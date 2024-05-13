帕彻科费尔：因斯布鲁克当地人的“秘密基地”
在因斯布鲁克人的心中，帕彻科费尔山有着特殊的地位。它巍然矗立在因斯布鲁克城市南端，标志性的发射塔和圆润的山顶轮廓，使其成为因斯布鲁克最醒目的地标之一。
帕彻科费尔
距因斯布鲁克城区约15公里的帕彻科费尔位于都市脉动与阿尔卑斯山宁静的交汇处，驱车仅40分钟即可抵达。登顶帕彻科费尔，壮丽的360°全景便展现在眼前：向北俯瞰，整座因斯布鲁克如画卷般铺展；向南远眺，隐秘的维普谷地（Wipptal）风光尽收眼底。
而向东延伸的，则是著名的齐尔本小径（Zirbenweg）。这条海拔2000米的高山步道，带领徒步者穿越欧洲最古老的石松林，沿途还能欣赏到绚丽的阿尔卑斯野玫瑰，每一步都充满自然野趣。
无论是冬季滑雪、夏季徒步，还是单纯为了享受山顶餐厅的美味，帕彻科费山都是因斯布鲁克不可错过的必游之地。在这里，城市的繁华与山野的宁静完美交融，让人真正感受到阿尔卑斯生活的魅力。
帕彻科费尔缆车
便捷登顶，尽览群山。十人座的帕彻科费尔缆车从伊格斯（Igls）出发，很快便将你送至海拔1900多米的奥林匹克山峰。站在观景台上，400多座阿尔卑斯山峰的壮丽全景令人惊叹。帕彻科费尔山——这座因斯布鲁的标志性山峰，还曾举办过多届冬季奥运会和青年奥运会赛事，承载着辉煌的奥运历史。
夏日山野乐趣。夏季的帕彻科费尔是户外爱好者的乐园：
▫️徒步者除了可以山顶站为起点，沿着穿行于百年瑞士石松森林的齐尔本小径漫步，还可以领略因河河谷（Inntal）的风光；
▫️寻求挑战的登山爱好者约两小时即可登顶格伦策尔峰（Glungezer）；
▫️奥地利海拔最高的植物园——因斯布鲁克大学的高山花园，这里的大型热带温室再现了雨林层次分明的构造特征，树木四季常青，仿佛被注入了无尽的活力，你可以穿行于荟萃自美洲、非洲和亚洲的奇异植物丛中，耳畔时不时还萦绕着异域的香氛和流水的轻吟；
▫️山地自行车手和越野跑者可在标识清晰的专业路线上尽情驰骋，可以尽情挥洒汗水，也可以静静欣赏美景；可以感受到征服困难后的喜悦，也能体会到人与阿尔卑斯生态和谐共处的美妙。
冬季冰雪王国
冬季冰雪王国。而当白雪覆盖山峦，帕彻科费尔则变身成了多功能滑雪胜地：
▫️适合各级滑雪爱好者的宽阔雪道；
▫️满足技能提升需求的专业的滑雪公园和训练赛道；
▫️精心维护，标识完善的滑雪线路；
▫️让游客在走进艾尔莎冰雪童话世界的冬季徒步小径；
▫️全年提供休憩场所与本土美食且散布各处的温馨山间小屋。
无障碍设施与服务
无障碍设施与服务。帕彻科费尔山致力于为所有游客提供便利：
▫️P2停车场设有专用残疾人停车位；
▫️缆车站（山谷站、中站及山顶站）均可实现无障碍通行；
▫️各主要站点均配备无障碍卫生间设施；
▫️餐厅Das Hausberg、Das Kofel及Intersport Patscherkofel均能实现无障碍通行；
▫️为残疾程度达60%及以上的游客提供特别优惠。
无论是夏日徒步，冬季滑雪，还是春秋观景，帕彻科费尔山都以独特的魅力，带给你因斯布鲁克地区与阿尔卑斯山区最纯粹的自然体验。
齐尔本小径
在帕彻科费尔海拔2000米的高处，一条令人心驰神往的徒步小径蜿蜒穿行于欧洲最大的石松林之一，这里远离尘嚣，却始终充满活力。齐尔本小径既闻名遐迩，又保持着原始的自然气息，每次徒步都能带来新奇的体验。
这条小径是著名的“鹰之路”（Adlerweg）的一部分，从帕彻科费尔缆车山顶站延伸至图尔费阿尔姆。旅程的起点轻松惬意：从山脚下的帕切尔科费尔缆车山谷站出发，乘坐缆车直达海拔1952米的山顶。
徒步的终点是博舍本小屋（Boschebenhütte），一处隐蔽而温馨的休憩点。从这里可以搭乘格伦格泽尔缆车（Glungezerbahn）下山至图尔费阿尔姆（Tulfeinalm）。当然，这条路线也可以反向行走，从图尔费阿尔姆出发，一路向上攀登，最终抵达帕彻科费尔山顶，感受不一样的徒步乐趣。
科费尔餐厅
坐落在帕彻科费尔缆车山顶站的科费尔餐厅（Das Kofel），以其阳光露台和现代雅致的环境成为登山游客的理想休憩点。这里供应地道的蒂罗尔特色美食，从丰盛的山区菜肴到精致的冰淇淋圣代、现磨咖啡和自制蛋糕，每一道餐点都充满阿尔卑斯风情。
每周四晚间是科费尔餐厅的特别亮点（因为餐厅营业至22点）。游客可搭乘缆车登顶，在暮色中俯瞰因斯布鲁克璀璨的城市灯火，随后在科费尔餐厅享用一顿难忘的高山晚餐。无论是白天的徒步补给，还是夜晚的浪漫聚餐，科费尔餐厅都能为你的帕彻科费尔之旅增添难忘的美食记忆。
📍 Patscherkofel Bergstation, 6080 Igls
⏰️ 营业时间：
上午9:00 - 下午4:00（除周四外）
每周四：上午9:00 - 晚上10:00
ℹ️ https://www.kofel-hausberg.at
城市与自然共生
想要像因斯布鲁克当地人一样体验最地道的阿尔卑斯生活？这座本地人钟爱的“家山”——帕彻科费尔让你亲身感受城市与自然的相依共生之美。