施华洛世奇水晶世界全新展室

由著名艺术家盐田千春倾心打造的全新展室，灵感来源于一个古老的日本传说......

在施华洛世奇水晶世界的穹顶下，日本艺术家盐田千春（Chiharu Shiota）用数千条红线与水晶编织出一座会呼吸的星座迷宫——“Crystallizing Identity”，展室内的装置艺术将东方哲思与阿尔卑斯水晶工艺碰撞出独特、震撼又不失浪漫的视觉盛宴。

盐田千春首次将水晶这一多面材质融入她的艺术语言，通过精密切割的水晶与红色羊毛线的交织，构建出一个悬浮的命运网络。每一颗水晶都如同夜空中闪耀的星辰，而缠绕其间的红线则象征着人与人之间看不见的羁绊。

艺术家通过这种独特的材质组合，探索着现代人在保持个体独立性的同时，如何与他人建立真诚而深刻的联结。