2811米的视觉冲击！在瓦鲁加之巅收藏全景阿尔卑斯
阿尔贝格圣安东（St. Anton am Arlberg）静卧于奥地利蒂罗尔州雄浑的阿尔卑斯山脉腹地，在瓦鲁加观景平台，游客可沉浸于360度环绕式山景体验。
传奇地标与全景视野
瓦鲁加这一位于圣安东阿尔贝格的巅峰地标，以其跨越五国（奥地利、德国、列支敦士登、瑞士、意大利）的辽阔视野闻名。
莱赫塔尔阿尔卑斯山（Lechtal Alps）、韦尔瓦尔山脉（Verwall）、奥茨山谷（Ötztal）等标志性山系在此交织成全景画卷，成为阿尔卑斯地区最具代表性的观景台之一。
穿越时空的缆车工程
瓦鲁加的登山系统本身就是一部移动的交通史。1955年投入运营的瓦鲁加二号缆车（Vallugabahn II）至今保留着原始外观，其传奇地位延续六十余载。
要登上瓦鲁加观景平台，游客需先乘坐采用独特Funitel双缆系统的加尔齐贡多拉缆车（2006年投产），通过八个巨型升降轮实现离地八米的平稳乘降。
随后换乘瓦鲁加一号缆车（Vallugabahn I）穿越施蒂斯巴赫（Steißbach）山谷，最终由瓦鲁加一号缆车通过两分钟疾驰完成161米垂直爬升，直达福拉尔贝格州与蒂罗尔州交界处的峰顶。
专业级摄影与高空体验
观景台侧翼的钢木结构天桥位于海拔2811米处，创造了独特的摄影机遇。这座建筑奇迹与原始阿尔卑斯景观形成强烈视觉对比，尤其冬季雪覆时期，为专业摄影师提供优质的创作环境。
而其瞬息万变的光影条件和多层次山景构图，使这里成为专业单反拍摄的多元创作圣地。
滑雪圣殿
瓦鲁加北坡作为圣安东自由滑雪区的标志性路线，以其陡峭地形和粉雪资源吸引了全球各地的极限运动爱好者。
这条海拔2811米的高山滑降路线需在持证向导带领下挑战，滑行过程可俯瞰壮丽山景，同时面临着复杂雪况与环境的风险。每年冬季，滑雪爱好者都可在观景台观摩专业队伍征服这条传奇路线。
白色迷狂
每年4月，当缆车在午后停止运行，圣安东雪场的激情才真正被点燃。这一天属于传奇赛事“白色狂热”，这场备受瞩目的滑雪盛事每年都将参赛者推向体能极限。
比赛当天，选手需要早早换上竞速装备，整装待发。下午5点整，真正的角逐拉开序幕，555名单双板滑雪及泰勒马克滑雪选手在瓦鲁加山脊集结，竞相征服圣安东陡峭的险峻雪坡。
整个赛场弥漫着令人战栗的“白色狂热”氛围。当数百名选手在瓦鲁加雪道集体出发时，翻涌的肾上腺素与飞溅的雪浪交织成危险而迷人的景象。
而赛事也并非纯粹追求竞技表现：还有身着奇装异服的选手们猛卸装备徒步翻越雪丘的滑稽场面。最终不仅首位抵达终点的选手能赢得奖金与奖杯，最怪诞有趣的参赛者也同样将获得特别嘉奖。