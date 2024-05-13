奥地利九大滑雪胜地
想体验长达数公里的滑雪道？奥地利的滑雪胜地将是您的理想选择。
奥地利最大的滑雪胜地是冬季运动地区的精品系列，拥有梦幻般的阿尔卑斯山全景、优质的滑雪道、现代化的缆车基础设施和保存完好的神奇小屋。
福拉尔贝格州的阿尔贝格地区拥有300公里长的滑雪道，在最大的滑雪胜地排名中名列前茅，也是世界五大滑雪胜地之一。在这里，您可以体验到最精彩的冬季运动。蒂罗尔州的伊施格尔（Ischgl）滑雪场则拥有长达11公里的滑雪道，由于海拔接近3000米，这里的滑雪时间一直持续到五月初。接下来，我们将为您介绍另外七个滑雪胜地，在这里，您可以找到冬季运动所需的一切：从宽阔的斜坡到陡峭的下坡，从滑道和交叉公园到正式的自由滑雪区，应有尽有。
现代化的吊椅索道和100座乡村风格的滑雪小屋
施泰尔马克州的施拉德明-达赫施泰因
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230公里长的滑雪道、一流的美食、现代化的缆车。此外，六条趣味滑雪道和一个交叉公园为游客提供了丰富多彩的活动。
多样性让雪道充满无限乐趣
福拉尔贝格州的斯尔维里塔-蒙塔丰滑雪区
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140公里长的滑雪道，选择丰富，这里拥有七条超级陡峭的“黑蝎”滑雪道、现代化的登山缆车以及舒适的小屋。不仅如此，雪道十分平坦，也适合儿童。