5. AI-Concierge (goodguys gmbh)

Zur Bereitstellung einer modernen Chatfunktion setzen wir den AI-Concierge der Goodguys GmbH (Moeringgasse 20/1, Tür 2, 1150 Wien) ein. Dabei handelt es sich um eine künstliche Intelligenz (AI) aus Österreich, die aus den Inhalten unserer Websites, zusammen mit öffentlich verfügbaren Inhalten Antworten auf eure Fragen Antworten findet.

Personenbezogene Daten, die im Rahmen der Chats anfallen, werden ausschließlich auf Servern des österreichischen Auftragsverarbeiters der Goodguys GmbH verarbeitet. Zu diesen Daten zählen die IP-Adresse der Benutzer und eine Session-ID, um den Chatverlauf verschiedener Benutzer auseinanderzuhalten. Diese Daten werden am Ende der Chatsitzung gelöscht und können anschließend nicht mehr einzelnen Benutzern zugeordnet werden. Anfrageninhalte werden in anonymer Form gespeichert und können von der Österreich Werbung zur Funktionskontrolle und Weiterentwicklung der Chatfunktionen verwendet werden.

Zur Formulierung der Antworten des AI-Concierge werden Bestandteile der Anfragen auch an Server von Google und OpenAI weitergeleitet. Die Daten, die an diese Anbieter übermittelt werden, enthalten keinerlei Parameter, mit denen Google oder OpenAI einzelne Personen identifizieren könnten. Es handelt sich daher um anonyme Daten. Die Zuordnung der Antworten zu Benutzern erfolgt ausschließlich durch die IT-Systeme der Goodguys GmbH.

Es ist allerdings mit technischen Mitteln nicht möglich, Inhalte auszufiltern, die eine Identifikation anhand der vom Benutzer selbst eingegebenen Daten möglich machen. Bitte achtet daher unbedingt darauf, bei der Benutzung des Chats keine Angaben zu eurer Person wie z.B. euren Namen, eure E-Mail-Adresse, Telefonnummer etc. in das Chatfenster einzugeben.

Weitere Informationen zum AI-Concierge bzw. der Goodguys GmbH finden sich in der Datenschutzerklärung von Goodguys GmbH.