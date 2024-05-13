从一个小屋徒步到另一个小屋，感受山谷之上的自由：在奥地利的高海拔步道上徒步旅行会让您身心愉悦。

在冷杉覆盖的山峰上，最后一抹晚霞变成了紫红色，给人一种温暖宜人的感觉，疲惫的双腿走完最后几米的路程，回到小屋。在海拔2000多米的地方，庇护所不仅仅是避难所，还是一个社交场所。在这里，您可以结识其他徒步旅行者--志同道合的人，与他们分享您在山上的经历。

他们中的一些人已经多次徒步登山，非常喜欢这条从一个小屋通往另一个小屋的小路。在这荒芜的海拔高度上，你根本找不到缆车、滑雪场或手机信号，这正是许多人选择高海拔徒步旅行的原因，没有什么能阻挡未受污染的大自然，你可以随处看到、感受到和品尝到大自然的气息。即使在晚餐时，友好的主人也会用她父母农场里的新鲜食材烹制出美味佳肴。