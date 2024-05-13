奥地利滑雪与冬季假期
关于冬季阿尔卑斯山的一切

在清澈的山间空气中运动，与朋友和家人共度时光，在小屋里度过舒适的时光，滑雪和冬季度假是最美丽的假期享受。

我们为何如此钟爱滑雪和冬季假期

一到冬天，奥地利就会变成一个闪闪发光的童话世界，让所有度假者为之着迷。当第一缕阳光将新落成的雪变成闪闪发光的水晶时，真正的探险就开始了。在修整过的雪道上滑雪只是一个开始，在滑雪道之外，还有其他迷人的体验等着您：田园诗般的雪鞋徒步旅行穿越未受破坏的冬季景观，经过白雪覆盖的森林，到达令人叹为观止的观景点。在蜿蜒曲折的雪道上快节奏地滑雪橇，大人和孩子都会开怀大笑。越野滑雪穿越宁静的山谷和宽阔的原野，让您尽情享受大自然的美景。清澈冰凉的空气充盈着您的肺部，而您的目光则在巍峨的高山全景上游荡。奥地利冬季的每一天都能创造神奇的时刻，白雪皑皑的雪地是所有感官的乐园。 奥地利冬季的魔力将探险与休闲完美结合，令人难忘，且回味无穷。

奥地利各州的冬季假期

雪道安全须知

八条重要滑雪道规则

  1. 为他人着想，不给他人带来危险。

  2. 视线范围内驾驶，并根据自己的驾驶风格和能力调整车速。

  3. 在您前方缓慢行进的滑雪者或滑雪板爱好者拥有优先权，注意不要危及这些人。

  4. 您可以从四面超过他人，但必须为被超越者留出足够的空间。

  5. 进入斜坡或停稳后起步时，不要妨碍他人或导致他人摔倒，始终抬头观察是否有滑雪者或滑雪板爱好者靠近。

  6. 如果可能，下坡时不要在狭窄或不清楚的地方停留， 一旦发生摔倒，应尽快清理现场。

  7. 只能在滑雪道边缘徒步上下坡。

  8. 发生事故时，每个人都有义务提供帮助。

在萨尔茨堡州、上奥地利州、施泰尔马克州、下奥地利州、克恩顿州、布尔根兰州和维也纳，15岁以下儿童都有佩戴头盔的法律义务

奥地利四大传奇冬季运动胜地

前往滑雪场

雪场的乐趣和舒适的山间小屋

当你站在滑雪道的顶端，眼前是壮丽的高山全景时，您会感到无限的自由。当您在雪道上滑行，在长长的雕刻弯道上飞驰，当粉末状的雪云在您身后升起时，那种速度令人振奋。

奥地利冬季运动地区共有22,000公里滑雪道，为了充分利用这些滑雪道，许多地区都提供跨区滑雪通行证，并为儿童、团体和家庭提供折扣。滑雪道上有许多住宿的地方，让您可以从早到晚尽情享受滑雪的乐趣。

奥地利的滑雪胜地

雪道外的冬季假期

奥地利因其传奇的滑雪胜地而闻名于世，但在雪道之外，这里同样值得一游。
美味佳肴

奥地利的滑雪小屋

在奥地利的冬季运动地区，舒适的滑雪小屋及其宽大的木制露台和典型菜肴是一个传奇。因此，在山间滑雪一天后，大家都会期待在这里小憩片刻：松开滑雪板或雪橇，在舒适的客厅或阳光露台的木桌旁小坐片刻。每座山中小屋都有自己的建筑风格，从旧到新，还是完全不同？滑雪区的主人正在努力将他们的乡村小屋设计成现代风格，他们正在翻新、改建、增建新建筑，或在山站安装玻璃立方体。我们将始终以宾客的健康为本，提供与新设计相协调的餐饮，并提供现代化的客房供宾客过夜。

前往滑雪小屋
环保小贴士

怎样在环境保护和冬季假期之间取得平衡？

  • 选择可持续的滑雪胜地

  • 预订环保认证酒店

  • 在有机农场度过冬季假期

  • 规划您的火车之旅

  • 在滑雪胜地使用可持续交通工具

  • 租用符合生态标准的滑雪设备

  • 为了自然，留在滑雪道上！

  • 享用地方特色、时令和有机食品

  • 尝试冬季慢活动

常见问题

得益于优越的高山条件和多样的地貌，在奥地利可以进行多种冬季运动：

  • 双板滑雪单板滑雪：奥地利的滑雪胜地远近闻名，为初学者和高级滑雪者提供各种滑雪道。

  • 越野滑雪：奥地利拥有广泛的越野滑雪道网络，越野滑雪者可以在这里探索白雪皑皑的景色

  • 滑雪橇：滑雪橇是冬季最受欢迎的休闲活动之一，可为全家带来乐趣

  • 滑冰：在开阔的冰湖上滑冰尤其具有田园风光，大多数城镇和村庄都有溜冰场。

  • 雪鞋健行：雪鞋健行是远离滑雪道、享受宁静冬景的绝佳方式。

  • 滑雪旅行：滑雪旅行越来越受欢迎，让您可以探索山区未受破坏的地区。

