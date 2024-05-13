因斯布鲁克古音乐节

作为国际原声音乐盛会，这里汇聚着古乐泰斗与新锐力量，孕育了无数艺术家的职业生涯，于2021年荣获奥地利“最佳音乐节”殊荣。此外，世界久负盛名的演奏乐团——阿卡迪米亚·比赞蒂纳乐团（Accademia Bizantina）也常在这里演出。

7月25日至8月31日古音乐节期间将呈现：

▫️遍布因斯布鲁克的55场精彩活动；

▫️18场免费开放演出；

▫️重现文艺复兴至古典时期的珍稀曲目；

▫️延续“本真演奏”的创始理念。

在艺术总监伊娃·玛丽亚·森斯（Eva-Maria Sens）与音乐总监奥塔维奥·丹托内（Ottavio Dantone）的带领下，音乐节正迈向2026年的50周年里程碑。