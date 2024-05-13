Bonjour, Paris！在施华洛世奇水晶世界，遇见法式马戏浪漫
Introduction
1995年，为庆祝施华洛世奇品牌成立100周年，这座水晶奇境在瓦滕斯（Wattens）正式揭幕。
巨人花园：一座“会发光”的奇幻王国
入口处那座高达数米的“阿尔卑斯喷泉巨人”是水晶世界最醒目的地标。它的双眼由水晶制成，口中倾泻而下的瀑布仿佛在说：欢迎来到一个由光与想象主宰的世界。
30年来，超过1800万游客曾造访这里。它不仅是奥地利十分受欢迎的景点，也是少见的让水晶成为艺术主角的文化目的地。
奇妙展室：当水晶遇上国际艺术家
施华洛世奇水晶世界的核心体验，是分布在室内展区的“奇妙展室”（Chambers of Wonder）。这里无需像传统博物馆那样与展品“保持距离”，每一间展室都在邀请你走进去、融入其中。
2025年推出的展室“Crystallizing Identity”由日本当代艺术家盐田千春（Chiharu Shiota）倾力打造。她用数千条红线与水晶交织出一张巨大的“命运之网”，将人与人之间看不见的情感联结，变成眼前可以穿行、可以凝望的空间。走进这间展室，你会感觉自己也成了这幅“网”的一部分。
而“Pulse Voronoi”是一间让水晶“活过来”的展室。水晶随着参观者的心跳节奏忽明忽暗。每颗心都在用自己的频率点亮空间，仿佛整间展室都在随着呼吸而脉动。
好莱坞手笔：一座具有“特工气质”的建筑
建筑本身就是一件杰作。建筑师约翰·奥伯莫泽（Johann Obermoser），将整个体验空间直接嵌入山体，连Ice Q美食餐厅也出自他之手。混凝土、钢材和玻璃构成的原始建筑，棱角分明，如同周围的岩石，与内部圆润、冷峻的造型形成对比。室内温度常年保持在1°C，以保护冻土层，来到这里一定记得穿暖和点。
这座1300平方米的电影体验空间横跨两层，与周围的山地世界无缝融合。只有穿过地下隧道进入其中，你才能一睹其全貌。
在场景设计上，好莱坞也发挥了重要作用。整个体验由尼尔·卡洛（Neal Callow）和蒂诺·舍德勒（Tino Schaedler）共同构思，尼尔曾担任四部007电影的艺术指导——《量子危机》《大破天幕杀机》和《幽灵党》，而蒂诺是国际创意机构Optimist Inc.的首席设计师。由几乎专门致力于制作007系列电影的英国制作公司——EON Productions和好莱坞历史悠久的影业巨头——米高梅（MGM）联手打造。
先进的技术与简洁、当代的建筑语言相结合，配合戏剧性的电影级音效，在阿尔卑斯高山环境中为你呈现一场引人入胜的体验。
幕后故事与电影魔法
此外，在索尔登的007电影体验馆，你还会了解到一些拍摄中的趣闻：比如，雪地场景的汽车轮胎是手工镶钉的（每个轮胎有1500个钉子）。导演萨姆·门德斯还称索尔登是“一个绝妙的地方”，并在《幽灵党》片尾字幕中亲自感谢了索尔登缆车公司总经理杰克·法尔克纳（Jack Falkner）和他的团队。
制片人芭芭拉·布洛柯里（Barbara Broccoli）对“从山谷到3000米的五星级基础设施”赞不绝口。没错，山谷与山顶间的专业物流保障，以及奥地利海拔最高的冰川公路，正是索尔登被选为拍摄地的重要原因。
007电影体验馆不止是一座博物馆。它是一次穿越24部007电影的时间之旅，是对肯·亚当和布洛柯里等电影人的致敬，也是一次深入特工DNA的沉浸式体验。既有明暗交织的场景，也有叙事与视觉的结合；既有数字互动的趣味，也有扣人心弦的电影体验。
对于任何对邦德稍有偏爱的人，007 ELEMENTS都可以是你探索索尔登的一个“Possible Mission”。即使你不是铁杆007粉丝，未来感建筑、阿尔卑斯全景和好莱坞级呈现的结合，也足以让你震撼。
值得一提的是，整个空间嵌入山体的过程，对高山环境保持了最大的尊重。恒定的1°C温度保护着永久冻土，建筑与自然无缝融合，在海拔3048米之上，可持续性也在被认真对待。
007打卡实用信息
007 ELEMENTS
盖斯拉赫科格尔峰（Gaislachkogl）3048米
6450 索尔登（Sölden），蒂罗尔州
交通方式
乘坐盖斯拉赫科格缆车I号和II号即可轻松抵达。冬季没有滑雪装备的行人也可乘坐探访。
夏季开放时间
2026年6月4日至10月4日（6月和9月每周一均关闭）
冬季开放时间
2026年11月12日至2027年4月18日
夏冬入场时间均为09:00至16:30（最后入场：15:30，开放时间或根据雪况调整）
门票价格
成人/青少年/儿童：25/20/13.50€
007电影体验馆与盖斯拉赫科格缆车I号及II号上下山联票：
成人/青少年/儿童：62/57/34€
*门票可在线上商店购买。
给特工们的温馨提示
请穿暖和些：体验馆没有供暖，夏天也需要带上保暖衣物；
致年轻特工们：007 ELEMENTS建议最低年龄为12岁。