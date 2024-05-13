幕后故事与电影魔法

此外，在索尔登的007电影体验馆，你还会了解到一些拍摄中的趣闻：比如，雪地场景的汽车轮胎是手工镶钉的（每个轮胎有1500个钉子）。导演萨姆·门德斯还称索尔登是“一个绝妙的地方”，并在《幽灵党》片尾字幕中亲自感谢了索尔登缆车公司总经理杰克·法尔克纳（Jack Falkner）和他的团队。

制片人芭芭拉·布洛柯里（Barbara Broccoli）对“从山谷到3000米的五星级基础设施”赞不绝口。没错，山谷与山顶间的专业物流保障，以及奥地利海拔最高的冰川公路，正是索尔登被选为拍摄地的重要原因。

007电影体验馆不止是一座博物馆。它是一次穿越24部007电影的时间之旅，是对肯·亚当和布洛柯里等电影人的致敬，也是一次深入特工DNA的沉浸式体验。既有明暗交织的场景，也有叙事与视觉的结合；既有数字互动的趣味，也有扣人心弦的电影体验。

对于任何对邦德稍有偏爱的人，007 ELEMENTS都可以是你探索索尔登的一个“Possible Mission”。即使你不是铁杆007粉丝，未来感建筑、阿尔卑斯全景和好莱坞级呈现的结合，也足以让你震撼。

值得一提的是，整个空间嵌入山体的过程，对高山环境保持了最大的尊重。恒定的1°C温度保护着永久冻土，建筑与自然无缝融合，在海拔3048米之上，可持续性也在被认真对待。