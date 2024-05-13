沿着奔腾不息的河流，穿过连绵起伏的丘陵，或在充满挑战的山间小径上骑行：在奥地利，骑自行车不仅仅是出行，更是一种生活方式。

发现、享受、重复

骑自行车意味着做有益于自己和身体的事情，体验自由的感觉--它只会让你快乐。奥地利正是这样的好地方。在标有明确路标的自行车道上，您可以骑车穿越湖泊周围美丽的自然景观，在高山上尽情驰骋，也可以悠闲地穿越城镇和田园村庄。奥地利的自行车道和山地自行车道贯穿九个联邦州。沿途有许多风景名胜和小吃店。

无论您只是在马鞍上骑上几个小时，还是在背包里准备了足够的动力进行多日游，每一次踩踏都会让您感受到更多的快乐。因为在奥地利骑自行车可以连接各个地方和人们。