你的代号是00Ski，负责解锁索尔登秘密任务
位于奥地利索尔登的007 ELEMENTS——007元素体验馆通过一系列高科技互动展厅，带领你深入探析詹姆斯·邦德电影的标志性元素：从经典片头与戏剧配乐，到惊险动作场景；从炫酷座驾与黑科技装备，到绝美取景地与标志影棚；最后更将呈现系列中令人难忘的角色群像。
詹姆斯·邦德世界
位于海拔三千米的007元素体验馆旁，还坐落着奥地利海拔最高的顶级餐厅Ice Q，这里不仅有精致美食与佳酿，更拥有震撼全景视野，缔造特别的餐饮体验。
007元素体验馆坐拥蒂罗尔山峦河谷的壮丽景致，直击《幽灵党》在索尔登的真实取景地。可从盖斯拉奇科尔山缆车的山顶站直接抵达场馆入口。
007体验馆特色
007元素体验馆坐落于索尔登的盖斯拉奇科尔山峰（Gaislachkogl）之巅，由Obermoser arch-omo zt Gmbh公司量身设计建造。这座1300平方米的建筑分两层，与周边壮美自然景观完美融合。建筑紧邻Ice Q餐厅，即《幽灵党》中霍夫勒诊所的取景地，也是詹姆斯·邦德与玛德琳·斯旺博士相遇以及雪地追逐戏份的开启之处。
入口隧道会瞬间你带入邦德的视听世界。两个主展厅可饱览蒂罗尔山脉与河谷的磅礴风光。007元素体验馆将尖端科技与极简现代建筑相结合，通过震撼音效、互动科技与视觉呈现，在令人惊叹的自然风光环抱下，打造迷人体验。
展厅导览
枪管长廊
通过充满仪式感的枪管形前厅进入展馆，该空间聚焦邦德电影两大标志元素：片头与扣人心弦的配乐。
广场平台
露天广场以建筑锐利线条勾勒山景，其设计灵感源自邦德电影传奇美术指导肯·亚当爵士的标志性风格。
接待厅
厅内重现邦德潜入反派巢穴前厅的场景。特别呈现由《007：大破天幕杀机》与《幽灵党》导演萨姆·门德斯解说的独家影片，带你回顾从《诺博士》到《幽灵党》的邦德电影史，门德斯还分享了自身与系列的不解之缘。
秘密巢穴
通过沉浸式数字剧场创新呈现邦德电影中的经典角色与精彩对白。
任务简报室
饰演钱班霓的娜奥米·哈里斯通过独家影片，揭秘剧本创作如何影响取景决策，以及实景地如何反哺影棚标志场景的打造，并重点解析《幽灵党》奥地利动作场景的叙事空间。
科技实验室
展示邦德电影中的前沿科技。在这个尖端空间，你可互动体验拍摄使用的传奇道具与数字创意技术。
动作殿堂
以特效与特技部门的工作为核心，陈列《幽灵党》中邦德驾驶的飞机前部。你还可深入探索影片雪山追逐场景的幕后制作细节。
放映厅
在此观看《幽灵党》奥地利动作场景，带着全新视角理解其创作过程。
传奇珍藏廊
通过互动触摸屏探索EON制片公司档案库中的大量007珍藏，还可购买仅限盖斯拉奇科尔山顶店铺销售的独家007周边商品。
步入007世界
📍 Dorfstraße 115, 6450 Sölden
⏱️ 每天9:00至16:30
（开放时间或因雪况调整）
🎟️ 成人：25欧元
青少年（2006-2010年出生）：20欧元
儿童（2011-2017年出生）：13.50欧元
* 票价有效期至2026年4月26日（含当日）
特别亮点
每周的一个晚上，007元素体验馆会特别开放夜场。你可乘盖斯拉奇科尔缆车，穿越索尔登的璀璨灯火抵达山巅，穿越银幕的裂隙，在阿尔卑斯之巅重解邦德神话。