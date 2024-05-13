奥地利的小型滑雪胜地
冬天的魔力就在家里
在奥地利过冬意味着让自己沉浸在美丽的风景中，共同体验高山生活方式。在滑雪道上滑雪、在白雪覆盖的森林中进行冬季徒步旅行或在结冰的河流上进行越野滑雪时，这种体验尤为成功。
在阿尔卑斯山的村落中，人们可以强烈地感受到与自然的亲近和心灵的交流。这些宁静的庇护所大多位于阿尔卑斯山的高海拔地区。过去，一到冬季，这些村庄往往数周内都无法进入，但如今，它们已四通八达。友好的主人会为您提供现代舒适的住宿、健康设施和美味佳肴。幸运的是，这些村落的独特之处仍被保留了下来。
白雪皑皑的高山全景与历史悠久的古镇交相辉映，让您轻松摆脱日常生活的束缚，尽情享受冬季假期。
菲尔兹莫斯
海拔1000米的村庄拥有原汁原味的农舍，充满了山村的魅力。如果您想享受运动的乐趣，这里有一个小型的j精致雪场，滑雪道长20公里，有8条缆车。海拔1600米的罗斯布兰德（Rossbrand）和海拔1380米格罗斯贝格（Grossberg）这两座滑雪山以及诺伊贝格地区的滑雪道为儿童和初学者提供了简单的地形，也为所有雄心勃勃的滑雪者和专业人士提供了红色和黑色滑雪道。
这里的积雪也非常适合越野滑雪和冬季徒步旅行。 乘坐马拉雪橇游览萨尔茨堡州的菲尔兹莫斯周围令人印象深刻的风景是最佳选择。
每年一月份的热气球周是一项国际盛事。闪闪发光的热气球在音乐伴奏和焰火的映衬下，在菲尔兹莫斯上空飘浮，直至夜幕降临，这是一种怎样愉悦的体验！
特色：菲尔兹莫斯有17个供电场所。
玛丽亚阿尔姆
玛丽亚阿尔姆（Maria Alm）位于海拔802米的萨尔茨堡地区，四周环绕着壮观的高山世界。几个世纪前的建筑和朝圣教堂的塔楼是这座山村的特色。在霍赫柯尼希（Hochkönig）壮观的全景中，度假者可以远离喧嚣，在这里放松身心，开展体育活动。霍赫柯尼希滑雪场由120公里长的滑雪道和34条缆车组成，为滑雪者和滑雪板爱好者提供各种地形。从宽阔的家庭滑雪道到适合高级滑雪者的高难度滑雪道，这里应有尽有。该滑雪区隶属于奥地利最大的滑雪场之一莫扎特滑雪区，共有 760 公里长的滑雪道。
滑雪道以外呢？在玛利亚阿尔姆，越野滑雪爱好者可以找到30公里长的雪道。雪鞋徒步旅行和冬季徒步旅行路线让您有机会体验大自然的宁静。乘坐马拉雪橇穿越白雪皑皑的景色尤其令人印象深刻，是浪漫主义者的最佳选择。
特色：玛利亚阿尔姆有一条长达6公里的夜间雪橇滑道。
格罗斯文迪格山的普拉格拉滕
在格罗斯文迪格峰的普拉格拉滕，古老农舍的原汁原味正等待着冬季度假者。如果您想放慢脚步，这里是您的不二之选。
普拉格拉滕的小型雪场有15公里长的滑雪道和两条缆车，许多人都是第一次在这里滑雪。这里的滑雪道易于管理，适合在家庭氛围中轻松滑雪。
滑雪村位于海拔1,312米的上陶恩山（Hohe Tauern），除了滑雪，这里还有更多精彩。越野滑雪者可以在约 20 公里长的滑雪道上探索美丽的风景。雪鞋远足、雪橇滑道和冬季徒步旅行路线穿越未受破坏的大自然，将周围的群山尽收眼底。在天然冰面上滑冰和玩冰壶让东蒂罗尔的冬日多姿多彩。还有一项特别的活动是在导游的带领下游览格罗斯文迪格山，这座奥地利第四高峰为所有探险者提供了难忘的体验。
特色：古朴的山间小屋，60座海拔三千米的山峰环绕四周，九个美丽的山谷等待您去探索。
海利根布鲁特
在这里度假的游客会感觉时间仿佛静止了一般。海利根布鲁特海拔近1300 米，位于霍赫陶恩国家公园中部，这里山清水秀，风景如画，拥有独特的自然景观。奥地利最高峰——大钟山（Großglockner）雄伟地注视着这个村庄。
