圣安东奇妙徒步小径

每年7月起，超过10万朵雪绒花以巨型花朵的形态绽放，形成独特的能量场。花丛中央设有木制躺椅，供游客静心休憩，吸收自然能量。雪绒花在阿尔卑斯文化中象征坚韧与治愈，传统上还被用于抗衰老护理。2017年，这片花海以“世界最大雪绒花群落”被载入吉尼斯世界纪录，成为徒步者必访的自然奇观。

小屋主人塔娅·塞恩（Tanja Senn）是一位专业的草药教育家和自然向导，她带领游客探索阿尔卑斯花卉与草药花园，传递本地植物的药用价值。（持有圣安东交通卡的游客可免费参加导览）

徒步沿途还设有25个互动站点，通过趣味问题，如“醉林的植物种类”或“牛的每日唾液分泌量”等带领大家边学边玩，答案可通过现场标牌或扫描二维码获取。这条步道因创新设计荣获“创意与自然”和“最佳儿童活动”两项创新金奖。

“气候变化”是塞恩奇妙徒步小径的核心主题之一。塔娅作为认证气候教育家，在步道中设置了“自然变迁小径”，通过德英双语信息板展示草地、森林、动物与水系的生态适应现象。每块信息板均附有“我能做什么”（Ich kann/I can）专栏，提供个人环保行动建议。

例如，游客会了解到蚂蚁如何应对气候变暖，或草地生长加速的科学原因。这项私人环保倡议已持续15年，已成为阿尔卑斯地区生态教育的典范。

这里可以轻松GET家庭友好与阿尔卑斯文化的纯正体验，因为塞恩奇妙徒步小径包含多个特色区域：

▫️雪绒花小径：穿越世界纪录认证的花海

▫️树屋与奇妙森林：激发儿童探索欲

▫️赤足小径：唤醒感官体验

▫️草药节：每年8月15日举办的阿尔贝格草药节吸引游客参与集市与工作坊

整个塞恩奇妙徒步小径总长约1公里，约半个小时即可完成。徒步结束后，塞恩小屋的阳光露台提供本地美食与草药园特调饮品，还有家酿的特色烈酒。塞恩奇妙徒步小径于6月底至9月中旬，每日10点至18点开放。不仅如此，塔娅还提供定制课程，适合学生与成人深入学习自然知识。