奥地利九大滑雪胜地

想体验长达数公里的滑雪道？奥地利的滑雪胜地将是您的理想选择。

奥地利最大的滑雪胜地是冬季运动地区的精品系列，拥有梦幻般的阿尔卑斯山全景、优质的滑雪道、现代化的缆车基础设施和保存完好的神奇小屋。

福拉尔贝格州的阿尔贝格地区拥有300公里长的滑雪道，在最大的滑雪胜地排名中名列前茅，也是世界五大滑雪胜地之一。在这里，您可以体验到最精彩的冬季运动。蒂罗尔州的伊施格尔（Ischgl）滑雪场则拥有长达11公里的滑雪道，由于海拔接近3000米，这里的滑雪时间一直持续到五月初。接下来，我们将为您介绍另外七个滑雪胜地，在这里，您可以找到冬季运动所需的一切：从宽阔的斜坡到陡峭的下坡，从滑道和交叉公园到正式的自由滑雪区，应有尽有。

奥地利最大的滑雪场

福拉尔贝格州的阿尔贝格

阿尔贝格地区拥有300公里长的滑雪道，是奥地利最大的滑雪区，也是世界五大滑雪区之一，许多人都对这里的冬季运动赞不绝口。

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时尚、休闲、一流

萨尔茨堡州的萨尔巴赫

270公里长的滑雪道适合各种水平的滑雪者，乡村风格的滑雪小屋、正式的自由滑雪区、顶级美食和一流住宿。

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给充满激情的滑雪爱好者

蒂罗尔州的伊施格尔

这里有238公里长的滑雪道和长达11公里的斜坡，由于海拔高达2872米，滑雪和单板滑雪时间一直持续到五月初。

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现代化的吊椅索道和100座乡村风格的滑雪小屋

施泰尔马克州的施拉德明-达赫施泰因

230公里长的滑雪道、一流的美食、现代化的缆车。此外，六条趣味滑雪道和一个交叉公园为游客提供了丰富多彩的活动。

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最重要的无疑是雪地安全

怀尔德凯撒滑雪世界 - 蒂罗尔州布里克森谷

滑雪道全长225公里，坡面整洁宽阔，滑雪者可在此尽情驰骋，这里的海拔高度确保了滑雪场的雪质。

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独特阿尔卑斯风情的家庭假期

蒂罗尔州的塞尔福斯-菲斯-拉迪斯

187公里长的滑雪道适合各种能力水平的游客，尤其适合家庭游玩，海拔2000米以上的雪道都有保证。

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奥地利最长的下坡

蒂罗尔州齐勒山谷竞技滑雪场

150公里长的滑雪道，海拔2500米，宽阔的滑雪道，壮观的蒂罗尔山脉全景，这里还有奥地利最长的下坡滑雪道。

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阿尔卑斯之心在这里加速跳动

蒂罗尔州的索尔登

总长144 公里的滑雪道连接着三个滑雪区，四周充满传奇色彩的蒂罗尔山脉更是锦上添花。

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多样性让雪道充满无限乐趣

福拉尔贝格州的斯尔维里塔-蒙塔丰滑雪区

140公里长的滑雪道，选择丰富，这里拥有七条超级陡峭的“黑蝎”滑雪道、现代化的登山缆车以及舒适的小屋。不仅如此，雪道十分平坦，也适合儿童。

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