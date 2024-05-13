从在树梢上入睡到在恐龙旁边醒来，何不在奥地利度过一个惊喜不断的假期？

无论是身处树梢，大自然触手可及，还是置身于迷人的小木屋，在大自然中享受静谧——在奥地利风景如画的群山和湖泊之间，冒险和放松融为一体，带来难忘的体验。在这些独特的世外桃源，您可以享受无忧无虑的时光，充满宁静和灵感。

从质朴的山间小屋到激发想象力的独特主题客房，在奥地利，每个度假客人都能找到适合自己的世外桃源，让日常生活变得遥不可及。