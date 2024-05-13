非同一般的住所
从在树梢上入睡到在恐龙旁边醒来，何不在奥地利度过一个惊喜不断的假期？
无论是身处树梢，大自然触手可及，还是置身于迷人的小木屋，在大自然中享受静谧——在奥地利风景如画的群山和湖泊之间，冒险和放松融为一体，带来难忘的体验。在这些独特的世外桃源，您可以享受无忧无虑的时光，充满宁静和灵感。
从质朴的山间小屋到激发想象力的独特主题客房，在奥地利，每个度假客人都能找到适合自己的世外桃源，让日常生活变得遥不可及。
木材与自然
木屋和树屋
深情对视，举杯共饮，热切期待周末的到来。在树屋中度过浪漫的一夜，定能让您在奥地利度过难忘的假期， 树木也是全家欢聚一堂、体验非凡冒险的好去处。 无论是情侣还是全家，都可以轻松登上树梢，在树冠下享受一段悠闲时光。
非一般的睡觉
主题住宿
在恐龙旁边吃早餐，在桑拿帐篷里欣赏星空，或在酒桶里享受亲密时光。从下奥地利州到蒂罗尔州，这些主题住宿不仅能让客人度过一个美好的夜晚，更会让他们度过一个难忘的夜晚。
乡村田园般的舒适
设计师小木屋
这些小木屋是令人愉悦的睡眠之地，在波光粼粼的湖泊边，在看似无尽的森林中，或是在壮丽的高山旁，奥地利各州都有舒适的小木屋，它们以其质朴的风格给人留下深刻印象，在度假木屋内度假只有纵情的享受。