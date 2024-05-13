蒂罗尔州最大的温泉度假区

这个坐落于阿尔卑斯山脉奥茨山谷核心地带的四星级温泉度假村，凭借其极具未来主义风格的建筑设计与自然景观完美相融。酒店引以为傲的水疗中心与桑拿设施以前沿理念打造，开创性地将科技美学融入康体体验。

无论是沉浸式的温泉疗愈、蒂罗尔地区文化探索、双人私密时光定制、夏季高山养生计划，亦或是月夜星空下的冥想式泡浴，你只需沉浸于酒店精心营造的奢适环境中，通过深度呼吸训练即可感受身心能量的焕活新生。这座当代建筑杰作以精准的空间叙事，重新定义了阿尔卑斯式高端度假的维度。

开启“修仙”模式：Aqua Dome水疗中心用科学养生方法重新定义了轻奢泡汤体验，12个34-36度的恒温泡池顺着山势铺开。而在室内盐水池，你能体验太空人同款漂浮疗法。在露台泡池边泡边看三千米雪山，水流按摩+光影音效，分分钟让你进入“躺平即修仙”模式！

全程VIP级操作：Aqua Dome提供搭配智能存衣柜的独立更衣室，还送上定制抗菌浴袍和瑞士有机洗护套装。专属的健康顾问会根据你的体检报告，量身打造健身计划（其中包含体测、私教特训和燃脂/塑形/瑜伽课哦），“懒癌患者”也能在这里支棱起来。

泡着温泉把娃带：酒店特别为亲子家庭打造了“阿尔卑斯方舟”主题水疗区，这里不仅有专属水上乐园，还设有大型泳池及船舱式水上乐园。此外，各类刺激滑梯与水上设施适合所有年龄段的孩子们。儿童游乐区提供各种动画娱乐的可能性，宝爸宝妈们则可在健康休憩区“躺平”放松身心。