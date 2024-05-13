2. Feedback und Kontaktangabe

Wenn euch Barrieren auffallen, die euch an der Benutzung unserer Website behindern – Probleme, die in dieser Erklärung nicht beschrieben sind, Mängel in Bezug auf die Einhaltung der Barrierefreiheitsanforderungen – so bitten wir euch, uns diese per E-Mail mitzuteilen.

Wir werden eure Anfrage prüfen und euch ehestmöglich kontaktieren.

Sämtliche Mitteilungen und Anregungen sendet bitte an barrierefrei@austria.info.

Bitte beschreibt das Problem und führt die URL(s) der betroffenen Unterseite(n) unserer Webseite an.