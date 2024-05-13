奥地利越野滑雪
越野滑雪是欣赏白雪皑皑景色的绝佳方式，奥地利白雪皑皑的高山和峡谷是越野滑雪的理想之地。
耐力运动与自然体验的完美结合
成千上万的冰晶在广袤的雪地上熠熠生辉，而每一次呼吸都会在空气中产生细小的云雾。你的思绪就像深吸一口冬日的空气一样，变得清晰而平静。唯一的声音就是雪在滑雪板下发出的嘎吱嘎吱声和风吹树叶的沙沙声。越野滑雪者几乎悄无声息地滑行在孤独的冬日景色中，发现那些原本不为人知的山谷。
在白雪皑皑的大自然中越野滑雪
越野滑雪可以一直滑到春天，这在奥地利阿尔卑斯山地区的许多高海拔滑雪道上都可以实现。这些滑雪道通常位于壮丽的山景之中，距离酒店大门只有几步之遥。例如，斯波特加斯坦（Sportgastein）的越野滑雪道可能是奥地利最美的滑雪道之一。在这里，您可以一步一步地接近海拔三千米的山峰。山谷的源头已经成为霍赫陶恩国家公园（Hohe Tauern National Park）的一部分，整个冬天都被厚厚的白雪覆盖，一直持续到春天，这得益于海拔1600米的高度。
如果您想在越野滑雪之余休息一天，还可以在风景如画的冬季徒步路径上欣赏奇妙的高山全景。
在各个联邦州越野滑雪
你知道吗？
越野滑道质量标志
在施泰尔马克州、克恩顿州和蒂罗尔州，符合特殊标准的越野滑雪道都贴有越野滑雪道质量标志。 获此殊荣的雪道平均80天的积雪量约为10厘米。 此外，这些雪道还必须符合更多质量标准，如路标、最小长度和宽度以及修整。
让越野滑雪成为乐趣的五个技巧
在结冰的情况下
站在雪板中央！如果重心过于靠前，滑雪板就会滑动，失去对地面的抓地力，你就会向前倾倒。双臂也需要紧贴身体。
下坡
滑雪靴的良好抓地力至关重要。弯曲膝盖，向后伸展滑雪杖，在滑雪板上站直，避免倾斜。
上坡
滑雪上坡时作人字形滑行。左腿用力时，手臂向右推，反之亦然。手臂尽量靠近身体，以加强重心。
热身
有针对性的练习能激活所需的肌肉： 伸展双腿，摆动双臂，环绕骨盆。
装备
仅为了休闲娱乐的滑雪者会选择带有防滑鳞片的全方位宽滑雪板，而有进阶目标更趋向冒险的滑雪者则会选择具有连续运行表面的滑雪板。