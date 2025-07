Ein bewusster Umgang mit der Natur und eine traumhaft schöne Kulturlandschaft: Das sind die Stärken der Region Weissensee , für die sie als „Naturpark“ ausgezeichnet wurde. So dürfen sich nur jene Regionen nennen, die weite Landschaftsteile schützen – zwei Drittel der Uferfläche des Weissensees stehen unter Naturschutz. Und ausschlaggebend: Die heutige Landschaftsform muss in jahrhundertelanger traditioneller Landwirtschaft gepflegt worden sein. Die Pflege von Wäldern, Wiesen und Almen und die Sorgfalt um reines Wassers bringen in der Region Weissensee eine lebendige Artenvielfalt hervor – ein Erholungsraum, der Erleben und Begreifen der Natur zu einem eindrucksvollen Abenteuer macht.