最美的木屋和高山小屋
在奥地利的木屋和小屋中，现代舒适与阿尔卑斯山的粗犷之美交相辉映，四周环绕着雄伟的山峰和幽深的森林，每时每刻都有回归自然的感觉。清晨，柔和的光线透过窗户唤醒您，清新的木香弥漫整个房间，一天的生活在清新的山间空气中开始，在噼啪作响的篝火前结束。
在这里，您不仅能体验到宁静和放松，还能体验到无与伦比的探险活动。无论是在白雪皑皑的山坡上，还是在鲜花盛开的高山草甸上徒步旅行，抑或是在奢华的水疗中心，都能让您体验到难忘的木屋之旅。
克恩顿州
拉旺特谷地区
珀兰地牧场
在建造木屋村的过程中，奥地利十分重视使用天然的优质材料，厨房和带漩涡池的全景露台也是如此。
Weinebene高山村落
21座高山小屋，设施现代、舒适，配有桑拿浴室、带顶露台和滑雪室。
巴特克莱因基希海姆地区
基希莱特恩度假村
44座仿古农舍位于海拔1350米处，其中一些还配有原木桑拿和小型疗养区。
Trattlers Hof-Chalets
14座木屋位于克恩顿州滑雪和温泉度假胜地巴特克莱恩基希海姆（Bad Kleinkirchheim）的中心位置，紧邻滑雪道和远足及自行车道。
更多住宿
卡茨贝格小屋
海拔1650米的七座度假村直接位于滑雪道上或徒步旅行区中央，它们空间宽敞，舒适度高，还设有私人健身区。
费尔贝格山区度假村的高山小屋村落
14座屋子可容纳2 至6人，均与邻近酒店的疗养区相连。
更多小贴士
探索克恩顿州更多的木屋和小屋。
施泰尔马克州
施拉德明-达赫施泰因地区
奥地利的牧场世界
海拔1200米的22座高山小屋和一家乡村餐厅，这里特别的是两层楼高的全景水疗中心。
加尔斯特贝加尔姆-普格恩小屋村
13座设备豪华的小屋直接位于徒步路径、滑雪道和夜间雪橇跑道上。
达赫施泰因山村小屋
四座宽敞舒适的屋子最多可容纳24人，12 间豪华小屋最多可容纳10人。
施拉德明-达赫施泰因高山小屋
优雅、质朴的木屋和小屋代表了高山生活的最高生活水准。
Reiteralm阿尔卑斯小屋
位于海拔约1180米的滑雪道上，120平方米的阿尔卑斯小屋配有桑拿浴室和室内漩涡池。
穆尔山谷地区
克赖希贝格假日公园
克赖希贝格假日公园共有74套舒适的单人间、双人间和排屋，均采用现代木结构建筑风格。健康区和餐厅为放松身心和品尝美食提供了保障。
图拉赫尔高山公园
图拉赫尔高山公园的49座独立木屋最多可容纳16人，每座木屋都有自己的健康区，配有桑拿浴室和漩涡池。
霍恩陶恩的陶恩小屋
滑雪还是远足？霍恩陶恩的陶恩小屋是两者的理想出发点，附近还有一条越野滑雪道。
霍赫和南施泰尔马克地区
Four Elements木屋村
木屋村毗邻Gesäuse山脉和萨尔扎山河，设计新颖，环境清幽，豪华的保健区可让您放松身心。
Thombauer-Hube木屋村
木屋村风格独特、魅力十足、设计典雅，还设有豪华水疗和保健区。
Präbichl木屋村
10间舒适宜人的自助式小屋为您提供舒适和惬意。其中还包括早餐服务。
Luxgut - 高山豪华木屋
位于圣斯特凡（St. Stefan）的两栋Luxguts度假别墅海拔1000米，环境清幽。露台上设有带漩涡池或无边泳池的私人水疗中心、桑拿浴室和游泳池。
Montestyria木屋酒店
在大自然中营造私密性与时尚酒店氛围的完美结合。六间精心布置的高级木屋和两间全景套房让您远离日常繁琐的生活。
奥塞兰地区
哈根木屋村
迷人的哈根木屋村位于施泰尔马克州萨尔茨卡默古特地区（Styrian Salzkammergut），拥有舒适的度假公寓，部分公寓还配有私人桑拿房。AlpenStub'n餐厅以及应要求提供的AlpenPark早餐服务将为您奉上美味佳肴。
Mondi木屋
格伦湖（Grundlsee）MONDI度假村的木屋村位于施泰尔马克州萨尔茨卡默古特地区（Styrian Salzkammergut）群山和格伦湖之间的一座小山上。其中一些最多可容纳六人的木屋在露台上设有带桑拿和热水浴缸的私人水疗中心，起居室内还设有壁炉，别具木屋韵味。
