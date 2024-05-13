专业级摄影与高空体验

观景台侧翼的钢木结构天桥位于海拔2811米处，创造了独特的摄影机遇。这座建筑奇迹与原始阿尔卑斯景观形成强烈视觉对比，尤其冬季雪覆时期，为专业摄影师提供优质的创作环境。

而其瞬息万变的光影条件和多层次山景构图，使这里成为专业单反拍摄的多元创作圣地。