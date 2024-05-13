最美的高海拔山间小径
在冷杉覆盖的山峰上，最后一抹晚霞变成了紫红色，给人一种温暖宜人的感觉，疲惫的双腿走完最后几米的路程，回到小屋。在海拔2000多米的地方，庇护所不仅仅是避难所，还是一个社交场所。在这里，您可以结识其他徒步旅行者--志同道合的人，与他们分享您在山上的经历。
他们中的一些人已经多次徒步登山，非常喜欢这条从一个小屋通往另一个小屋的小路。在这荒芜的海拔高度上，你根本找不到缆车、滑雪场或手机信号，这正是许多人选择高海拔徒步旅行的原因，没有什么能阻挡未受污染的大自然，你可以随处看到、感受到和品尝到大自然的气息。即使在晚餐时，友好的主人也会用她父母农场里的新鲜食材烹制出美味佳肴。
维内迪格高海拔步道
高海拔徒步旅行的魅力
从这一刻到下一刻，您会沉浸在另一个世界，就像在文迪格山路（Venediger Höhenweg）的第二段。图尔毫乔赫（Türmljoch）是一个由许多小石塔组成的花园，每一位经过的徒步旅行者都会在其中一座石塔上放置一块石头，从而为这一奇特的景观做出贡献。格罗斯文尼迪格尔（Großvenediger）山并没有把自己推向前台。有时它被云层遮住，或者躲在山顶前，有时它又把自己的“小鼻子”伸向天空，不被云层遮挡。
山间小屋
要了解一座山，并不一定要攀登它。您可以在高处的山路上静静地绕着格罗斯文尼迪格尔山（Großvenediger）走一圈，在这一过程中与它更加亲近。在艾斯湖（Eissee）小憩片刻，感受陡峭岩壁间的碧绿宝石般的寂静。当您将双脚浸入清凉的湖水中时，只有旱獭的啸声在空气中回荡， 一种惬意的感觉油然而生，让人忘记了一天的劳累，然后直接进入下一个放松阶段，因为下一个小屋已经很近了。
路段提示
如果您不想走完全程的文迪格山路（Venediger Höhenweg），也可以只走几个赛段。在任何情况下，您都可以欣赏到格罗斯文尼狄格山（Großvenediger）的美景，而无需长途跋涉。从交通便利的约翰尼斯小屋（Johannishütte），海拔2121米）出发，您可以欣赏到奥地利第五大山及其冰川景观最美丽的景色之一。步行时间：从多费尔塔尔的威森克劳兹停车场出发，需要两个小时，这条路线也适合老年人和儿童。
如果您不能或不想步行，可乘坐木屋出租车直接前往小屋。女主人玛吉特·安特瓦萨赫（Margit Unterwurzacher）的小屋是东阿尔卑斯山最古老的木屋之一，在这里您可以品尝到许多当地特色美食。这里的牛肉来自普拉格拉滕（Prägraten）的家庭农场，秋季还有羊肉和野味。奶制品来自当地生产商，面包仍在这里烘烤。
如果天气变化，您可以从任何一间小屋下到山谷。山谷中的所有停车场都提供 小屋出租车接送服务 。
维内迪格高海拔步道一览
用时：6 天
路段：3 – 6 个
长度：56,8 km
海拔：3.614 m
海拔高度：2.000 – 2.500 米
起点：Ströden停车场
终点：马特雷尔陶恩旅馆（Matreier Tauernhaus）
难度：中等（部分困难）
维内迪格高海拔步道的各个路段
路段1
斯特罗登停车场（1,450米）- 埃森纳-罗斯托克小屋（2,208米）
穿过田园诗般的斯图安牧场（Stoan-Alm），在大冰川的山坡上，小屋位置独特！
步行时间：2.5 小时
路段2
埃森纳-罗斯托克小屋（2,208米）- 约翰尼斯湖特（2,121米）
