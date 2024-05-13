Restauranger i SalzburgerLand

Från exklusiva sjörestauranger till trendiga värdshus: Salzburg har många förstklassiga restauranger som är väl värda ett besök.

Salzburg representerar den alpina matkulturen: Här förädlar högt prisade kockar de finaste produkterna från Alpområdet med moderna tekniker och stor kreativitet. Förutom alpin mat finns det många andra alternativ – kreativiteten har inga gränser, och kockarna i SalzburgerLand saknar varken visioner eller passion. Resultatet är en imponerande blandning!

Kristallklara sjöar omgivna av mäktiga berg, täta skogar, frodiga kullar och staden Salzburg, hemstaden för Mozart: Bara landskapet i SalzburgerLand är skäl nog att resa hit. Här får du njuta av enastående kulinariska upplevelser, vare sig det är vid vattnet, med utsikt över bergen eller i stadens charmiga miljö.

Salzburgs värdshuskultur förenar tradition och innovation. På värdshusen kan du njuta av klassiska specialiteter som de berömda Salzburger Nockerln, bondkrapfen och Pinzgauer Käsespätzle, men även moderna rätter tillagade med de bästa lokala råvarorna, som Pinzgauer-nötkött, färsk forell och surdegsbröd. En kulinarisk upplevelse som garanterar trivsel!