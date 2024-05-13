Restauranger i SalzburgerLand
Salzburg representerar den alpina matkulturen: Här förädlar högt prisade kockar de finaste produkterna från Alpområdet med moderna tekniker och stor kreativitet. Förutom alpin mat finns det många andra alternativ – kreativiteten har inga gränser, och kockarna i SalzburgerLand saknar varken visioner eller passion. Resultatet är en imponerande blandning!
Kristallklara sjöar omgivna av mäktiga berg, täta skogar, frodiga kullar och staden Salzburg, hemstaden för Mozart: Bara landskapet i SalzburgerLand är skäl nog att resa hit. Här får du njuta av enastående kulinariska upplevelser, vare sig det är vid vattnet, med utsikt över bergen eller i stadens charmiga miljö.
Salzburgs värdshuskultur förenar tradition och innovation. På värdshusen kan du njuta av klassiska specialiteter som de berömda Salzburger Nockerln, bondkrapfen och Pinzgauer Käsespätzle, men även moderna rätter tillagade med de bästa lokala råvarorna, som Pinzgauer-nötkött, färsk forell och surdegsbröd. En kulinarisk upplevelse som garanterar trivsel!
Topprestauranger i SalzburgerLand
Som skapare av "Alpine Cuisine" har Andreas Döllerer i över 20 år imponerat med sin förstklassiga matlagning inspirerat av bergen på Döllerers Genießerrestaurant
På Karl och Rudi Obauer i Werfen håller man en liknande hög nivå: De förvandlar de bästa råvarorna från både regionen och världen till utsökta rätter på ett skickligt sätt.
I den spektakulära miljön av en gammal klockgjuteri satsar Andreas Senn på det okonventionella på Senn’s Restaurant, där de aromatiska rätterna från det öppna köket är perfektionerade in i minsta detalj.
Jürgen Vigne serverar kreativ mat efter säsong på Pfefferschiff i Hallwang, där hans rätter fokuserar på det viktigaste.
Maria och Josef Steffner satsar på lokal matlagning i det urgamla Mesnerhaus i Mauterndorf. De använder de bästa ingredienserna från skogarna och bergen, bland annat den Lungauer "Eachtling"- en särskild sorts potatis.
Förstklassiga restauranger i SalzburgerLand
Det charmiga Winterstellgut vid Annaberg hyllar äkta lokal mat: Florian Huber använder det som växer på ängar och i skogar i Lammertal. När du kommer in kan du känna doften av den rökta skinkan.
Restaurang Brunnauer i Salzburg, som drivs av Richard Brunnauer, serverar enkel, men perfekt och kreativ mat.
Stefan Birnbacher på Kirchenwirt i Leogang skapar spännande rätter i en traditionell miljö, med ett utbud som sträcker sig från klassisk alpinsk mat till modern vegetariskt.
Mayer’s Restaurant i Zell am See ligger i den vackra parken vid Schloss Prielau, där Andreas Mayer låter sin kreativitet flöda när han kombinerar Salzburgs smaker med internationella kryddor.
På Huber’s i Fischerwirt i Salzburg serverar Harald Huber fantasifulla rätter i en barock miljö. Exklusivt!
Restauranger med speciell atmosfär i SalzburgerLand
Den turkosa Fuschlsjön utgör bakgrunden för Brunnwirt, där färsk fisk och andra lokala ingredienser förädlas med stor omsorg i ett 600 år gammalt hus.
Casual-Dining-restaurangen Flos ligger vackert vid Zellersjön, där de moderna, regionala rätterna är både originella och visuellt tilltalande.
Vid Wallersjön hittar du Weyringer, en restaurang som står för en kosmopolitisk och smakrik matlagning, där motsatser harmoniseras.
På Paradoxon i Salzburg spelar också kontraster en stor roll, där enkla ingredienser förvandlas till något oväntat på ett puristiskt sätt – överraskningar är garanterade.
På Forsthofgut i Leogang, omgivet av ängar och skogar, lagas mat i en exklusiv miljö (10 platser) med öppet kök, där du kan njuta av alpin-mediterransk mat, veganskt eller strikt lokala rätter.
Restauranger med speciell utsikt i SalzburgerLand
På Dahoam i Leogang serveras fantastisk alpinsk mat i en urban miljö, där de regionala rätterna är små mästerverk av smak och textur.
Under en glaskupol med utsikt över Salzburgs takåsar bjuder Glass Garden på gourmetmenyer med veganska alternativ.
På Kräuterreich by Vitus Winkler i St. Veit im Pongau kan du njuta av en fantastisk utsikt över Pongauerbergen. Rätterna är smaksatta med lokala örter och överraskar både i smak och utseende.
På Seekarhaus i Obertauern skapas också små konstverk, och från solterrassen har du en underbar vy över bergen.
Salzburger Stube på Hotel Salzburgerhof i Zell am See imponerar med sin vackra trädgård och regionala rätter med en internationell twist – och deras dessert är något extra.
Gästgiverier i Salzburgerland
"Genial regional", "Mediterranean love" och "handplockat" är de tre köksinriktningar på restaurang Ess:enz im Naturresort Puradies i Leogang. Restaurangen har även en egen bondgård där ekologiska produkter odlas.
Fina smaker och raffinerade kryddblandningar präglar den regionala maten på FinESSEN i TAUERN SPA Zell am See Kaprun. Det är en ren njutning för smaklökarna.
På restaurang Goldader i Tamsweg serveras en modern tolkning av den alpina maten i en elegant miljö med färska råvaror från regionen som bas.
Nesslerhof i Großarl bjuder på österrikisk ekologisk mat av de bästa naturprodukterna, där hållbarhet tas på allvar i alla aspekter.
Moderniserade klassiska värdshusrätter med influenser från andra länder hittar du på Gusto i Wörtherhof i Rauris, där tradition och öppenhet mot världen möts – varje månad med ett nytt tema.
Värdshus i Salzburgerland
Weitmoser Bio-Rind (ekologiskt nötkött) serveras i många varianter på menyn på Weitmoser Schlössl i Bad Hofgastein – från tatar till taffelspitz. De erbjuder också vilt, färsk forell och vegetariska rätter.
Den mysiga Almhof i Hinterthal vid Hochkönig serverar kreativa och lätta rätter med Pinzgauer-inspiration.
Mediterrana smaker finns i de moderniserade klassikerna på St. Peter Stiftskulinarium i Salzburg, där den unika atmosfären i Arkadenhof är en upplevelse i sig.
På restaurang Schloss Mittersill, serveras delikata rätter som ostron och filéer av egna nötkreatur i den vackra innergården och matsalarna i slottet.
Den gamla Genusskrämerei i Hallein är ett hållbart familjeföretag med karaktär, där den jordnära och internationella maten serveras i en avslappnad atmosfär – men håll utkik efter förändringar på menyn, som byts ut varje månad.