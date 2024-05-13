Winter view of Salzburg's old town with Hohensalzburg Fortress, Salzach River and snow-capped mountains.
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Salzburg
Mozarts stad i vinterskrud

Salzburg på sommaren
Salzburg är en av de mest berömda kulturstäderna i världen. Barockstaden inspirerar både som bakgrund och som scen för högklassiga kulturevenemang.

Salzburgs förtrollande vinterlandskap

När Salzach flyter stilla genom staden, förvandlas Salzburg till ett glittrande vinterlandskap. Fästningen Hohensalzburg reser sig majestätiskt över stadens tak från Festungsbergs branta klippor. Upplysta fönster i kaféer och restauranger lockar besökare att fly kylan och njuta av varm choklad eller glögg i en mysig atmosfär, långt från stadens brus. På Domplatz fylls luften av julmarknadens dofter och ljudet av "Stilla natt! Heliga natt!", den världsberömda julsången som spridits från Salzburg till världen som en symbol för fred.

Mozart och Salzburgs musikaliska arv

Salzburg är oupplösligt förknippat med Wolfgang Amadeus Mozart, vars födelseort och musikaliska verk har lämnat ett bestående avtryck i staden. Konserter, museer och den årliga Mozartfestivalen håller hans arv vid liv och gör staden till en höjdpunkt för musikälskare.

Arkitektur och kultur i harmoni

Den perfekta symbiosen mellan tradition och modernitet ger Salzburg dess omisskännliga aura. Som ett av UNESCO:s världsarv bevarar staden sin historiska substans, samtidigt som djärva arkitektoniska impulser leder in i nutiden. Resultatet är en livlig plats som harmoniskt kombinerar dåtid och nutid och fängslar besökare från hela världen.

Info om Salzburg
Invånare:ca 157 997 (från och med 2024)
Huvudstad i:SalzburgerLand
Areal:65.68 km²
Höjd över havet:424 m
Utsiktspunkt:Kapuzinerberg, Mönchsberg och Gaisberg

Den utsökta desserten Salzburger Nockerl sägs symbolisera Salzburgs tre lokala berg.

Salzburg ur alla perspektiv

Höjdpunkterna

På spåret av sången "Stilla natt! Heliga natt!"

Fästningen Hohensalzburg: landmärket i staden Mozart

Original Mozartkugel: är endast tillgängligt från Fürst

Wolfgang Amadeus Mozarts födelseplats

Bästa utsikten över kyrkor: Predikstolen på Kapuzinerberg

Leopoldskronapalatset: "Sound of Music" inspelningsplats

Salzburgs gränder utstrålar historisk charm och magi

Salzburger Nockerl symboliserar Salzburgs tre lokala berg

Aktiviteter i och runt Salzburg

Utvalda turer och utflykter

Kontemplativa adventsturer

Spännande och ibland oväntade stadsrundturer

På spåren av familjen Trapp

Sound of Music

Familjen Trapp är Salzburgs oskiljaktiga legend - men många fakta är knappast kända. Visste du att de förlorade sin förmögenhet 1933 och att Maria von Trapp avskedade tjänstefolket för att flytta in familjen i en tjänstefolkslägenhet? Hennes gamla hus hyrdes ut. När en gäst hörde hennes barn sjunga föreslog han att de skulle delta i en folkmusiktävling. Så började den legendariska resa som blev "The Sound of Music", en av de mest framgångsrika musikalerna genom tiderna.

"The Sound of Music" har gett oss "Edelweiss", "Do-Re-Mi" och "My Favourite Things", klassiker som fortfarande går i arv från generation till generation. Besökare från hela världen följer i filmens fotspår genom Salzburg - från rokokopalatset Leopoldskron till Mirabell-trädgårdarna.

Ett besök i Salzburg blir en resa genom tiden när du promenerar genom staden och utforskar filmens inspelningsplatser. Tips: Boka en "The Sound of Music"-tur och fördjupa dig i familjen Trapps historia.

Utflykter i omgivningarna

Historiskt centrum

UNESCO:s världsarvslista Salzburg

Salzburgsalzburg, som ligger i hjärtat av Europa, är känt över hela världen tack vare den makalösa charmen i sin stadsbild, den natursköna omgivningen och tillfälligheten att Wolfgang Amadeus Mozart föddes här 1756.

Dess rikedom och välstånd kan spåras tillbaka till århundraden av internationell handel med salt, det "vita guldet". Inkomsterna från salthandeln gjorde det möjligt för furstarna-ärkebiskoparna att bygga en stad som också kallades "Nordens Rom" på grund av sin italienska karaktär, många heliga byggnader och speciella atmosfär.

UNESCO:s världsarvslista Salzburg

Minnesvärda events

Salzburgs torn blåser

2024-12-21 – 2024-12-28
Residenzplatz, Salzburg

Lyssna på tornets brassband på Residenzplatz.

Salzburgs torn blåser

Mozartveckan

2025-01-23 – 2025-02-02
Salzburg

Året i Salzburg börjar i januari med Mozartveckan.

Mozartveckan

Cirkusfestivalen "Winterfest"

2024-11-27 – 2025-01-06
Volksgarten, Salzburg

Toppevenemang för modern cirkuskonst i Volksgarten.

Cirkusfestivalen "Winterfest"

Nyårsafton i Salzburg

2024-12-29 – 2025-01-01
Salzburg

Fyrverkerier, musik och en festlig atmosfär.