更多小贴士
施泰尔马克州最美的木屋和小屋村庄。
萨尔茨堡州
隆高地区
魏森巴赫高山木屋
木屋配有温室，乡村美景尽收眼底，且所有房屋均配有桑拿房。
St. Martins 小屋
十间舒适的木屋配有烧木柴的炉灶以及体育器材储藏室和晾衣间。距离Obertauern、Fanningberg、Katschberg-Aineck 和 Grosseck-Speiereck都十分近。
Schlögelberger木屋村
海拔1300米处有七间装修考究的木制小屋，配有桑拿浴室和红外线浴室。
达赫施泰因-西部地区
达赫施泰因西的高山村落
以萨尔茨堡多洛米蒂山为背景的100套独立式度假屋，度假村直接位于滑雪道上，距离萨尔茨堡市仅70公里。
安纳伯格豪华小屋
直接位于滑雪道上：三间带壁炉的小屋、带热水浴缸和桑拿浴室的私人健身区，每栋房屋还设有滑雪室。
霍赫柯尼希地区
Hochkeil山庄
在这五栋豪华别墅就是轻松、舒适、惬意的代名词。
玛丽亚高山小屋村
20间加拿大的原木小屋位于海拔1000米处，配有燃木火炉、桑拿浴室和红外线小屋。
Proneben Gut豪华木屋
舒适的农舍两层，居住面积130平方米，配有燃木火炉和桑拿房。
滨湖采尔-卡普伦地区
卡普伦乡村木屋
这里有舒适的度假屋和木屋公寓，四周群山美景尽收眼底，步行即可到达村中心。
采尔湖AreitXpress木屋和公寓
滑雪者、徒步旅行者和休闲度假者可以在位于滨湖采尔-卡普伦地区中心的木屋和公寓中找到一处奢华的世外桃源。距AreitXpress/Schmittenhöhe山谷车站仅几分钟路程。
萨尔费尔登-莱奥冈地区
Puradies
位于莱奥冈阳光最充足的山丘上的14座小屋，每个小屋都配有桑拿浴室、红外线室和蒸汽浴室，小屋不远处还有滑雪缆车。
Priesteregg山村
位于莱奥冈高原上的16间小屋，设施包括桑拿、开放式壁炉和独立式健康浴缸。
弗拉绍地区
Almlust小屋
独特、传统、舒适的公寓与游泳池、高空绳索课程、探险中心和滑雪学校相结合。
弗拉绍阿尔姆多夫 & 弗拉绍普罗米阿尔姆
五间豪华小屋和木屋可容纳2 至13 人，可欣赏到壮丽的全景，并配有私人桑拿浴室和燃木火炉，步行即可到达村中心。
格罗萨尔山谷地区
Holzlebn度假村
度假小屋位于滑雪道上，最多可容纳14人。设施舒适，配有燃木火炉、桑拿浴室、蒸汽浴室和一些室外浴缸。主楼内,设有大型健身区。
陶恩小屋
乡村风格的豪华小屋，可容纳2 至10人，配有燃木火炉。
Tennengau地区
Käth & Nanei
一座历史悠久的农舍摇身一变，现已成为一座质朴的现代木屋。
更多小贴士
在此了解更多萨尔茨堡州的木屋和木屋村。
蒂罗尔州
坦海姆山谷地区
Gränobel小屋
一觉醒来，透过落地窗，坦海姆（Tannheim）山脉的壮丽景色尽收眼底。Gränobel小屋采用传统的木材、石材和粘土灰泥结构，营造出舒适的居住氛围。
LA SOA木屋和活动度假村
所有木屋均配有独立桑拿房，活动度假村还适合举办会议和婚礼。
Grand Flüh木屋
带水疗和热水浴缸的专属木屋，私人厨师、健康套餐、购物服务和早餐篮还可单独预订。
蒂罗尔州Zugspitzarena地区
La Posch木屋度假村
16座小屋坐落在田园诗般的村庄中，将奢华绿洲和阿尔卑斯生活方式完美地结合在一起。
阿尔贝格圣安东地区
Galzig-Lodge
Galzig-Lodge旅馆位于圣安东中心，紧邻Galzigbahn缆车，地理位置优越，服务一流！
奥茨山谷地区
Grünwald度假村
五座独一无二的度假屋，均配有漩涡浴缸和桑拿浴室，直接位于滑雪道上。
奥茨山谷feelfree自然与运动度假村
酒店度假村直接位于奥茨山谷的阿切河畔，拥有公寓、木屋和客房，可欣赏奥茨山谷和斯图拜阿尔卑斯山的美景。
齐勒山谷地区
ZillerSeasons – Hochleger小屋
四间昔日的高山小屋已被改建成独一无二的小木屋，可根据要求聘请私人厨师。
