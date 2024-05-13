Barrierefreier Urlaub und kulturelle Inklusion in Österreich

Barrierefreie Hotels und Restaurants, inklusive Museen und unbeschwerte Ausflugstouren in den schönsten Regionen: Komfortabler Urlaub in Österreich für alle.

Urlaub ohne Hindernisse

Barrierefreiheit heißt: Es gibt keine Hindernisse – weder in Gebäuden noch in Zimmern, weder in Kommunikation noch in Information. Frei sein im Urlaub, das zu tun und zu erleben, worauf man Lust hat, ohne Einschränkungen, inklusiv. Die Angebote in Österreich sind mit viel Engagement so aufbereitet, damit sich alle Menschen willkommen fühlen.

Wer auf der Suche nach einer barrierefreien Unterkunft ist, findet in Österreich zahlreiche Hotels, in denen Mobilität und Komfort für Menschen mit Behinderung selbstverständlich sind. Spezielle Ausstattungen ermöglichen es den Gästen, alle Einrichtungen leicht zu nutzen: barrierefreier Zugang zu den Zimmern, ins Restaurant oder auf die Sonnenterrasse. Gekoppelt mit barrierefreier Freizeitgestaltung in der Natur, ist ein Urlaub in Österreich buchstäblich grenzenlos.

Barrierefreier Urlaub in den Bundesländern

Urlaub ist, wenn sich alle auf ein gutes Miteinander und gegenseitige Rücksichtnahme verlassen können. Dazu gehören Einrichtungen für besondere Anforderungen von Gästen mit eingeschränkter Mobilität oder Sinneswahrnehmung, sowohl in der Stadt als auch in der Natur:

Burgenland

Kärnten

Niederösterreich

Oberösterreich

SalzburgerLand

Steiermark

Tirol

Vorarlberg

Wien

Barrierefreie Aktivitäten und Unterkünfte

Kunst und Kultur inklusiv erleben

Kunst und Kultur gehören allen! Deshalb gibt es gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen zur physischen Barrierefreiheit. Ebenso wichtig: Die Hürden für eingeschränkte Sinne aufzuheben. Zahlreiche Kultureinrichtungen haben sich ebendiese Überwindung zum Ziel gesetzt.

Museums-Guide inklusive

Schloss Hof

Kunstmuseum Lentos

Kelten Museum Hallein

DomQuartier

Salzburg Museum

Eine Stadtführung zum Mithören

Festspielhaus Erl

Vorarlberg Museum

Festspiel Haus Bregenz

Kunsthistorisches Museum

Dom Museum

Schloss Schönbrunn

Maximal mobil mit eingeschränkter Mobilität

7 praktische Tipps für barrierefreien Urlaub in Österreich

Reisecheckliste für Menschen mit Behinderung

Reisecheckliste

Suche nach barrierefreien Unterkünften

Unterkünfte

Suche nach rollstuhlgerechten Orten

Karte

Holidays on Wheels

Infoportal für Menschen mit Handicap

Unterkünfte und Ausflugsprogramme

Betreuter Urlaub

Barrierefreies Reisen mit der Österreichischen Bahn

ÖBB

euro-key-Toiletten in Wien

Laufend werden barrierefreie öffentliche WCs mit dem Euro-Zylinderschloss ausgestattet.

euro-key

FAQs

Die Angebote in Österreich sind vielfältig, sodass sich Menschen mit Behinderung oder besonderen Bedürfnissen willkommen fühlen. Ob Wanderungen mit dem Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen, ob bei Knieschmerzen oder sonstigen Beeinträchtigungen: Wer gemütliche Wege zum Gehen, Rollen oder Fahren sucht und wer sportlich aktiv sein möchte, wird in vielen Regionen – sogar am Berg – in Österreich fündig.

Inklusion im Museum ist mehr als physische Barrierefreiheit. Es geht darum, die Vermittlung so zu gestalten, dass Menschen mit Behinderungen ihren Besuch im Museum selbständig planen und erleben können. Das bedeutet, die Ausstellungsinhalte von Exponaten, Sammlungen und Themen sind über mehrere Sinne und Informationswege zu erleben. Dazu zählen inklusive Formate zur Vermittlung von Veranstaltungen, Führungen oder Workshops.

Der Museums-Guide inklusive gibt Orientierung über das österreichweite Angebot.

Urlaub ist, wenn sich alle Menschen auf ein gutes Miteinander und gegenseitige Rücksichtnahme verlassen können. Dazu gehören Einrichtungen für besondere Anforderungen von Gästen mit eingeschränkter Mobilität oder Sinneswahrnehmung. Österreich bietet diese Einrichtungen für spezielle Bedürfnisse weitreichend an, sowohl in der Stadt als auch in der Natur. Denn viele Gastgeber:innen in Österreich widmen sich – über die gesetzlichen Maßnahmen hinaus – mit viel Einsatz der Barrierefreiheit. In allen neun Bundesländern gibt es ein umfangreiches Angebot, damit sich alle Gäste uneingeschränkt wohlfühlen.

Sowohl Biohotels, Urlaubs-Bauernhöfe als auch Landhotels und Familienbetriebe sowie Ferienwohnungen bieten barrierefreie Unterkünfte an. Spezielle Ausstattungen ermöglichen es den Gästen, alle Einrichtungen leicht zu nutzen: barrierefreier Zugang zu den Zimmern, ins Restaurant oder auf die Sonnenterrasse und viele andere komfortable Extras. Gekoppelt mit barrierefreier Freizeitgestaltung in der Natur, ist ein Urlaub in Österreich buchstäblich grenzenlos.

