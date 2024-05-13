奥地利的休闲乐园
随着白天越来越长，气温越来越低，孩子们户外活动的欲望通常无法阻挡，还有什么能比在游乐园宽阔的场地上尽情玩耍更好的呢？这些游乐园为所有年龄段的游客提供了各种各样的游乐设施，保证让您尽享欢乐和冒险。无论是快节奏的过山车、互动游戏区还是轻松的野餐场所，每个人都能在这里找到自己喜欢的东西，定期举办的活动和表演为游客提供了更多娱乐，家人可以一起体验难忘的时刻，将日常生活抛在脑后。
克恩顿州的主题乐园和游乐园
在克恩顿州的休闲和探险公园里，您可以与龙搏斗，在山间牧场探访海蒂，还可以画出自己的花园侏儒。 在迷你世界公园（Minimundus），游客可以在几个小时内环游世界。
下奥地利州的主题乐园和游乐园
下奥地利州的休闲和探险公园既丰富多彩又富有教育意义。例如，在胡布霍夫恐龙园（Dinopark Hubhof）里，有与实物大小相同的史前模型；在卡农图姆（Carnuntum），您可以回到罗马时代；在皮拉赫塔尔（Pielachtal），孩子们可以进行寻宝活动。
萨尔茨堡州的主题乐园和游乐园
萨尔茨堡乐园的休闲和探险公园为您提供锻炼和运动、自然和探险的机会。独具匠心的游乐设施为老少皆宜的游客提供了丰富多彩的乐趣。
施泰尔马克州的主题乐园和游乐园
在施蒂利亚休闲和探险公园里，您可以听到许多有趣的故事： 在斯泰勒基公园，您可以从恐龙口中得知它们灭绝的原因；在童话森林里，小红帽等人会向您讲述他们的冒险故事。
蒂罗尔州的主题公园和游乐园
休闲和探险公园坐落在蒂罗尔山脉的奇妙背景中，为游客提供老少皆宜的娱乐活动，主题范围从研究营到魔法和童话世界。
维也纳的主题公园和游乐园
休闲和探险公园在维也纳有着悠久的传统，维也纳普拉特公园（Vienna Prater）自1766年以来就一直存在，而于1752年开放的美泉宫动物园（Schönbrunn Zoo）则是世界上现存最古老的动物园，此外儿童在维也纳还有很多其他休闲活动。
维也纳广场
波西米亚普拉特
夏季雪橇滑道 Hohe Wand Wiese
家庭娱乐
维也纳儿童农场