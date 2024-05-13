乘飞机出发

奥地利提供最佳的航班选择。除维也纳这一枢纽机场外，还有其他机场提供国际航线。
往返维也纳机场

机场问讯处位于1号和3号航站楼的出发大厅以及3号航站楼的到达大厅。航班问询服务24小时开放，请拨打+43-1-7007-0。

从机场到市区

无论是乘坐火车、出租车还是公共汽车，都有多种方式进入市区。

公共交通

  • 城市机场列车（CAT）连接了维也纳机场与市中心（Wien Mitte站），仅需16分钟；

  • 在Wien-Mitte站的城市航空站设有某些航空公司航班的值机柜台。此外，还有行李托运机和手提行李托运机。旅客可在航班起飞前75 分钟或前一天晚上办理行李托运手续，并可直接领取登机牌；

  • 维也纳机场快线（Vienna Airport Lines）运营往返于维也纳施韦查特机场和重要交通枢纽之间的巴士；

  • 特快列车是维也纳市与维也纳机场之间的一种廉价通勤方式，从维也纳市中心出发的行车时间约为25分钟，间隔约为每30分钟一班；

  • 从维也纳机场经维也纳中央火车站（Vienna Central Station）和维也纳梅德林火车站（Vienna Meidling）直达圣珀尔滕（St. Pölten）和林茨的ICE列车每两小时一班。

前往维也纳机场的更多信息

出租车和租车

机场出租车是往返机场的专用出租车，这些出租车必须提前预订，价格固定（包括行李），空车不另收费。

对于从维也纳到机场的旅程（请在预订时要求“机场出租车”），空程费用将加到出租车的回程费用中。

更多信息

奥地利更多机场信息

前往机场

格拉茨

因斯布鲁克

克拉根福特

林茨

萨尔茨堡

维也纳机场的停车场

在机场停车

A停车场和C停车场，3号和4号多层停车场，短时停车停车场

航站楼出发

在维也纳机场，您可以直接在航站楼前停车，让乘客登机或下机。

2.90欧元/15 分钟（10分钟内免费）

维也纳机场附近的停车场

在机场停车

格拉茨

因斯布鲁克

克拉根福特

林茨

萨尔茨堡

航空旅客须知

手提行李规定

欧盟对手提行李的安全规定适用于所有从欧盟机场以及冰岛、挪威和瑞士出发和转机的航班。

乘客登机时的身份检查

根据欧盟规定，为确保高度安全，旅客必须在登机口准备好登机牌和带照片的身份证件。检查的目的是确保在办理登机手续时出示机票的人确实使用了登机牌。此外，还要检查所出示的旅行证件是否符合相关目的地的入境规定，以避免旅客在目的地遇到任何不便。

身份证件

乘坐航班（国际航班、申根航班和非申根航班）必须随身携带有效旅行证件（护照或身份证）。驾驶执照不属于旅行证件。

儿童护照

每个孩子都需要自己的儿童护照，父母护照上的记录不再有效。

提示：带孩子旅行

奥地利航空服务

数字服务一览

通过在线办理登机手续，能够将旅行证件上传到奥地利的应用程序中，您可以在旅途中节省时间并获得有用的信息。

奥地利数字化服务

旅行安全

有了我们为您提供的安全无忧的飞行指南，您就可以为下一次旅行或出行计划做好充分准备。

旅行指南

旅行中的关切问题

有多种选择：最快的是城市机场列车（CAT），在机场和市中心之间不停站运行。中途停靠的轻轨是最便宜的选择，每半小时一班。ICE列车也定期停靠维也纳中央火车站，维也纳机场线也有巴士通往各重要交通枢纽。

是的，儿童也需要自己的护照或身份证才能进入奥地利。

有关时刻表和票价的信息，请访问 ÖBB（奥地利联邦铁路局）网站 。

重要的紧急电话号码一览

欧洲紧急电话号码：112

奥地利的紧急电话号码：

  • 消防队：122

  • 警察：133

  • 救援：144

奥地利的紧急故障服务：

  • ÖAMTC: 120

  • ARBÖ: 123

山区救援：140

其他紧急电话号码

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