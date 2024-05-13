奥地利的冬季徒步旅行

冬季徒步穿越白雪皑皑的景色，以静谧的一面展现寒冷的季节，以下是最美的冬季徒步旅行线路：

远离雪场的冬季徒步旅行

每走一步，脚下的积雪都会发出嘎吱嘎吱的声响，四周寂静无声，白雪皑皑。在低温环境下，只能听到自己呼吸的节奏。然后，白色的云雾就会伴随着徒步旅行者，在奥地利的冬季，这几乎是一幅神秘的画面。

可以说，这是一种冥想式的运动，是快节奏冬季运动的姊妹篇，这里有数百公里经过修整的冬季徒步旅行路线：从布雷根茨沃尔德（Bregenzerwald）的旅游路线、阳光明媚的高原山区到穿越霍赫陶恩国家公园（Hohe Tauern National Park）的徒步路线。