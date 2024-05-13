货币和外币兑换

奥地利是欧盟成员国，也是经济与货币联盟的成员，该联盟促成了欧元作为共同货币的流通。

作为欧洲共同体成员和经济与货币联盟的一部分，我们使用欧元作为共同货币，这让您的旅行变得更加轻松，因为通常无需兑换货币，您可以全神贯注于您的假期体验。欧元是一种稳定的货币，在任何地方都可以顺利购物和付款。

探索丰富的文化，品尝特色美食，享受热情好客。

货币

奥地利是欧元区成员，欧元区共有20个成员国，作为采用单一货币的一部分，先令于2002年1月1日被欧元取代。

这意味着来自欧元区的客人可以在奥地利方便地使用他们常用的货币付款，而来自使用外币的国家的客人则必须注意当前的汇率

居住地在欧盟以外的游客可在某些条件下获得奥地利增值税退税

现金

流通的欧元纸币和硬币如下：

5、10、20、50、100、200和500欧元纸币

1欧元和2欧元硬币以及1、2、5、10、20和50欧分硬币

国内和国外支付手段的进出口金额不限。不过，携带10000欧元或以上现金的旅客应注意登记义务

建议您只携带少量现金，以防被盗。为了能够支付小额消费，建议您在奥地利始终携带一些现金。此外，建议您提前大致计划一下开支，因为兑换太多现金可能会很贵，而且不一定能兑换到（硬币）。

兑换处和自动取款机

外币可以在许多银行、外币兑换所和邮局兑换。在兑换时，值得对各兑换处进行比较，以避免汇率过低和手续费过高。

奥地利银行的营业时间一般为星期一、星期二、星期三和星期五上午8时至下午3时，星期四上午8时至中午12时30分，下午1时30分至5时30分。

可全天候从自动取款机提取现金，可使用国内外的Maestro卡、万事达卡、美国运通卡、Visa卡和大来卡。不过，取款可能会收取手续费。

银行卡支付

在奥地利，许多商店、加油站、酒店和餐馆都接受银行卡支付，但并非所有商店、加油站、酒店和餐馆都接受银行卡支付。可以通过入口处（通常在前门）的标识识别是否接受卡以及接受哪些卡。对欧元区的客人通常不收费。

实用小贴士

无忧假期小贴士

使用自动取款机搜索功能可以快速找到最近的自动取款机。

注意信用卡额度。例如，在租车时，通常需要支付押金，而信用卡额度很快就会达到。

将不同的支付手段分开存放，以防被盗，如果银行卡丢失或被盗，应尽快注销。

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