在奥地利雪地徒步
走在冬天的足迹
雪晶在阳光下闪闪发光，如果没有雪鞋，你会陷进雪里。有了脚上的雪板，您就可以顺利地进行越野滑雪了。
是否应该独自进行雪鞋徒步旅行取决于地区、体能水平、经验以及天气和雪况。
如果您在国家公园护林员的陪同下进行雪鞋徒步旅行，您很有可能会发现“阿尔卑斯山五大动物”之一。山羊、金雕、塘鹅、羚羊和胡兀鹫在寒冷季节很少出现，但护林员知道在霍赫陶恩国家公园何时何地最容易发现这些害羞的动物。
他们还知道三千米高的山峰的名字，这些山峰崎岖不平，白色的山顶高耸入云。即使是对该地区不熟悉的人，通常也会记住大钟山（Großglockner）和格罗斯文尼迪格峰（Großvenediger）这两座最高峰。雪鞋徒步旅行还有一个令人愉悦的副作用：当繁琐的日常生活逐渐远离我们时，会感到幸福无比。
奥地利雪地徒步：五条旅游小贴士
在福拉尔贝格州雪地徒步
在蒂罗尔州雪地徒步
你们知道吗？
雪鞋在大约1.2万年前就已经存在了，高原绘画上的插图证明了这一点。
雪地徒步旅行的长时间、适度运动会刺激脂肪燃烧。
雪鞋运动的耐力训练对心血管系统有积极影响。
在蒙古发现了距今约6000年的雪鞋，它们是用毛皮包裹的木板。
在萨尔茨堡州的雪地徒步
在克恩顿州雪地徒步
在施泰尔马克州雪地徒步
在上奥地利州雪地徒步
在下奥地利州雪地徒步
在海拔2,000米的拉克斯雪地上进行雪鞋健行是一种特殊的体验。拉克斯缆车可以将徒步旅行者舒适地送到徒步旅行区，在那里还可以在登山向导的带领下进行游览。此外，莫斯特维特尔（Mostviertel）的厄舍尔（Ötscher）和霍赫卡（Hochkar）地区的旅游也值得推荐。