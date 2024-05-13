在奥地利雪地徒步
走在冬天的足迹

雪晶在阳光下闪闪发光，如果没有雪鞋，你会陷进雪里。有了脚上的雪板，您就可以顺利地进行越野滑雪了。

是否应该独自进行雪鞋徒步旅行取决于地区、体能水平、经验以及天气和雪况。

如果您在国家公园护林员的陪同下进行雪鞋徒步旅行，您很有可能会发现“阿尔卑斯山五大动物”之一。山羊、金雕、塘鹅、羚羊和胡兀鹫在寒冷季节很少出现，但护林员知道在霍赫陶恩国家公园何时何地最容易发现这些害羞的动物。

他们还知道三千米高的山峰的名字，这些山峰崎岖不平，白色的山顶高耸入云。即使是对该地区不熟悉的人，通常也会记住大钟山（Großglockner）和格罗斯文尼迪格峰（Großvenediger）这两座最高峰。雪鞋徒步旅行还有一个令人愉悦的副作用：当繁琐的日常生活逐渐远离我们时，会感到幸福无比。

奥地利雪地徒步：五条旅游小贴士

在福拉尔贝格州雪地徒步

三条旅游小贴士

在布雷根茨沃尔德雪地徒步

与徒步旅行和登山向导一起旅行。

在布雷根茨沃尔德雪地徒步

在蒙塔丰雪地徒步旅行

在150公里长的标记路线中穿越深雪徒步。

在蒙塔丰雪地徒步旅行

格罗斯瓦瑟山谷雪地徒步

来体验一下生物圈保护区未经破坏的自然风光吧！

格罗斯瓦瑟山谷雪地徒步

在蒂罗尔州雪地徒步

七条旅行小贴士

在蒂罗尔州圣约翰的雪地漫步

在冬季的旷野中徒步旅行。

在蒂罗尔州圣约翰的雪地漫步

在怀尔德凯撒地区雪地徒步

一眼望去尽是积雪覆盖的草地和山脉。

在怀尔德凯撒地区雪地徒步

在阿尔卑巴赫地区雪地徒步

穿上雪鞋，尽情享受冬季的蒂罗尔山脉吧！

在阿尔卑巴赫地区雪地徒步

在东蒂罗尔州雪地徒步

在野外探索宁静与和平！

在东蒂罗尔州雪地徒步

在齐勒河谷雪地徒步

在导游的带领下徒步旅行，远离喧嚣，体验冬季的壮美景色。

在齐勒河谷雪地徒步

在奥茨山谷雪地徒步

只需少量装备就可开启充满自然风光和穿越深雪的越野之旅。

在奥茨山谷雪地徒步

在圣安东阿尔贝格雪地徒步

脚下踩着积雪，享受着舒缓的山地气候，还能进行高原训练。

在圣安东阿尔贝格雪地徒步
你们知道吗？

雪鞋在大约1.2万年前就已经存在了，高原绘画上的插图证明了这一点。

雪地徒步旅行的长时间、适度运动会刺激脂肪燃烧。

雪鞋运动的耐力训练对心血管系统有积极影响。

在蒙古发现了距今约6000年的雪鞋，它们是用毛皮包裹的木板。

在萨尔茨堡州的雪地徒步

七条旅行小贴士

隆高地区雪地徒步

阳光普照的隆高地区以其美丽和未受破坏的自然景观而闻名。

隆高地区雪地徒步

萨尔茨堡萨尔拉赫山谷的雪地徒步

无论您是想要悠闲地漫步，还是挑战自我，在山谷都可以实现。

萨尔茨堡萨尔拉赫山谷的雪地徒步

劳里斯山谷的雪地徒步

无论是闲庭信步，还是挑战自我，劳里斯山谷都是理想之地。

劳里斯山谷的雪地徒步

萨尔巴赫欣格勒姆的雪地徒步

在向导的带领下徒步旅行，欣赏山谷的壮美与宁静。

萨尔巴赫欣格勒姆的雪地徒步

瓦格赖恩-克莱纳尔雪地徒步

和家人一起参加雪地探索之旅，为日常生活充电。

