. De passar i soppa och som huvudrätt tillsammans med varm surkål eller sallad.

Knödel på tyrolskt vis

Ugnsbakad "soppa" med ost, bröd och gräslök

Brezensoppa är en typisk delikatess från Wildschönau, Tyrolen. Trots namnet är det en smakrik upplevelse som överraskar. Upptäck denna unika specialitet!

Ugnsbakad "soppa" med ost, bröd och gräslök

Kaspressknödel- traditionell tyrolsk knödel

Njut av Kaspressknödel från Kössen för en smakrik upplevelse!

Kaspressknödel- traditionell tyrolsk knödel

Boenden utöver det vanliga

Bio-Hotel Stanglwirt i Going

Kaiserhof i Ellmau

Hotell & Premium Chalets - Hochfilzer i Söll

Natur för alla

Hållbarhet i Wilder Kaiser-regionen

Hisnande bergstoppar och pulserande hållbarhet - i Wilder Kaiser blir båda en hjärtefråga. De som är på semester här upplever tyrolsk gästfrihet när den är som mest modern: tågresenärer blir personligen förda till sitt boende och e-cyklar finns tillgängliga för avslappnade upptäcktsfärder. Medan kristallklart bergsvatten genererar ren el, skämmer värdarna bort sina gäster med läckra ekologiska produkter från regionen.

Men det bästa av allt är: Den imponerande bergsvärlden är verkligen öppen för alla. Tack vare väl genomtänkta barriärfria leder och anläggningar kan unga och gamla, familjer och personer med funktionsnedsättning förälska sig i den majestätiska naturen här.

Vanliga frågor

Regionen Wilder Kaiser kombinerar naturskydd med mild turism. Förutom det karakteristiska bergslandskapet erbjuder det omfattande skyddade området ett brett utbud av aktiviteter under alla årstider - från vandrings- och klättringsleder till alpin skidåkning.

  • I Ellmau är en särskilt tydlig återspegling av de förändrade tiderna: medan den traditionella bergsbyn har behållit sin ursprungliga karaktär, har KaiserBad och Ellmis magiska värld är moderna fritidsanläggningar för familjer.

  • Going har medvetet valt en lugnare utveckling. Byn vänder sig i första hand till gäster som söker lugn och ro och som vill uppleva naturen inpå knuten. Ett välutvecklat nätverk av vandringsleder öppnar upp till den omgivande bergsvärlden.

  • Scheffau fokuserar på familjeturism med KaiserWelt. Samtidigt fungerar byn som en viktig port till naturreservatet Kaiser Mountains naturreservatnaturreservatet, som är särskilt lämpligt för dagsutflykter.

  • I Söll är Häxornas vatten kombinerar regionala seder med en modern tolkning: anläggningen förmedlar på ett lekfullt sätt kunskap om vatten och lokala traditioner. Byn har också etablerat sig som en mötesplats för vandrare och vintersportentusiaster.

Wilder Kaiser ligger i den östra delen av provinsen Tyrolen ungefär en timme från städerna Innsbruck, Salzburg och München. Regionen sträcker sig mellan städerna Kufstein och St. Johann in Tirol och omfattar de fyra semesterbyarna Ellmau, , Scheffau och Söllsom ligger vid foten av de imponerande bergen. De Kaiserbergen som Wilder Kaiser tillhör, är kända för sina slående toppar och erbjuder många möjligheter till utomhusaktiviteter som vandring och skidåkning.

Wilder Kaiser - ett majestätiskt bergsmassiv i de tyrolska alperna - förtrollar sina besökare under alla tider på året. På sommaren leder otaliga vandringsleder genom doftande alpina ängar till dolda bergssjöar som den kristallklara Hintersteiner See. Medan familjer njuter av de interaktiva stationerna i Ellmis magiska värld eller i Häxornas vatten kan äventyrare ta sig an de tuffa klippväggarna eller njuta av fågelperspektivet under en skärmflygning.

Vinterns bergsvärld förvandlas till ett paradis för skidåkare och snowboardåkare. SkiWelt Wilder Kaiser-Brix SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental lockar med 270 kilometer pister, medan Längdskidåkare glider genom snötäckta skogar på preparerade spår. De som föredrar en långsammare takt kan utforska regionen på Snöskovandring på snöskor Vandring på vintern eller prova på traditionell Curling.

Autentisk tyrolsk mat i rustika alpstugor avrundar naturupplevelsen - särskilt atmosfärisk med en alpin frukost med panoramautsikt över bergen.

Wilder Kaiser är inspelningsplatsen för den berömda TV-serien "Der Bergdoktor". De fyra Kaiser-byarna Ellmau Going, Scheffau och Söll är hem för många berömda inspelningsplatser Platser för filminspelningar som till exempel familjen Grubers gård, bergsläkarens praktik, Wilder Kaiser Inn och Hintersteiner See.

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