首个滑雪俱乐部的诞生

二十世纪初，圣安东的人们对滑雪由最初的犹疑悄然化作炽热的痴迷。最开始，他们不愿将“特里玛式”滑雪（Telemark style）的独有快感分享他人，但这份狂热出乎意料地如野火般席卷了整个小镇。1901年1月3日，六名当地村民踏出了一段注定载入滑雪史册的旅程：他们决定远征圣克里斯托夫。

脚踩笨重的木质雪板，他们一路跋涉至霍斯皮茨酒店（Hospiz Hotel），本只打算短暂休整。然而，店主人奥斯瓦尔德·特罗耶（Oswald Trojer）与其女儿莉斯尔用热情将他们留住。一杯杯热红酒点燃了这个寒冷的冬日，也引发了天马行空的畅谈。正是在那氤氲酒香与欢声笑语中，一个伟大的构想诞生了：成立阿尔贝格滑雪俱乐部。

至今，霍斯皮茨酒店的宾客簿上仍清晰留存着创始成员之一、时任地方议员的阿道夫·里比茨卡（Adolf Rybizka）的签名。

从最初的寥寥数人，到如今汇聚全球超过九千名会员的庞大集体，阿尔贝格滑雪俱乐部的故事，是一场始于热望的蓬勃生长。俱乐部成立仅三年的1904年1月5日至6日，他们便开创性地举办了史上首届“阿尔贝格公开滑雪比赛”，成为滑雪竞技的起点。