Nyårsafton i Salzburg

Berömda personligheter

Mozarts verk och hans arv präglar staden än idag

Wolfgang Amadeus Mozart är en av världens mest berömda kompositörer. Tusentals gäster kommer till Salzburg varje år för att lära känna mannen bakom geniet.

Wolfgang Amadeus Mozart

Salzburgprästen Joseph Mohr

år 1818 kombinerade Joseph Mohr och F. X. Gruber melodin och texten till Stilla natt! Heliga natt! En sång som förenar människor över gränser och språk

Joseph Mohr

Äta och dricka i Salzburg

Ölstaden med 11 bryggerier

Utmärkta ölpubar som Weisse, Fuxn eller Stieglkeller är flaggskepp för Salzburgs höga bryggerikonst.

Utmärkta ölpubar

Regionala recept

Salzburger Nockerl

Grunderna i Salzburgs kök bygger på enkla ingredienser och recept som kan förfinas och varieras på många sätt. Här njuter man av läckra rätter med kött från lamm och kor som betat på alpängarna, samt delikata viltspecialiteter. Den mest kända specialiteten från Salzburg är dock den fluffiga desserten Salzburger Nockerl.

Salzburger Nockerl

Buchteln- fluffiga syltbullar med vaniljsås

Den klassiska vinterdesserten "Buchteln" är ugnsbakade vetebullar, fyllda med antingen plommon- eller aprikosmarmelad, och serveras med vaniljsås. Men vad är den "rätta" fyllningen egentligen? Debatten har pågått i årtionden över hela Österrike, och vi säger varför välja? Både plommon och aprikos är lika ljuvliga! Testa själv och upptäck din favorit.

Buchteln- fluffiga syltbullar med vaniljsås

Boenden utöver det vanliga

Arthotel Blaue Gans

Hotell Goldener Hirsch

Hotel Sacher Salzburg

Information om klimatskydd

Monumentskydd - en synonym för hållbarhet

Bevarandet av historiska byggnader är ett enastående initiativ i Österrike för klimatskydd. Varför är det så?

  • Att bevara historiska byggnader kan bidra till att spara resurser. Befintliga byggnader bevaras så att inga nya byggprojekt behöver genomföras på grönområden.

  • Monumentskydd spelar en viktig sociokulturell roll genom att bidra till bevarandet av historiska byggnader. Detta kan stärka den regionala identiteten och berika det kulturella utbudet.

  • Många historiska byggnader byggdes ursprungligen av naturmaterial, som ofta kommer från regionen. Vid restaureringar strävar man efter att använda dessa material för att bevara byggnadernas originalitet.

  • Förekomsten av djur- och växtarter och deras livsmiljöer kan skyddas. Monumentskydd är också rätt väg att gå på en ekologisk nivå.

Njut av Salzburg på ett hållbart sätt

"Salzburg-kortet"

Nyckeln till obegränsad sightseeing: gratis inträde till alla sevärdheter, användning av kollektivtrafik och många rabatter erbjuder mycket Salzburg för lite pengar.

Med Salzburg Card kan besökare njuta av staden till fullo. Förutom gratis inträde till de mest populära attraktionerna som Hohensalzburg fästning, Mozarts födelseplats eller DomQuartier, erbjuder kortet också gratis resor med kollektivtrafiken. Ytterligare rabatter på utflykter, konserter och fritidsaktiviteter gör det till en oumbärlig följeslagare för alla vistelser i Salzburg. Det är ett bekvämt och billigt sätt att utforska staden.

Alla fördelar i en överblick

Vanliga frågor

  • Fästningen Hohensalzburg

  • Mozarts födelseplats

  • Mirabell-trädgårdarna

  • Salzburgs katedral

  • Getreidegasse

  • Slottet Hellbrunn

  • Residence Square

  • Stiegl bryggeri värld

  • Museum för modern konst

  • Salzburgs julmarknad

Salzburg erbjuder en lyckad blandning av utomhusupplevelser, kultur och en festlig atmosfär på vintern.

  • Besök julmarknaderna

  • Adventssång i Salzburg

  • Skridskoåkning

  • Kälkåkning

  • Vandringar på vintern

  • Slottet Hellbrunn

  • Fästningen Hohensalzburg

  • Klassiska stadsrundturer

  • Kulturella höjdpunkter som konserter, operor och teaterföreställningar, t.ex. på Mozarteum eller Salzburgs statsteater

Dessa adventsmarknader erbjuder ett brett utbud av produkter, från traditionellt hantverk till moderna julprodukter, och skapar en makalös atmosfär inför julen.

  • Salzburgs julmarknad på Dom- och Residenzplatz

  • Adventsmagi på Hellbrunn

  • Star Advent Market & Winter Lounge

  • Adventsmarknad på Mirabellplatz

  • Adventsmarknad i Stiegl-Brauwelt

Salzburg Card erbjuder gratis inträde till alla sevärdheter, användning av kollektivtrafik och många rabatter, vilket ger mycket Salzburg för lite pengar.

Två till tre dagar är perfekt för en avslappnad och kulturellt rik vistelse, beroende på hur intensivt du vill uppleva sevärdheterna.

En rundtur i fästningen Hohensalzburg tar vanligtvis 1,5 till 2 timmar, beroende på dina intressen och tempo. Om du vill ta dig tid att lära dig mer om fästningens detaljer och historia kan du stanna lite längre, särskilt på en av de guidade turerna, som varar mellan 30 och 75 minuter.

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