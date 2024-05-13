克恩顿州最好的餐厅
每一口都是纯粹的生活乐趣：克恩顿州的顶级美食值得细细品味。烹饪大师们以独创、精致和现代的方式诠释着最高水平的经典菜肴。地中海风味最受欢迎，毕竟亚得里亚海就在不远处。我们为老饕们精选了一系列屡获殊荣的顶级餐厅。
克恩顿州拥有不少于200个浴湖，同时还有巍峨的高山、奇妙的葡萄园和风景如画的村庄。在这里，慢食与享受生活中美好事物的天分同样重要。在水边、乡间和高海拔地区的以下特殊地点，美食将成为一种多感官体验：
克恩顿州的经典美食，时而传统，时而现代，新颖的克恩顿州美食与阿尔卑斯-亚得里亚风味在这个最南端省份的旅店中形成了一种美味的共生关系。从Kärntner Reindling（一种用酵母面团制作的糕点）到当地湖泊中的新鲜鱼类，再到著名的卡林西亚“皱边”奶酪面条（Kasnudeln），各家小旅馆的菜单上都有许多珍品，其中一些小旅馆就像一个客厅。
克恩顿州的顶级餐厅
Vogelhaus餐厅由顶级厨师Fabian Kautz主理，提供精致的地中海风味地方美食，每月更换的菜单都体现了对细节的关注。休伯特-瓦尔纳（Hubert Wallner）也采取了类似的做法，他在自己的餐厅中将当地特产与地中海和远东菜肴巧妙地结合在一起，给人带来惊喜。Sicher鱼餐厅是创意鱼类菜肴的首选之地，这里有来自自家池塘的鲑鱼和鳟鱼，还有约200种香草和许多来自自家农场的蔬菜。Forelle am Weißensee餐厅的雅致菜肴也以自家农场的鱼和香草为特色，同时还从当地合作伙伴那里精选最好的农产品。拉加纳餐厅（Restaurant Lagana）的精致菜肴以地方特色、时令和新鲜为主，从商务午餐到多道菜式的晚餐，应有尽有。
克恩顿州的精致餐厅
在拥有奇妙酒庄的Lilienberg餐厅，新任主厨Thomas Guggenberger用他饱满的热情和精湛的厨艺烹制美食。Trippolt zum Bären餐厅供应“阿尔佩-阿德里亚天然美食”，Josef Trippolt总是能在地方风味和地中海风味之间取得平衡。在莫里茨餐厅（Moritz），Roman Pichler在改建后的餐厅里，在现代、通风的环境中烹制精致的慢餐，充满了实验性和创造性。位于庄严的Seefels城堡内的La Terrasse 餐厅是阿尔卑斯-亚得里亚美食的现代诠释之地，Richard Hessl多年来一直在这里烹制阿尔卑斯-亚得里亚美食，并将其与沃尔特湖的美景尽收眼底。Neusacherhof位于沃尔特湖畔，年轻而狂野的Stefan Glantschnig在这里烹饪出了一道道美味佳肴。他既是一流的酒吧美食大师，也是当地特色美食的烹饪大师。
克恩顿州氛围独特的餐厅
克劳迪娅（Claudia）和曼努埃尔-雷西（Manuel Ressi）在位于赫尔马戈尔主广场中心的小而精致的Bärenwirt餐馆里展示盖尔塔尔的产品。他们巧妙地将传统与现代结合在一起。Stiftsschmiede餐厅以鱼类菜肴和奥西阿赫湖的壮丽景色而闻名，地中海和地方特色菜肴在这里变成了优雅而朴实的菜肴。如果您在兰茨克伦城堡Kronensaal餐厅的露台上就座，品尝久经考验的获奖菜肴，还可以远眺维拉赫的屋顶和卡拉万肯山脉。 维尔登城堡酒店（Schlosshotel Velden）的Seespitz餐厅位于沃尔特湖畔，供应纯正的慢餐和带有地中海风味的精致小酒馆菜肴，并从酒店自己的城堡湖中捕捞新鲜鱼类。
拥有特别视野的克恩顿州餐厅
想在葡萄园里品尝美食并欣赏山景吗？那就来克拉根福的莱腾餐厅（Restaurant Leiten）吧，这里只供应来自自家菜园的地方时令菜肴。喜欢水边的人可以在米尔施塔特湖边的Seefischer酒店餐厅的阳台上品尝奥地利-地中海风味美食。在同一湖边的Das Moerisch餐厅，您可以在池塘凉亭和阳台上品尝到阿尔卑斯-亚得里亚地方美食和大量鲜鱼。Strandhotel am Weissensee是奥地利第一家素食酒店，主要供应地方特色、有机和素食菜肴，并可欣赏清澈的湖水。Werzer'sBadehaus旅馆也直接位于水边，即沃尔特湖边，这里的菜肴以鱼类菜肴著称，并成功地在历史和现代之间架起了一座桥梁。不仅如此，湖边的日落尤为美丽。
克恩顿州的客栈
林登霍夫酒店（Landhotel Lindenhof）的美食厅虽小，却非常精致 ：五张餐桌上的经典菜肴以现代方式演绎，让您大开眼界；食材均来自当地。Völkermarkt的Bär & Schaft Wirtschaft餐馆历史悠久，其座右铭是“古老的盘子、年轻的菜肴、当地的产品和大量的好酒”。 位于克恩顿州中心地带阿尔亚赫的阿尔特波因特餐厅（Gasthof Alte Point）是一家颇受欢迎的地方美食餐厅，这里的菜肴时而丰盛，时而清淡，但总是令人信服。 位于菲拉赫的FrierssFeines Haus 餐厅氛围休闲，供应克恩顿州特色菜和精致的阿尔卑斯-亚洲融合菜。格里芬（Griffen）的克罗普夫酒店（Gasthof Kropf）则提供具有现代风格的经典家常菜。 如果您想品尝该地区最好的美食，请预订周五晚上的餐位！
克恩顿州的旅馆
巴特克莱恩基希海姆（Bad Kleinkirchheim）Pulverer酒店的Loystubn不仅拥有400年的历史，其厨房也令人印象深刻，使用了自家农场的许多产品。位于利本费尔斯（Liebenfels）的Wirtshaus Kunsthandwerk以香草、鲜花和香料为特色，坐落在一座迷人的林中小屋内，供应克恩顿州经典菜肴和炒菜。位于洛林（Lölling）的诺伊格鲍尔庄园（Landgasthof Neugebauer）的招牌菜是香脆炸鸡。此外还不乏现代菜肴，例如用当地鳟鱼制作的“克恩顿寿司”。 克拉根福附近玛丽亚萨尔的桑德维尔特餐厅（Gasthof Sandwirt）朴素而舒适，供应带有地中海风味的地方菜肴，以及重新焕发生机、几乎被人遗忘的菜肴。 您还可以坐在古特塔林（Guttaring）的卡斯尔餐厅（Brunnwirt Kassl） 的户外，品尝精致的家常菜。