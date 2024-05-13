Barrierefreier Urlaub und kulturelle Inklusion in Österreich

Barrierefreie Hotels und Restaurants, inklusive Museen und unbeschwerte Ausflugstouren in den schönsten Regionen: Komfortabler Urlaub in Österreich für alle.

Urlaub ohne Hindernisse

Barrierefreiheit heißt: Es gibt keine Hindernisse – weder in Gebäuden noch in Zimmern, weder in Kommunikation noch in Information. Frei sein im Urlaub, das zu tun und zu erleben, worauf man Lust hat, ohne Einschränkungen, inklusiv. Die Angebote in Österreich sind mit viel Engagement so aufbereitet, damit sich alle Menschen willkommen fühlen.

Wer auf der Suche nach einer barrierefreien Unterkunft ist, findet in Österreich zahlreiche Hotels, in denen Mobilität und Komfort für Menschen mit Behinderung selbstverständlich sind. Spezielle Ausstattungen ermöglichen es den Gästen, alle Einrichtungen leicht zu nutzen: barrierefreier Zugang zu den Zimmern, ins Restaurant oder auf die Sonnenterrasse. Gekoppelt mit barrierefreier Freizeitgestaltung in der Natur, ist ein Urlaub in Österreich buchstäblich grenzenlos.