货币和外币兑换
作为欧洲共同体成员和经济与货币联盟的一部分，我们使用欧元作为共同货币，这让您的旅行变得更加轻松，因为通常无需兑换货币，您可以全神贯注于您的假期体验。欧元是一种稳定的货币，在任何地方都可以顺利购物和付款。
探索丰富的文化，品尝特色美食，享受热情好客。
流通的欧元纸币和硬币如下：
5、10、20、50、100、200和500欧元纸币
1欧元和2欧元硬币以及1、2、5、10、20和50欧分硬币
国内和国外支付手段的进出口金额不限。不过，携带10000欧元或以上现金的旅客应注意登记义务。
建议您只携带少量现金，以防被盗。为了能够支付小额消费，建议您在奥地利始终携带一些现金。此外，建议您提前大致计划一下开支，因为兑换太多现金可能会很贵，而且不一定能兑换到（硬币）。
外币可以在许多银行、外币兑换所和邮局兑换。在兑换时，值得对各兑换处进行比较，以避免汇率过低和手续费过高。
奥地利银行的营业时间一般为星期一、星期二、星期三和星期五上午8时至下午3时，星期四上午8时至中午12时30分，下午1时30分至5时30分。
可全天候从自动取款机提取现金，可使用国内外的Maestro卡、万事达卡、美国运通卡、Visa卡和大来卡。不过，取款可能会收取手续费。
银行卡支付
在奥地利，许多商店、加油站、酒店和餐馆都接受银行卡支付，但并非所有商店、加油站、酒店和餐馆都接受银行卡支付。可以通过入口处（通常在前门）的标识识别是否接受卡以及接受哪些卡。对欧元区的客人通常不收费。
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