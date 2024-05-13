Barrierefreier Urlaub und kulturelle Inklusion in Österreich
Urlaub ohne Hindernisse
Barrierefreiheit heißt: Es gibt keine Hindernisse – weder in Gebäuden noch in Zimmern, weder in Kommunikation noch in Information. Frei sein im Urlaub, das zu tun und zu erleben, worauf man Lust hat, ohne Einschränkungen, inklusiv. Die Angebote in Österreich sind mit viel Engagement so aufbereitet, damit sich alle Menschen willkommen fühlen.
Wer auf der Suche nach einer barrierefreien Unterkunft ist, findet in Österreich zahlreiche Hotels, in denen Mobilität und Komfort für Menschen mit Behinderung selbstverständlich sind. Spezielle Ausstattungen ermöglichen es den Gästen, alle Einrichtungen leicht zu nutzen: barrierefreier Zugang zu den Zimmern, ins Restaurant oder auf die Sonnenterrasse. Gekoppelt mit barrierefreier Freizeitgestaltung in der Natur, ist ein Urlaub in Österreich buchstäblich grenzenlos.
Barrierefreier Urlaub in den Bundesländern
Kunst und Kultur inklusiv erleben
Maximal mobil mit eingeschränkter Mobilität
7 praktische Tipps für barrierefreien Urlaub in Österreich
Reisecheckliste für Menschen mit Behinderung
Suche nach barrierefreien Unterkünften
Suche nach rollstuhlgerechten Orten
Holidays on Wheels
Unterkünfte und Ausflugsprogramme
Barrierefreies Reisen mit der Österreichischen Bahn
euro-key-Toiletten in Wien
Laufend werden barrierefreie öffentliche WCs mit dem Euro-Zylinderschloss ausgestattet.