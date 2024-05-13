展厅导览

枪管长廊

通过充满仪式感的枪管形前厅进入展馆，该空间聚焦邦德电影两大标志元素：片头与扣人心弦的配乐。

广场平台

露天广场以建筑锐利线条勾勒山景，其设计灵感源自邦德电影传奇美术指导肯·亚当爵士的标志性风格。

接待厅

厅内重现邦德潜入反派巢穴前厅的场景。特别呈现由《007：大破天幕杀机》与《幽灵党》导演萨姆·门德斯解说的独家影片，带你回顾从《诺博士》到《幽灵党》的邦德电影史，门德斯还分享了自身与系列的不解之缘。

秘密巢穴

通过沉浸式数字剧场创新呈现邦德电影中的经典角色与精彩对白。

任务简报室

饰演钱班霓的娜奥米·哈里斯通过独家影片，揭秘剧本创作如何影响取景决策，以及实景地如何反哺影棚标志场景的打造，并重点解析《幽灵党》奥地利动作场景的叙事空间。

科技实验室

展示邦德电影中的前沿科技。在这个尖端空间，你可互动体验拍摄使用的传奇道具与数字创意技术。

动作殿堂

以特效与特技部门的工作为核心，陈列《幽灵党》中邦德驾驶的飞机前部。你还可深入探索影片雪山追逐场景的幕后制作细节。

放映厅

在此观看《幽灵党》奥地利动作场景，带着全新视角理解其创作过程。

传奇珍藏廊

通过互动触摸屏探索EON制片公司档案库中的大量007珍藏，还可购买仅限盖斯拉奇科尔山顶店铺销售的独家007周边商品。