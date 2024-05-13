奥地利的冬季徒步旅行
踏雪而行

冬季徒步穿越白雪皑皑的景色，以静谧的一面展现寒冷的季节，以下是最美的冬季徒步旅行线路：

远离雪场的冬季徒步旅行

每走一步，脚下的积雪都会发出嘎吱嘎吱的声响，四周寂静无声，白雪皑皑。在低温环境下，只能听到自己呼吸的节奏。然后，白色的云雾就会伴随着徒步旅行者，在奥地利的冬季，这几乎是一幅神秘的画面。

可以说，这是一种冥想式的运动，是快节奏冬季运动的姊妹篇，这里有数百公里经过修整的冬季徒步旅行路线：从布雷根茨沃尔德（Bregenzerwald）的旅游路线、阳光明媚的高原山区到穿越霍赫陶恩国家公园（Hohe Tauern National Park）的徒步路线。

奥地利冬季徒步旅行：五条旅行小贴士

福拉尔贝格州冬季徒步

如果您想远离雪道体验冬季，那么福拉尔贝格州是真正的冬季徒步旅行天堂：白色的冬季徒步旅行路线缓慢而稳定地穿过偏远的村庄和未受破坏的冬季景观。所有地区都有专门的徒步路径，并设有茶点站供游客热身。

福拉尔贝格州冬季徒步

愉快的能量补给

在山路上，在烹饪远足时，与动物在一起。

冬季高山徒步旅行

乘坐缆车上山，欣赏沿途美景。

乘缆车的徒步之旅

美味佳肴和冬季徒步

清新的空气、冬季户外运动和美食。

美味佳肴和冬季徒步

与美洲驼和羊驼一起徒步

这些可爱黏人的动物就是喜欢和你一起在雪地里散步奔跑。

与美洲驼和羊驼一起徒步
蒂罗尔州冬季徒步

在冬季徒步旅行中，我们有充足的时间享受停顿的感官时刻：杉树的枝条像白毯子一样覆盖着新鲜的粉雪，农场就像撒上了冰糖，森林中弥漫着雪的芬芳。蒂罗尔州的冬季徒步旅行在众多地区提供了丰富的体验。

蒂罗尔州冬季徒步

奇妙时刻

在冰封的湖面上，在阳光明媚的高原上，在高山上

库夫施泰因地区的冬季徒步

库夫施泰因度假胜地拥有宁静的林间小道、浪漫的湖上之旅以及穿越草地和山路的路线。

库夫施泰因地区的冬季徒步

因斯布鲁克地区的冬季徒步

米耶明高原和因河谷是冬季休闲远足的理想目的地。

因斯布鲁克地区的冬季徒步

坦海姆山谷的冬季远足小径

在平整干净的路径上，冬季徒步旅行者漫步在雪地里，多么惬意！

坦海姆山谷的冬季远足小径

塞费尔德地区的冬季徒步

蒂罗尔州高原地区塞费尔德地区的五个村庄拥有完善的徒步路线网络。

塞费尔德地区的冬季徒步

阿亨湖地区冬季徒步

在超过150公里的冬季徒步旅行小径上，您将沉浸在白雪皑皑的冬季风景中。

阿亨湖地区冬季徒步

齐勒谷冬季徒步

山脉像剪影一样，直耸天际。

齐勒谷冬季徒步
萨尔茨堡州冬季徒步

这就是冬季的乐趣所在，萨尔茨堡地区冬季徒步旅行的选择非常丰富，绵延数公里的冬季徒步路径穿过白雪覆盖的森林，通往令人印象深刻的美景、高山牧场和小吃站，这里有100多公里不同海拔高度的冬季徒步路径供您探索。

萨尔茨堡州冬季徒步

雪地体验

雪晶闪耀时：在森林、高山牧场和山上

萨尔茨堡州隆高地区冬季徒步

加施泰因冬季徒步

滨湖采尔-卡普伦冬季徒步

萨尔费尔德-莱奥冈的冬季徒步

富施尔湖地区的冬季徒步道

萨尔巴赫冬季徒步

克恩顿州冬季徒步

在克恩顿州的冬季徒步旅行中，白雪覆盖的森林和闪耀着阳光的山坡令人心驰神往，山谷中的冬日景色是放慢脚步的绝佳场所。在这里，特别容易感受到宁静和放松，就像在冬季徒步旅行中一步步走来一样。

