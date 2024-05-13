施华洛世奇水晶世界全新展室
在施华洛世奇水晶世界的穹顶下，日本艺术家盐田千春（Chiharu Shiota）用数千条红线与水晶编织出一座会呼吸的星座迷宫——“Crystallizing Identity”，展室内的装置艺术将东方哲思与阿尔卑斯水晶工艺碰撞出独特、震撼又不失浪漫的视觉盛宴。
盐田千春首次将水晶这一多面材质融入她的艺术语言，通过精密切割的水晶与红色羊毛线的交织，构建出一个悬浮的命运网络。每一颗水晶都如同夜空中闪耀的星辰，而缠绕其间的红线则象征着人与人之间看不见的羁绊。
艺术家通过这种独特的材质组合，探索着现代人在保持个体独立性的同时，如何与他人建立真诚而深刻的联结。
艺术家的灵感源泉
作品的核心灵感源自日本古老的“红线”传说，那些命中注定相遇的人们，小指上都系着看不见的红线，无论他们的人生路径如何，这条红线最终会牵引他们在某个时刻相遇。
盐田千春将这个浪漫的东方哲学具象化为震撼的视觉体验：红色丝线最终汇聚成一双象征人类灵魂的手足雕塑，由施华洛世奇工匠以传统工艺精心打造。
这件作品最动人的地方在于它的生命力，当参观者穿行于这件装置中，他们的身影不仅会被反射在无数水晶表面，成为这件动态艺术作品的一部分，而且随着参观者的移动和光线的变化，整个装置会产生微妙的震颤和光影流动，仿佛一个正在呼吸的有机体。
不仅如此，夜间特别设计的灯光系统会将空间转化为一片红色星云，让参观者宛如漫步在银河之中。正如盐田千春所说：“我希望参观者能在这里感受到，每个人都是宇宙网络中的重要节点，我们的存在本身就是件美丽的艺术品。”
“尽管我们常认为自己是孤立的，但事实上，我们天生就彼此相连。我对这种张力着迷。我们虽身处不同躯体，却共享一个思想宇宙。”
“Crystallizing Identity”奇妙展室包含在施华洛世奇水晶世界的日票中，自2025年5月8日起每天9:00至19:00开放（最后入场时间为18:00）。
灵感之一：“巨型雕塑”
多媒体艺术家安德烈∙海勒（André Heller）为施华洛世奇水晶世界设计的水晶世界以“巨人”头像为中心，灵感来源于他在维也纳的童年回忆：在儿时的想象中，美泉宫的公园有个巨人，在夜间四处游荡、漫步，而白天则变成石头静止不动。
成年后的海勒构思了一个巨人的故事：为了寻找充满珍宝和奇迹的世界，巨人启程远行，最终在蒂罗尔州的瓦滕斯镇安下了家，从此在这里守护着他的奇妙展室。
这座“绿巨人”以融于景观的头颅为形，腹中蕴含艺术追求，象征着个体如何被他人及联结的丝线塑造，启发了盐田千春重新审视生命之谜，进而创作出了“Crystallizing Identity”这个充满生命巧思的装置作品。
Ready to Love
印度时装设计师马尼什·阿罗拉（Manish Arora）拥有丰富独特的设计语言，其特点是富有表现力的故事情节和大胆而鲜艳的色彩。他的奇妙展室"Ready to Love"召唤人们进入到一个爱意浓厚的奇幻世界。
水晶穹顶
水晶圆顶由595面镜子组成，给人们一种置身于水晶之中的感觉。其中八面镜子是所谓的“间谍镜”，隐藏着不同艺术家的迷人艺术品。此装置由美国著名建筑师理查德·巴克敏斯特·富勒（Richard Buckminster Fuller）的测地线穹顶为模型设计。
好莱坞展厅
在星光熠熠的好莱坞展厅中，施华洛世奇对水晶的精湛技艺得以完美展现。从闪闪发光的电影道具到轰动一时的表演服装，施华洛世奇的作品占据了世界各地的头条版面。
还有“寂静之光”、“Studio Job设计工作室奇妙展室”、“水晶云”、巨人花园等施华洛世奇水晶世界的奇幻展室与园林艺术同样闪闪惹人爱，邀你进入这场梦幻浪漫的光影之旅。