Anno Dazumal阿尔卑斯山村
阿尔卑斯木屋村，小巧、舒适、高品质，设有酒窖。
Wachterhof木屋和公寓
四座小屋均为传统的蒂罗尔乡村别墅风格。
维德尔小屋
时间豪华小型套房位于海拔2350米的Hochfügen-Hochzillertal滑雪区中央。
蒂罗尔度假小屋
位于齐勒山谷施文德堡（Schwendberg）的五座小屋既有传统的温馨，又有现代的舒适。
水晶小屋
位于海拔2147米处的高山豪华小屋 。
怀尔德凯撒地区
Am Leitenhof小屋
具有蒂罗尔式温馨和现代舒适感的木屋酒店。
Hüttlingmoos山间小屋
新装修的山间小屋设备豪华，适合举办会议和庆祝活动，提供厨师和管家服务。
阿尔卑巴赫山谷地区
Hygna小屋
11座木屋坐落在阿尔卑巴赫山谷（Alpbachtal）宁静的位置。
塞菲尔德地区
Alpina Seefeld木屋和公寓
现代化的度假屋坐拥蒂罗尔山脉的美景，自带桑拿浴室或红外线室的公寓更是别具一格。
Im Weidach木屋村
五间木屋都有巨大的全景窗户，可以欣赏到莱乌塔什山谷（Leutasch Valley）的美景，为追求宁静的游客提供阿尔卑斯度假体验。
东蒂罗尔地区
Tillga Glück木屋村
木屋村海拔1450米，是理想的度假胜地，也是夏季和冬季度假探险的起点。
蒂利亚赫度假木屋
拥有250年历史的东蒂罗尔农舍，装修豪华。
Gradonna木屋村
42座小屋都有自己的水疗区和滑雪通行证服务。
更多小贴士
在此您可以发现蒂罗尔州更多的木屋和小屋村庄。
福拉尔贝格州
布兰德纳谷地区
布兰德纳谷的森林小屋
五座木屋居住条件舒适，视野开阔，空间宽敞，是前往布兰德纳谷滑雪和徒步旅行地区的理想起点。
Casalpin小屋
12个小屋采用现代木质设计，舒适宜人，并配有高标准的家具。
布雷根茨沃尔德地区
Walserland度假村
12座木制度假屋和6座豪华木屋度假公寓，家具全部采用天然材料。
阿尔卑斯山别墅 - 梅劳小屋
阿尔卑斯山浪漫风情中的豪华公寓坐落在布雷根茨沃尔德的原始房屋中。
阿尔贝格地区
Bentleys House酒店
四座木屋均由天然石材和木材建成，具有五星级的舒适度。
阿尔贝格环形木屋
三座木屋将奢华生活与专业服务融为一体，可根据要求配备厨师、司机和管家。
莱希山庄
莱希山庄的两座私人豪华木屋也可以一起租用，配有免费私人助理。
Aurelio酒店&木屋
布置各异的客房和套房奢华舒适。
N Oberlech 小屋
位于阿尔卑斯山中心的豪华木屋，N Oberlechx小屋的客人可以享受班车和礼宾服务、安保人员、滑雪教练、私人教练、按摩和美容专家的服务。
Aadla – Walser木屋
7座木屋由大量木材和天然石材建成，并配有私人室外桑拿房。
蒙塔丰地区
蒙塔丰山间小屋
六座山间小屋可作为自炊式小屋预订，也可与蒙塔丰旅馆的美食套餐一起预订。
Almdorf Garfrescha
Almdorf Garfrescha酒店的20间舒适的客房和度假屋毗邻Garfreschabahn铁路。
您可能也会感兴趣
Außergewöhnliche Unterkünfte in Österreich
Vom Einschlafen hoch in den Bäumen bis hin zum Aufwachen neben Dinosauriern: Einfach mal den nächsten Urlaub in Österreich zu einem Wow-Moment machen.
New Hotels and Accommodations
From Vorarlberg to Vienna, welcoming hosts create the perfect holiday experience for their guests. This is where the spirit of Austria truly comes alive.