奥地利滑雪与冬季假期

雪场的乐趣和舒适的山间小屋

当你站在滑雪道的顶端，眼前是壮丽的高山全景时，您会感到无限的自由。当您在雪道上滑行，在长长的雕刻弯道上飞驰，当粉末状的雪云在您身后升起时，那种速度令人振奋。

奥地利冬季运动地区共有22,000公里滑雪道，为了充分利用这些滑雪道，许多地区都提供跨区滑雪通行证，并为儿童、团体和家庭提供折扣。滑雪道上有许多住宿的地方，让您可以从早到晚尽情享受滑雪的乐趣。