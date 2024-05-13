因斯布鲁克的仲夏“乐”之约
这座阿尔卑斯山城的音乐血脉可追溯至文艺复兴时期，保罗·霍夫海默（Paul Hofhaimer）、海因里希·伊萨克（Heinrich Isaac）等大师曾在此谱写宫廷乐章。正是植根于如此丰厚的音乐传统，因斯布鲁克古音乐节自1976年创立以来，始终保持着对音乐本真的追求。
因斯布鲁克古音乐节
作为国际原声音乐盛会，这里汇聚着古乐泰斗与新锐力量，孕育了无数艺术家的职业生涯，于2021年荣获奥地利“最佳音乐节”殊荣。此外，世界久负盛名的演奏乐团——阿卡迪米亚·比赞蒂纳乐团（Accademia Bizantina）也常在这里演出。
7月25日至8月31日古音乐节期间将呈现：
▫️遍布因斯布鲁克的55场精彩活动；
▫️18场免费开放演出；
▫️重现文艺复兴至古典时期的珍稀曲目；
▫️延续“本真演奏”的创始理念。
在艺术总监伊娃·玛丽亚·森斯（Eva-Maria Sens）与音乐总监奥塔维奥·丹托内（Ottavio Dantone）的带领下，音乐节正迈向2026年的50周年里程碑。
音乐节的起源
在20世纪70年代古典音乐界专注于19至20世纪作品的主流趋势中，因斯布鲁克古音乐节如同一股清流般崛起。一群怀揣理想的音乐爱好者、历史学家和演奏家们开始追寻一种久违的音乐本真。他们渴望重现那些在乐器演变和时代变迁中逐渐失落的原始声音，试图还原巴洛克音乐最初的纯粹面貌。
这场以历史乐器和古老演奏技法为核心的音乐运动，最初只是小众的探索，却很快发展成为席卷全球的艺术革命。来自世界各地的指挥大师和乐团用现代人既陌生又震撼的方式，重新诠释着从中世纪早期到古典时期被遗忘的杰作。
渐渐地，因斯布鲁克不仅成为巴洛克歌剧复兴的圣地，更演变成一个汇聚优秀艺术家和学者的国际性音乐社区。历史与现代在此交融碰撞，对古乐的共同热爱孕育出独特的“音乐节家庭”氛围，让因斯布鲁克古音乐节超越了普通艺术活动的范畴，成为连接古今的音乐文化现象。
音乐史的十字路口
16至17世纪的因斯布鲁克，是欧洲大陆当之无愧的音乐与文化中心。这座城市在17世纪中叶迎来其辉煌时期，当时德语地区第一座独立剧院在此落成。在那个时代，因斯布鲁克的地位甚至超越了“文化之都”维也纳，被公认为哈布斯堡王朝重要的歌剧城市。由欧洲各地优秀音乐家组成的蒂罗尔宫廷乐团，他们的精湛演出也在不断巩固着因斯布鲁克作为音乐重镇的地位。
然而随着哈布斯堡王朝对蒂罗尔宫廷规模的缩减，这支乐团不得不暂时解散。1700年，卡尔·菲利普·冯·普法尔茨·诺伊堡（Karl Philipp von der Pfalz-Neuburg）重建了这支乐团，在他的鼎力支持下，乐团迅速崛起成为欧洲有名的音乐团体之一。1717年，当卡尔·菲利普迁往曼海姆时，这支乐团也随之前往。
正是这段历史渊源，使得著名的曼海姆乐团与因斯布鲁克结下不解之缘。曼海姆学派在古典乐发展史上具有举足轻重的地位，其对乐团演奏艺术的革新贡献，都可以追溯至这支源自因斯布鲁克的乐团。这段跨越地域的音乐传承，见证了因斯布鲁克对欧洲古典乐发展的影响。
音乐节亮点
La sprezzatura
安布拉斯城堡音乐会
7月25日20点，坐落于因斯布鲁克近郊的安布拉斯城堡将迎来一场非凡的音乐盛宴——乔瓦尼·安东尼尼（Giovanni Antonini）、和谐花园乐团（II Giardino Armonico）与小提琴家德米特里·斯米尔诺夫（Dmitry Sinkovsky）的精彩合作。
斯米尔诺夫被誉为“充满激情的艺术家，音色美妙而富有灵性”。他的演奏风格深受16世纪“Sprezzatura”理念的影响，将精湛技艺以自然轻松的方式呈现。当晚，他将演绎维瓦尔第、洛卡特利和塔蒂尼的三部协奏曲。
此外，长笛大师皮耶罗·纳尔迪尼（Piero Nardini）的独奏会为当晚的音乐会画上完美句点。这场演出不仅是技巧的展现，更是音乐灵魂的对话，不容错过。
经典重现
卡尔达拉《伊菲革涅亚在奥利斯》
8月8日19点，蒂罗尔州立剧院将迎来安东尼奥·卡尔达拉（Antonio Caldara）1718年创作的《伊菲革涅亚在奥利斯》在因斯布鲁克的首度舞台呈现。这部讲述希腊神话中阿伽门农献祭女儿伊菲革涅亚的悲剧，将由女高音玛丽·莱斯领衔主演。西班牙剧团PerPoc以独特的巴洛克美学融合木偶戏形式重现经典。（加演场次：8月10日16点、8月12日19点）
维瓦尔第
《伊尔·朱斯蒂诺》
8月17日16点，因斯布鲁克音乐之家室内剧院将上演青年歌剧项目作品——维瓦尔第1724年歌剧《伊尔·朱斯蒂诺》。由切斯蒂比赛获奖者领衔，立陶宛女高音Justina Vaitkute饰演主角，中国女高音金佳玉饰演阿丽亚娜。（加演场次：8月19日、21日、22日19点）
特别纪念与音乐会
▫️8月3日至6日：第二届青年巴洛克音乐节；
▫️8月11日20点：斯卡拉蒂纪念晚会，纪念作曲家逝世300周年；
▫️8月16日20点：霍夫堡宫“魔法森林”主题音乐会；
▫️8月31日19点：第16届切斯蒂巴洛克歌剧声乐大赛决赛。