克恩顿州冬季徒步

被白雪妆点的万物

山峰、冰瀑和湖泊

巴德克莱因基希海姆冬季徒步

60公里的冬季徒步旅行路线经过未经开发的山坡、山谷和白雪皑皑的森林。

巴德克莱因基希海姆冬季徒步

塞巴赫河谷冬季徒步小径

沿途的亮点是斯塔皮策湖和塞巴赫河谷的冰瀑。

塞巴赫河谷冬季徒步小径

科拉尔普冬季徒步小径

科拉尔普滑雪胜地的全景步道可以欣赏到整个拉万特山谷的美景。

科拉尔普冬季徒步小径

沃尔特湖畔的冬季徒步旅行

冰雪覆盖的湖泊和山峰呈现出壮观的形态。

沃尔特湖畔的冬季徒步旅行
施泰尔马克州冬季徒步

冬季，当奥地利的景色被白雪覆盖时，对于热爱大自然的人们来说，这是弥足珍贵的时刻，整个国家笼罩在一种特殊的氛围中，在施泰尔马克州，60%以上的地形都被森林覆盖，因此这种魔力尤为美丽。

除了宽阔的徒步旅行路线外，还有狭窄的冬季徒步旅行路线供您选择，您可以根据自己的喜好和体能水平，探索个人最喜欢的地点。

施泰尔马克州冬季徒步

感受施泰尔马克的冬季胜地

轻盈、美妙、全景

陶普利茨冬季徒步

徒步穿越陶普利茨高山的冬季高原，沿途风景优美，还有舒适的小屋。

陶普利茨冬季徒步

斯拉德明-达赫施泰因地区冬季徒步

在冬季，徒步穿越施泰尔马克州神奇的雪景会让人感到无比快乐。

斯拉德明-达赫施泰因地区冬季徒步

波劳尔山谷自然公园冬季徒步

登上山顶后，东施泰尔马克丘陵的壮丽景色尽收眼底。

自然公园冬季徒步

里蒂斯山冬季徒步

在达赫斯坦拉姆绍，徒步旅行时还可以品尝各色美食。

拉姆绍冬季徒步
上奥地利州冬季徒步

上奥地利地区的冬季徒步旅行路线蜿蜒穿过美丽的冬季风景，这里是节奏适中的浪漫之旅的理想选择，从欣因特施托德（Hinterstoder）到风景如画的施德韦尔（Schiederweiher）的冬季徒步旅行尤其受欢迎，这颗天然明珠与筑坝的克鲁姆斯泰尔（Krumme Steyr）和格罗瑟普赖尔（Großer Priel）的山峦全景一起被评为奥地利最美的地方。

上奥地利州冬季徒步

让思绪自由驰骋

戈绍冬季徒步

穆尔区冬季徒步

下奥地利州冬季徒步

皑皑白雪将下奥地利州的维也纳阿尔卑斯山变成了冬季天堂，有众多路线可供选择，在霍赫卡尔（Hochkar）周围的戈斯特林阿尔卑斯山（Göstling Alps）- 莫斯特维特尔（Mostviertel）的东部阿尔卑斯山世界中，约有50公里长的徒步旅行路线已经修整完毕。在瓦尔德维特尔（Waldviertel），某些全景小径和徒步路线在冬季设有路标，如果有足够的积雪，这些路标就会被清除。如果您想从高处欣赏安纳伯格及周边地区的美景，可以徒步登上1377米高的蒂罗尔科格尔峰（Tirolerkogel），并在山顶小屋稍作停留。经过两个多小时的攀登，阿尔卑斯山的壮丽景色将尽收眼底。 从这里可以眺望雪山（Schneeberg）、霍赫施瓦布山（Hochschwab）或格萨斯山（Gesäuse）。

维也纳阿尔卑斯山冬季徒步

阿尔卑斯山全景步道

瓦尔德维尔特尔冬季徒步

瓦尔德菲尔特尔冬季骑驴徒步旅行

雪山冬季徒步

常见问题

最适合穿中等强度、雪地和防水的高筒靴，靴底为抓地橡胶花纹。别忘了晚上一定要把鞋子塞好，然后晾干，不要放在暖气片上。

带有保暖脚垫（如小羊皮或毛毡）的鞋底有助于保持地面的低温。

防护套可以防止雪从上面进入鞋内，并保持裤腿干燥，最好使用固定在鞋底的胫套。

我们推荐使用混纺面料制成的登山或徒步旅行袜，这种面料结合了天然纤维和合成纤维的优点，它们既保暖又干得快。

服装应遵循“洋葱原则”：

  • 第一层：功能性纺织品制成的内衣；

  • 第二层：毛衣或针织衫，内有保暖羊毛，可将汗液排出体外；

  • 外层：功能性夹克，至少应具有防水功能。

重要事项：一体式或拉链式兜帽。

  • 饮料（如保温瓶中的热茶）和零食；

  • 在潮湿和积雪覆盖的长凳上休息时可坐的小垫子；

  • 头灯：一般的手电筒不合适，因为您必须握住电线杆；

  • 手机：欧洲紧急号码112在没有SIM卡的情况下也能使用；

  • 徒步旅行地图。

走路要经济、有节奏、缓慢，特别是在积雪较深的地方，速度越快就越容易疲劳。经验法则：如果您满头大汗或因呼吸困难而无法说话，说明您的速度过快。

只能踏上有标记的路径！不走标记小路会破坏环境。

