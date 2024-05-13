这个奥地利疗愈秘境，带你一键开启“泉”新体验
Aqua Dome是一个与自然深度连接的宁静而富有灵感的地方，在这里，你可以一键去除“班味”，松弛感瞬间拉满。这里和谐地融合了水与土、热与冷、人与自然等对比元素。
蒂罗尔州最大的温泉度假区
这个坐落于阿尔卑斯山脉奥茨山谷核心地带的四星级温泉度假村，凭借其极具未来主义风格的建筑设计与自然景观完美相融。酒店引以为傲的水疗中心与桑拿设施以前沿理念打造，开创性地将科技美学融入康体体验。
无论是沉浸式的温泉疗愈、蒂罗尔地区文化探索、双人私密时光定制、夏季高山养生计划，亦或是月夜星空下的冥想式泡浴，你只需沉浸于酒店精心营造的奢适环境中，通过深度呼吸训练即可感受身心能量的焕活新生。这座当代建筑杰作以精准的空间叙事，重新定义了阿尔卑斯式高端度假的维度。
开启“修仙”模式：Aqua Dome水疗中心用科学养生方法重新定义了轻奢泡汤体验，12个34-36度的恒温泡池顺着山势铺开。而在室内盐水池，你能体验太空人同款漂浮疗法。在露台泡池边泡边看三千米雪山，水流按摩+光影音效，分分钟让你进入“躺平即修仙”模式！
全程VIP级操作：Aqua Dome提供搭配智能存衣柜的独立更衣室，还送上定制抗菌浴袍和瑞士有机洗护套装。专属的健康顾问会根据你的体检报告，量身打造健身计划（其中包含体测、私教特训和燃脂/塑形/瑜伽课哦），“懒癌患者”也能在这里支棱起来。
泡着温泉把娃带：酒店特别为亲子家庭打造了“阿尔卑斯方舟”主题水疗区，这里不仅有专属水上乐园，还设有大型泳池及船舱式水上乐园。此外，各类刺激滑梯与水上设施适合所有年龄段的孩子们。儿童游乐区提供各种动画娱乐的可能性，宝爸宝妈们则可在健康休憩区“躺平”放松身心。
酒店、温泉与水疗的完美融合
令人身心愉悦的绿洲，补充能量的避风港，焕发身心活力的伊甸园，这些都是Aqua Dome。天然材料、木材、石材与现代玻璃和钢结构相结合，融入奥茨山谷阿尔卑斯山的原始自然景观，将阿尔卑斯山的自然魅力与现代建筑的优雅完美融合。
蒂罗尔州朗根费尔德温泉度假酒店AQUA DOME带着蒂罗尔式的热情好客、国际风情和酒店独具的温馨氛围欢迎你的到来。作为奥地利顶级温泉酒店之一，这里提供蒂罗尔地区卓越的温泉疗养体验，融合个性化服务与奢华多样的沐浴、温泉及运动项目。无论你是想与家人共度假期、二人世界，还是暂别日常繁琐短暂的休憩，Aqua Dome都会帮你寻找到内心平静，让身心在水的魔力中重获新生。
国际美食体验
这条横贯欧洲的“美食大动脉”——从意大利热那亚湾一路延伸到多瑙河上游的阿尔卑斯山脉，可不只是地理书上的弧线，它更像是欧洲的露天厨房，而奥茨山谷正是锅灶正中央的“水源心脏”。
Aqua Dome的后厨天团就像美食考古队，把这条“大动脉”上和阿尔卑斯山民藏在木屋里的传家菜谱挖出来翻新，以新颖而令人惊喜的方式呈现。这里的美食创意与多样性并存，但始终简单而美味，用奥茨山谷的话来说就是——“Oafoch güet”（好吃到舔盘）！
在Aqua Dome干饭可不只是填饱肚子，也是在参加流动的美食联合国。酒店提供自助餐厅，供应种类丰富的餐点，包括健康沙拉和丰盛主菜。桑拿客人还可在“Bistro Hitzeschmankerl”品尝新鲜制作的轻食，并在阳光露台上用餐。
获取灵感的理想之地
谁说开会不能享受？Aqua Dome还是会议与研讨会理想的举办地，宽敞的空间十分适合脑力激荡，酒店所有会议室均配备先进的视听系统，并可欣赏山间美景，出差也可享受与温泉水疗相结合的惬意时光。毕竟在负氧离子浓度爆表的地方，吵架都能吵出建设性方案。
购票福利：提前预订酒店温泉票，至多可节省20%的费用哦。注意，早鸟折扣仅在线购买有效，适用于季票、夜票、日票和家庭票。