乘飞机出发
奥地利提供最佳的航班选择。除维也纳这一枢纽机场外，还有其他机场提供国际航线。
往返维也纳机场
机场问讯处位于1号和3号航站楼的出发大厅以及3号航站楼的到达大厅。航班问询服务24小时开放，请拨打+43-1-7007-0。
从机场到市区
无论是乘坐火车、出租车还是公共汽车，都有多种方式进入市区。
公共交通
城市机场列车（CAT）连接了维也纳机场与市中心（Wien Mitte站），仅需16分钟；
在Wien-Mitte站的城市航空站设有某些航空公司航班的值机柜台。此外，还有行李托运机和手提行李托运机。旅客可在航班起飞前75 分钟或前一天晚上办理行李托运手续，并可直接领取登机牌；
维也纳机场快线（Vienna Airport Lines）运营往返于维也纳施韦查特机场和重要交通枢纽之间的巴士；
特快列车是维也纳市与维也纳机场之间的一种廉价通勤方式，从维也纳市中心出发的行车时间约为25分钟，间隔约为每30分钟一班；
从维也纳机场经维也纳中央火车站（Vienna Central Station）和维也纳梅德林火车站（Vienna Meidling）直达圣珀尔滕（St. Pölten）和林茨的ICE列车每两小时一班。
出租车和租车
机场出租车是往返机场的专用出租车，这些出租车必须提前预订，价格固定（包括行李），空车不另收费。
对于从维也纳到机场的旅程（请在预订时要求“机场出租车”），空程费用将加到出租车的回程费用中。
更多信息
前往机场
在机场停车
航空旅客须知
乘客登机时的身份检查
根据欧盟规定，为确保高度安全，旅客必须在登机口准备好登机牌和带照片的身份证件。检查的目的是确保在办理登机手续时出示机票的人确实使用了登机牌。此外，还要检查所出示的旅行证件是否符合相关目的地的入境规定，以避免旅客在目的地遇到任何不便。