Salzburg är en av de mest berömda kulturstäderna i världen. Barockstaden inspirerar både som bakgrund och som scen för högklassiga kulturevenemang.

Salzburgs förtrollande vinterlandskap

När Salzach flyter stilla genom staden, förvandlas Salzburg till ett glittrande vinterlandskap. Fästningen Hohensalzburg reser sig majestätiskt över stadens tak från Festungsbergs branta klippor. Upplysta fönster i kaféer och restauranger lockar besökare att fly kylan och njuta av varm choklad eller glögg i en mysig atmosfär, långt från stadens brus. På Domplatz fylls luften av julmarknadens dofter och ljudet av "Stilla natt! Heliga natt!", den världsberömda julsången som spridits från Salzburg till världen som en symbol för fred.

Mozart och Salzburgs musikaliska arv

Salzburg är oupplösligt förknippat med Wolfgang Amadeus Mozart, vars födelseort och musikaliska verk har lämnat ett bestående avtryck i staden. Konserter, museer och den årliga Mozartfestivalen håller hans arv vid liv och gör staden till en höjdpunkt för musikälskare.

Arkitektur och kultur i harmoni

Den perfekta symbiosen mellan tradition och modernitet ger Salzburg dess omisskännliga aura. Som ett av UNESCO:s världsarv bevarar staden sin historiska substans, samtidigt som djärva arkitektoniska impulser leder in i nutiden. Resultatet är en livlig plats som harmoniskt kombinerar dåtid och nutid och fängslar besökare från hela världen.