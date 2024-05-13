奥地利滑雪与冬季假期
关于冬季阿尔卑斯山的一切
我们为何如此钟爱滑雪和冬季假期
一到冬天，奥地利就会变成一个闪闪发光的童话世界，让所有度假者为之着迷。当第一缕阳光将新落成的雪变成闪闪发光的水晶时，真正的探险就开始了。在修整过的雪道上滑雪只是一个开始，在滑雪道之外，还有其他迷人的体验等着您：田园诗般的雪鞋徒步旅行穿越未受破坏的冬季景观，经过白雪覆盖的森林，到达令人叹为观止的观景点。在蜿蜒曲折的雪道上快节奏地滑雪橇，大人和孩子都会开怀大笑。越野滑雪穿越宁静的山谷和宽阔的原野，让您尽情享受大自然的美景。清澈冰凉的空气充盈着您的肺部，而您的目光则在巍峨的高山全景上游荡。奥地利冬季的每一天都能创造神奇的时刻，白雪皑皑的雪地是所有感官的乐园。 奥地利冬季的魔力将探险与休闲完美结合，令人难忘，且回味无穷。
奥地利各州的冬季假期
雪道安全须知
八条重要滑雪道规则
为他人着想，不给他人带来危险。
视线范围内驾驶，并根据自己的驾驶风格和能力调整车速。
在您前方缓慢行进的滑雪者或滑雪板爱好者拥有优先权，注意不要危及这些人。
您可以从四面超过他人，但必须为被超越者留出足够的空间。
进入斜坡或停稳后起步时，不要妨碍他人或导致他人摔倒，始终抬头观察是否有滑雪者或滑雪板爱好者靠近。
如果可能，下坡时不要在狭窄或不清楚的地方停留， 一旦发生摔倒，应尽快清理现场。
只能在滑雪道边缘徒步上下坡。
发生事故时，每个人都有义务提供帮助。
在萨尔茨堡州、上奥地利州、施泰尔马克州、下奥地利州、克恩顿州、布尔根兰州和维也纳，15岁以下儿童都有佩戴头盔的法律义务 。
奥地利四大传奇冬季运动胜地
雪场的乐趣和舒适的山间小屋
当你站在滑雪道的顶端，眼前是壮丽的高山全景时，您会感到无限的自由。当您在雪道上滑行，在长长的雕刻弯道上飞驰，当粉末状的雪云在您身后升起时，那种速度令人振奋。
奥地利冬季运动地区共有22,000公里滑雪道，为了充分利用这些滑雪道，许多地区都提供跨区滑雪通行证，并为儿童、团体和家庭提供折扣。滑雪道上有许多住宿的地方，让您可以从早到晚尽情享受滑雪的乐趣。
雪道外的冬季假期
奥地利的滑雪小屋
在奥地利的冬季运动地区，舒适的滑雪小屋及其宽大的木制露台和典型菜肴是一个传奇。因此，在山间滑雪一天后，大家都会期待在这里小憩片刻：松开滑雪板或雪橇，在舒适的客厅或阳光露台的木桌旁小坐片刻。每座山中小屋都有自己的建筑风格，从旧到新，还是完全不同？滑雪区的主人正在努力将他们的乡村小屋设计成现代风格，他们正在翻新、改建、增建新建筑，或在山站安装玻璃立方体。我们将始终以宾客的健康为本，提供与新设计相协调的餐饮，并提供现代化的客房供宾客过夜。
怎样在环境保护和冬季假期之间取得平衡？
选择可持续的滑雪胜地
预订环保认证酒店
在有机农场度过冬季假期
规划您的火车之旅
在滑雪胜地使用可持续交通工具
租用符合生态标准的滑雪设备
为了自然，留在滑雪道上！
享用地方特色、时令和有机食品
尝试冬季慢活动