经由施威林路（Schwerinerweg）小路进入毛尔山谷（ Maurertal），然后在蛇形路线上快速爬升至 2772米高的图尔姆乔赫（Türmljoch）。
步行时间：3.5小时
路段3
约翰尼斯宫（2,121米） - 新萨家图特宫（2,575米）
萨雅特小屋（Sajathütte）因其建筑风格而被称为“山中城堡”，它坐落在壮丽的群山之中。
步行时间：3至4小时
路段4
新萨哈图特（2,575米）- 波恩-马特雷尔宫（2,750 米）
这是一条鲜花盛开的山间小路，通往宁静的蒂梅尔塔尔山谷，值得绕道前往艾斯湖（Eissee）！
步行时间：6.5小时
路段5
波恩-马特雷耶宫（2,750 米）-巴登宫（2,608 米）
路线沿着岩石山脊行进，其中一小段还需要用绳索固定，但也可以在没有铁索的情况下完成。
步行时间：5小时
路段6
巴登小屋（2608米） - 1512米海拔高度的马特雷尔陶恩旅馆（Matreier Tauernhaus）
穿越壮丽的高山风景的皇家赛段，此路段是以格罗斯文迪格峰为起点，以半圆形绕行。
步行时间：5.5小时
卡文德尔高山步道
卡文德尔山是一座充满对比的高山丘陵，在这里，您可以沿着高山草甸、荒野、山涧、岩壁、峡谷和沟壑徒步旅行。卡文德尔山路（Karwendel Höhenweg）穿过卡文德尔山脉南部。卡文德尔原野与喧嚣的因恩山谷之间的景色令人印象深刻。
路线从塞菲尔德（Seefeld）高原出发，穿过森林和高山牧场进入高山，山脊上陡峭的草甸斜坡上生活着许多动物，如羚羊和山羊。在能见度良好的情况下，您甚至可以用望远镜观察到金雕在山峰上雄伟地滑翔，或发现受保护的本地兰花，如兰花或红色林鸟。
强烈建议您选择天气稳定的夏末，阿尔卑斯俱乐部的五个小屋提供住宿、丰盛的饭菜，在第二天继续登山之前，还可以与志同道合的人聊天。
卡文德尔高山路线一览
用时：6 天
路段：6 个
长度：70 km
海拔高度：9.000 m（4.400 m上山，4.600 m下山）
海拔高度：1.130 m – 2.726 m
起点：Reith bei Seefeld火车站
终点：沙尔尼茨（Scharnitz）
难度：困难（黑色步道）
施图拜高山步道
环绕斯图白山谷徒步挑战斯图白高路（Stubai High Trail）的人们会欣赏到令人心旷神怡的美景。 比如斯图拜阿尔卑斯山脉的最高峰扎克胡特尔（Zuckerhütl），或是野外水路（Wilde-Wasser-Weg）上被冰川水染成蓝绿色的蓝湖（Blaue Lacke）。山路两旁是平缓的高山草甸和潺潺的溪流，还有石块铺就的田野，田野里有宁静的高山湖泊，还能看到冰川舌，欢迎大家来到这个世外桃源！
如果您想进行一到两个阶段的高海拔徒步旅行，您可以从八个小屋中的任何一个 返回山谷，然后乘坐公共交通工具返回奈德（Neder）或富尔普梅斯（Fulpmes）的起点。
施图拜高山步道概览
用时：8 天
路段：7 个
长度：100 km
海拔高度：8.000 m（4.440 m上山, 4.230 m下山）
Höhenlage: 2.880 m
Ausgangspunkt: Innsbrucker Hütte (Neder)
Endpunkt: Starkenburger Hütte (Fulpmes) oder umgekehrt
Schwierigkeit: schwer
更多奥地利高海拔路线
木屋过夜的行李清单
衣物
户外鞋或户外凉鞋
慢跑裤
T恤和袜子
保暖马甲或毛衣
日化卫生
装有牙刷、牙膏、小肥皂、洗发水和沐浴露的洗漱包
小毛巾
其他
睡袋
头灯或手电筒
装垃圾的袋子
深度睡眠耳塞
可补充水的饮料瓶