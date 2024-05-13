兑换处和自动取款机

外币可以在许多银行、外币兑换所和邮局兑换。在兑换时，值得对各兑换处进行比较，以避免汇率过低和手续费过高。

奥地利银行的营业时间一般为星期一、星期二、星期三和星期五上午8时至下午3时，星期四上午8时至中午12时30分，下午1时30分至5时30分。

可全天候从自动取款机提取现金，可使用国内外的Maestro卡、万事达卡、美国运通卡、Visa卡和大来卡。不过，取款可能会收取手续费。

银行卡支付

在奥地利，许多商店、加油站、酒店和餐馆都接受银行卡支付，但并非所有商店、加油站、酒店和餐馆都接受银行卡支付。可以通过入口处（通常在前门）的标识识别是否接受卡以及接受哪些卡。对欧元区的客人通常不收费。

实用小贴士