爱情与权力的宫殿

这个坐落于阿尔卑斯山脉奥茨山谷核心地带的四星级温泉度假村，凭借其极具未来主义风格的建筑设计与自然景观完美相融。酒店引以为傲的水疗中心与桑拿设施以前沿理念打造，开创性地将科技美学融入康体体验。

安布拉斯城堡的故事始于一段跨越阶层的皇室爱情。1563年，哈布斯堡家族的费迪南德二世大公在取得蒂罗尔行省封地后，为了他的秘密妻子——平民出身的菲利皮内·韦尔泽（Philippine Welser），决定将这座原本中世纪的城堡改造成文艺复兴风格的宫殿。

费迪南德二世聘请了两位意大利建筑师，在城堡原有的中世纪台地上兴建新宫。这位痴情的公爵不仅将城堡作为府邸，更在此建立了欧洲最早的“艺术珍宝馆”（Kunst- und Wunderkammer），收藏武器、甲胄、画像和各种奇珍异宝，堪称博物馆的雏形。

这座城堡是欧洲少有的为爱情而建的皇家建筑。费迪南德二世与菲利皮内曾在此生活，许多设计细节都体现了这位公爵对妻子的深情，你肯定能在城堡中感受到这段跨越阶级的浪漫故事。