瓦格赖恩-克莱纳尔雪地徒步

滨湖采尔-卡普伦雪地徒步

当地向导将带您游览当地最美丽的地方。

滨湖采尔-卡普伦雪地徒步

霍赫克尼希地区雪地徒步

冬天，以一种充满活力、运动的方式享受大自然。

霍赫克尼希地区雪地徒步

在克恩顿州雪地徒步

四条旅游小贴士

巴德克莱因基希海姆雪地徒步

从巴德克莱因基希海姆出发，可以更好地欣赏诺克山温柔的高山雪景。

巴德克莱因基希海姆雪地徒步

白湖雪地徒步

走进大自然！环湖徒步或登上高山牧场，有向导或无向导均可。

白湖雪地徒步

菲拉赫地区雪地徒步

在位于边境地带的格尔利岑阿尔卑斯山和多布拉奇自然公园体验浪漫的冬季时光。

菲拉赫地区雪地徒步

莱萨赫山谷雪地徒步

白雪覆盖的树梢、闪闪发光的田野和白雪皑皑的山坡，莱萨赫山谷的冬季仙境宛如一幅画卷。

莱萨赫山谷雪地徒步

在施泰尔马克州雪地徒步

四条旅游小贴士

施拉德明-达赫施泰因地区雪地徒步

远离滑雪胜地，呼吸新鲜空气，欣赏未经破坏的山脉。

施拉德明-达赫施泰因地区雪地徒步

陶普利茨高山牧场雪地徒步

在陶普利茨高山牧场的高原上体验冬季活动，欣赏美景。

陶普利茨高山牧场雪地徒步

阿尔门兰德雪地徒步

在泰奇高山牧场探索白雪皑皑的冬季美景，这里是欧洲最大的高山牧场区，由125个高山牧场组成。

阿尔门兰德雪地徒步

穆尔山谷探险区雪地徒步

塞塔尔阿尔卑斯山的齐尔比特科格尔山是最高峰，也是绝佳的徒步旅行区。

穆尔山谷探险区雪地徒步

在上奥地利州雪地徒步

五条旅行小贴士

卡尔克帕恩国家公园雪地徒步

特劳恩湖阿尔姆塔尔地区雪地徒步

波西米亚森林雪地徒步

菲恩-普里尔雪地徒步

巴德伊舍雪地徒步

在下奥地利州雪地徒步

在海拔2,000米的拉克斯雪地上进行雪鞋健行是一种特殊的体验。拉克斯缆车可以将徒步旅行者舒适地送到徒步旅行区，在那里还可以在登山向导的带领下进行游览。此外，莫斯特维特尔（Mostviertel）的厄舍尔（Ötscher）和霍赫卡（Hochkar）地区的旅游也值得推荐。

维也纳阿尔卑斯山雪地徒步莫斯特菲尔地区雪地徒步

常见问题

  • 最好将雪鞋绑在山地靴或远足靴上，靴底要结实耐磨。

  • 雪鞋越大，越不容易陷入深雪。如果您计划在较陡峭的地形上游览，建议穿较小的雪鞋。如果雪鞋不太宽，行走起来就不会那么费力。

  • 即使戴着手套，也应使用易于打开和关闭的快速释放扣，可进行侧向倾斜运动的绑带可减轻脚踝的负担，可调式绑带的优点是可以根据不同的鞋子进行调整。

您是否应该独自进行雪鞋徒步旅行，这取决于您所在的地区、您的体能水平、您的经验以及天气和雪况。如果您没有把握，又想真正享受雪鞋远足的乐趣，最好聘请一名向导--既可以自己去，也可以参加集体远足。

  • 饮食：用不易破碎的保温瓶装上麦片、坚果和茶等补充能量的零食；

  • 在高山地形中：在紧急情况下，您需要配备雪崩铲、雪崩探针、雪崩收发器和露营袋；

  • 雪地靴：雪地靴可以防止雪进入靴子，并保持裤腿干燥；

  • 旅行背包：确保您有一个结实防水、携带舒适的背包；

  • 始终携带：太阳镜、防晒系数高的防晒霜和手机；

  • 带救生毯的急救箱：重量不大，但在紧急情况下十分重要。

您可能也会感兴趣