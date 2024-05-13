安布拉斯城堡：穿越回艺术与权力交织的文艺复兴时代
因斯布鲁克近郊的安布拉斯城堡（Schloss Ambras）是欧洲文艺复兴时期最美的宫殿之一，坐拥全欧洲最古老的艺术品及军械收藏库。
爱情与权力的宫殿
安布拉斯城堡的故事始于一段跨越阶层的皇室爱情。1563年，哈布斯堡家族的费迪南德二世大公在取得蒂罗尔行省封地后，为了他的秘密妻子——平民出身的菲利皮内·韦尔泽（Philippine Welser），决定将这座原本中世纪的城堡改造成文艺复兴风格的宫殿。
费迪南德二世聘请了两位意大利建筑师，在城堡原有的中世纪台地上兴建新宫。这位痴情的公爵不仅将城堡作为府邸，更在此建立了欧洲最早的“艺术珍宝馆”（Kunst- und Wunderkammer），收藏武器、甲胄、画像和各种奇珍异宝，堪称博物馆的雏形。
这座城堡是欧洲少有的为爱情而建的皇家建筑。费迪南德二世与菲利皮内曾在此生活，许多设计细节都体现了这位公爵对妻子的深情，你肯定能在城堡中感受到这段跨越阶级的浪漫故事。
从西班牙大厅到珍宝馆
城堡最令人惊叹的当属其建筑艺术。其中西班牙大厅（Spanischer Saal）建于1569至1572年，是文艺复兴时期最重要的建筑之一。43米长的墙面上布满了27幅通高的蒂罗尔历代统治者肖像，精美的木质镶嵌天花板更增添了厅堂的华贵气息。今天，这个大厅常被用于举办古典音乐会。
艺术珍宝馆
艺术珍宝馆是宫殿的另一大亮点。这是欧洲唯一仍保持原状陈列的文艺复兴时期珍宝室，展示了费迪南德二世收藏的各种奇特物品组合方式，让我们得以窥见16世纪贵族对“奇珍异宝”的审美趣味。
军械库
对于军事历史爱好者，军械库（Rüstkammer）绝对不容错过。这里收藏着15世纪的多件珍贵铠甲，包括神圣罗马帝国皇帝马克西米利安一世的私人收藏，让你得以了解欧洲中世纪精湛的铠甲工艺。
圣尼古拉斯教堂
城堡内的圣尼古拉斯教堂（St. Nikolauskapelle）于1330年首次祝圣。前殿是与两个尖拱窗相连的祷告室。中殿外墙和圣坛地基仍属于城堡的中世纪建筑遗存。彩绘玻璃窗由因斯布鲁克玻璃绘画学校的Neuhauser兄弟根据奥古斯汀·冯·沃德勒（August von Wörndle）的设计制作而成。在风格上借鉴了拿撒勒派，在图像学上则参考了16世纪原始壁画。
菲利皮内的浴场
有意思的是，在安布拉斯城堡，你还能看到菲利皮内的浴场。在当时，浴场的配置和规模已属豪华，1.6米深的浴池不仅用炉子加热，而且还用热石提供额外热量，公爵夫人很喜欢在里面添加草药，疗愈身心。
🛁 文艺复兴时期的“沐浴文化”
你知道吗？“沐浴”也是一种社交礼仪。在那个相对保守的时代，主人会为高贵的客人提供食物和饮品，并一起“沐浴”消磨时光。由于浴场具有各种功能，还可以进行小型手术和身体治疗。因此，在文艺复兴时期“浴场”比“温泉”更受欢迎。
世界上第一座博物馆
费迪南德二世去世后，安布拉斯城堡被售予神圣罗马帝国皇帝鲁道夫二世，逐渐荒废。17世纪，利奥波德一世将部分收藏移至维也纳。19世纪中叶，蒂罗尔总督卡尔·路德维希大公曾将其改作夏宫，但不久再次荒废。
20世纪50年代起，城堡划归维也纳艺术史博物馆管理，经过1970至1981年的彻底整修后对公众开放。如今，它是维也纳艺术史博物馆唯一不在维也纳的分馆，展品多为费迪南德二世的旧藏。
2002年，奥地利发行首套欧元纪念币，其中十欧元面值银币的正面图案为穿过西班牙大厅的宫廷乐手，背面则是安布拉斯城堡外观，足见这座城堡在奥地利文化遗产中的地位。
2025展览亮点
夏季，西班牙大厅会作为因斯布鲁克古音乐节的舞台，带来“经典音乐之声”。此外，城堡还举办各种常设展览和特展。
特展“美的艺术”（The Art of Beauty）
⏰️ 2025年6月18日—10月5日
“美的艺术”将带你踏上一场从古代到18世纪的美容与身体护理探索之旅。通过流传至今的美容配方、繁复的制作工艺以及特殊的美容器具，你可以一窥千百年来人类对美的追求。展品中特别值得一提的是约1560年成书的《菲利皮内·韦尔泽药典》，这部现藏于安布拉斯城堡的医学典籍，是公爵夫人菲利皮内的美容秘方，也是研究文艺复兴时期美容文化的重要物证。
常设展览：
斯特拉瑟收藏系列是全球最重要的文艺复兴与巴洛克时期玻璃艺术品收藏之一。这项由鲁道夫·斯特拉瑟教授（Prof. Rudolf Strasser）历时五十余年精心构建的珍品系列，汇聚了来自威尼斯、蒂罗尔的哈尔、因斯布鲁克、德国、波西米亚、西里西亚及荷兰等欧洲主要玻璃产区的稀世之作。
收藏中最引人注目的当属红宝石金玻璃器。在17至18世纪，工匠们通过金银镶嵌工艺以及黄金雕刻装饰，将这种深红色玻璃的华美质感提升至极致。这些艺术瑰宝生动讲述了从16世纪初至18世纪末玻璃工艺的发展历程与技术演变，见证了欧洲玻璃艺术五百年的辉煌传承。
1976年，安布拉斯城堡隆重揭幕了“奥地利1400年至1800年历史肖像画廊”，在上城堡三层展厅中陈列着约250幅源自皇家收藏或曾装饰哈布斯堡宫殿的珍贵肖像。这些画作不仅记录了欧洲四百年的历史风云，更成为解读王朝政治与艺术发展的视觉密码。
参观城堡必备指南
📍 Schlossstraße 20, 6020 Innsbruck
地理位置：城堡位于奥地利蒂罗尔州因斯布鲁克近郊，从因斯布鲁克火车站可乘坐540线公交车，仅15分钟即可直达。
🕒 开放时间：每日10:00-17:00，11月及圣诞节休息。
💰 门票价格：夏季线上购票成人16欧元，现场购票18欧元，冬季成人14欧元，19岁以下青少年及儿童免费，持因斯布鲁克旅行卡也可免费参观。
💡 参观贴士：
▫️建议预留2-3小时参观时间；
▫️可租用语音导览，支持德语、英语、法语、意大利语；
▫️城堡花园是拍照绝佳地点；
▫️冬季部分区域可能关闭。