雪晶在阳光下闪闪发光，如果没有雪鞋，你会陷进雪里。有了脚上的雪板，您就可以顺利地进行越野滑雪了。

是否应该独自进行雪鞋徒步旅行取决于地区、体能水平、经验以及天气和雪况。

如果您在国家公园护林员的陪同下进行雪鞋徒步旅行，您很有可能会发现“阿尔卑斯山五大动物”之一。山羊、金雕、塘鹅、羚羊和胡兀鹫在寒冷季节很少出现，但护林员知道在霍赫陶恩国家公园何时何地最容易发现这些害羞的动物。

他们还知道三千米高的山峰的名字，这些山峰崎岖不平，白色的山顶高耸入云。即使是对该地区不熟悉的人，通常也会记住大钟山（Großglockner）和格罗斯文尼迪格峰（Großvenediger）这两座最高峰。雪鞋徒步旅行还有一个令人愉悦的副作用：当繁琐的日常生活逐渐远离我们时，会感到幸福无比。