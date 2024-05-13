在克恩顿州寻找顶级餐厅？从酒馆到高级餐厅，我们为您一一推荐。

每一口都是纯粹的生活乐趣：克恩顿州的顶级美食值得细细品味。烹饪大师们以独创、精致和现代的方式诠释着最高水平的经典菜肴。地中海风味最受欢迎，毕竟亚得里亚海就在不远处。我们为老饕们精选了一系列屡获殊荣的顶级餐厅。

克恩顿州拥有不少于200个浴湖，同时还有巍峨的高山、奇妙的葡萄园和风景如画的村庄。在这里，慢食与享受生活中美好事物的天分同样重要。在水边、乡间和高海拔地区的以下特殊地点，美食将成为一种多感官体验：

克恩顿州的经典美食，时而传统，时而现代，新颖的克恩顿州美食与阿尔卑斯-亚得里亚风味在这个最南端省份的旅店中形成了一种美味的共生关系。从Kärntner Reindling（一种用酵母面团制作的糕点）到当地湖泊中的新鲜鱼类，再到著名的卡林西亚“皱边”奶酪面条（Kasnudeln），各家小旅馆的菜单上都有许多珍品，其中一些小旅馆就像一个客厅。