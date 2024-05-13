Introduction
Salzburgs förtrollande vinterlandskap
När Salzach flyter stilla genom staden, förvandlas Salzburg till ett glittrande vinterlandskap. Fästningen Hohensalzburg reser sig majestätiskt över stadens tak från Festungsbergs branta klippor. Upplysta fönster i kaféer och restauranger lockar besökare att fly kylan och njuta av varm choklad eller glögg i en mysig atmosfär, långt från stadens brus. På Domplatz fylls luften av julmarknadens dofter och ljudet av "Stilla natt! Heliga natt!", den världsberömda julsången som spridits från Salzburg till världen som en symbol för fred.
Mozart och Salzburgs musikaliska arv
Salzburg är oupplösligt förknippat med Wolfgang Amadeus Mozart, vars födelseort och musikaliska verk har lämnat ett bestående avtryck i staden. Konserter, museer och den årliga Mozartfestivalen håller hans arv vid liv och gör staden till en höjdpunkt för musikälskare.
Arkitektur och kultur i harmoni
Den perfekta symbiosen mellan tradition och modernitet ger Salzburg dess omisskännliga aura. Som ett av UNESCO:s världsarv bevarar staden sin historiska substans, samtidigt som djärva arkitektoniska impulser leder in i nutiden. Resultatet är en livlig plats som harmoniskt kombinerar dåtid och nutid och fängslar besökare från hela världen.
Salzburg ur alla perspektiv
Höjdpunkterna
Utvalda turer och utflykter
Sound of Music
Familjen Trapp är Salzburgs oskiljaktiga legend - men många fakta är knappast kända. Visste du att de förlorade sin förmögenhet 1933 och att Maria von Trapp avskedade tjänstefolket för att flytta in familjen i en tjänstefolkslägenhet? Hennes gamla hus hyrdes ut. När en gäst hörde hennes barn sjunga föreslog han att de skulle delta i en folkmusiktävling. Så började den legendariska resa som blev "The Sound of Music", en av de mest framgångsrika musikalerna genom tiderna.
"The Sound of Music" har gett oss "Edelweiss", "Do-Re-Mi" och "My Favourite Things", klassiker som fortfarande går i arv från generation till generation. Besökare från hela världen följer i filmens fotspår genom Salzburg - från rokokopalatset Leopoldskron till Mirabell-trädgårdarna.
Ett besök i Salzburg blir en resa genom tiden när du promenerar genom staden och utforskar filmens inspelningsplatser. Tips: Boka en "The Sound of Music"-tur och fördjupa dig i familjen Trapps historia.
UNESCO:s världsarvslista Salzburg
Salzburgsalzburg, som ligger i hjärtat av Europa, är känt över hela världen tack vare den makalösa charmen i sin stadsbild, den natursköna omgivningen och tillfälligheten att Wolfgang Amadeus Mozart föddes här 1756.
Dess rikedom och välstånd kan spåras tillbaka till århundraden av internationell handel med salt, det "vita guldet". Inkomsterna från salthandeln gjorde det möjligt för furstarna-ärkebiskoparna att bygga en stad som också kallades "Nordens Rom" på grund av sin italienska karaktär, många heliga byggnader och speciella atmosfär.
Minnesvärda events
Salzburgs torn blåser
Lyssna på tornets brassband på Residenzplatz.
Cirkusfestivalen "Winterfest"
Toppevenemang för modern cirkuskonst i Volksgarten.
Berömda personligheter
Mozarts verk och hans arv präglar staden än idag
Wolfgang Amadeus Mozart är en av världens mest berömda kompositörer. Tusentals gäster kommer till Salzburg varje år för att lära känna mannen bakom geniet.
Äta och dricka i Salzburg
Regionala recept
Salzburger Nockerl
Grunderna i Salzburgs kök bygger på enkla ingredienser och recept som kan förfinas och varieras på många sätt. Här njuter man av läckra rätter med kött från lamm och kor som betat på alpängarna, samt delikata viltspecialiteter. Den mest kända specialiteten från Salzburg är dock den fluffiga desserten Salzburger Nockerl.
Buchteln- fluffiga syltbullar med vaniljsås
Den klassiska vinterdesserten "Buchteln" är ugnsbakade vetebullar, fyllda med antingen plommon- eller aprikosmarmelad, och serveras med vaniljsås. Men vad är den "rätta" fyllningen egentligen? Debatten har pågått i årtionden över hela Österrike, och vi säger varför välja? Både plommon och aprikos är lika ljuvliga! Testa själv och upptäck din favorit.
Boenden utöver det vanliga
Monumentskydd - en synonym för hållbarhet
Bevarandet av historiska byggnader är ett enastående initiativ i Österrike för klimatskydd. Varför är det så?
Att bevara historiska byggnader kan bidra till att spara resurser. Befintliga byggnader bevaras så att inga nya byggprojekt behöver genomföras på grönområden.
Monumentskydd spelar en viktig sociokulturell roll genom att bidra till bevarandet av historiska byggnader. Detta kan stärka den regionala identiteten och berika det kulturella utbudet.
Många historiska byggnader byggdes ursprungligen av naturmaterial, som ofta kommer från regionen. Vid restaureringar strävar man efter att använda dessa material för att bevara byggnadernas originalitet.
Förekomsten av djur- och växtarter och deras livsmiljöer kan skyddas. Monumentskydd är också rätt väg att gå på en ekologisk nivå.
"Salzburg-kortet"
Nyckeln till obegränsad sightseeing: gratis inträde till alla sevärdheter, användning av kollektivtrafik och många rabatter erbjuder mycket Salzburg för lite pengar.
Med Salzburg Card kan besökare njuta av staden till fullo. Förutom gratis inträde till de mest populära attraktionerna som Hohensalzburg fästning, Mozarts födelseplats eller DomQuartier, erbjuder kortet också gratis resor med kollektivtrafiken. Ytterligare rabatter på utflykter, konserter och fritidsaktiviteter gör det till en oumbärlig följeslagare för alla vistelser i Salzburg. Det är ett bekvämt och billigt sätt att utforska staden.