来到海利根布鲁特，大钟山/海利根布鲁特滑雪区拥有55公里长的滑雪道和12条缆车。滑雪道既有适合初学者和家庭的缓坡，也有适合高级滑雪者的挑战性滑雪道。喜欢越野滑雪的游客还可以在占地1,500公顷、拥有六个自由滑雪区的滑区一展身手。
在大钟山周围地区，冬季登山梦想成真。每个人都可以在滑雪之旅中与大自然亲密接触。如果您想放松一下，可以在冬季徒步旅行中探索白雪皑皑的景色，在傍晚时分从灯光照耀的雪橇滑道上呼啸而过，或者体验乘坐马拉雪橇的浪漫。
特色：以大钟山为景的村庄被誉为阿尔卑斯山最美丽的山村之一。
加尔盖伦
这个小村庄位于蒙塔丰山脉ontafons“最远的角落”，海拔1,423米，冬季的宁静与滑雪旅游在这里和谐共存，令人神往。这里有39公里长的雪道和8条索道。虽然滑雪村位于雷蒂孔（Rätikon）和西尔维雷塔（Silvretta）山丘之间的高山之中，但这里的地形却十分平缓。
这正是加尔盖伦的优势所在，福拉尔贝格山区疗养胜地远离车水马龙和游客喧嚣。因此，这里的原生态和传统得以保留，这一点在风景如画的农庄中体现得淋漓尽致，这些农庄拥有长达300年的历史。
特色：加尔盖伦是蒙塔丰地区海拔最高的山村。
劳里斯
劳里斯位于萨尔茨堡南部海拔950米处，这里的冬季背景无与伦比，山谷四周白雪皑皑，森林茂密，风景如画，是冬季休闲度假的理想之地。
Rauriser Hochalmbahnen滑雪场有32公里长的滑雪道和10条缆车。这里的滑雪道面积小、易于管理、宽阔且阳光充足，由于为儿童和初学者提供了练习滑雪道，家庭滑雪者可以在这里享受轻松愉快的滑雪时光。经验丰富的滑雪板爱好者也可以在这里享受数公里长的滑雪道。朝东的斜坡直到春季都保持着粉雪的状态，确保了漫长的滑雪季节。
如果您想探索白雪覆盖的大自然，呼吸新鲜的山间空气，您会发现一条海拔相差580米的冬季徒步路径。越野滑雪者可以在30公里长的经过修整的越野雪道进行巡回滑雪。在向导的带领下，雪鞋徒步旅行将带您进入霍赫陶恩国家公园深处的 “冬季丛林”。
特色：几个世纪以来，劳里斯山谷一直被认为是奥地利的金矿开采中心。
阿尔卑巴赫
阿尔卑巴赫山谷位于基茨比厄尔阿尔卑斯山和勃兰登堡阿尔卑斯山之间，其梦幻般的冬季景观令人陶醉。冬季运动爱好者可以在朱厄尔-阿尔卑巴赫塔-威尔特舍瑙-滑雪场（Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau）找到一个拥有113公里滑雪道和45部缆车的滑雪区。在儿童滑雪学校，每个人都能学会滑雪的第一步。如果您还嫌不够快，何不在冬季雪橇滑道上尽情驰骋？多么有趣！
数千年来，勃兰登堡阿赫河（Brandenberger Ache）的狂野河水在山谷中肆意流淌。如今，它与野性而浪漫的蒂芬巴赫拉姆峡谷（Tiefenbachklamm）一起，构成了一幅画卷般的背景。冬季徒步，越野滑雪和雪鞋徒步是放松身心的绝佳方式，可爱的山谷为您提供了无限的空间，让您将生活的繁琐抛诸脑后。
特色：如果气温和冰层厚度适宜，还可以在克拉姆萨赫的莱茵塔勒湖上滑冰。
白湖
它是许多冬季体育活动的起点：位于克恩顿州盖尔山谷的白湖因其优越的地理位置每年都会结冰。在距离湖边几分钟路程的地方隐藏着一个内幕消息：一个小型滑雪场，内设滑雪学校和缆车。在宽阔的滑雪道上，您总能看到白湖的美景，这是一个十分稀有的观景点。除了湖泊和滑雪场之外，40公里长的双轨滑雪道和滑冰道也在阳光明媚的魏森山谷中纵横交错，您可以在舒适的滑雪小屋中为下一次下坡充电。
如果在滑雪道上滑了一天还不累，那就穿上溜冰鞋吧。一旦冰面正式开放，这里就会有许多溜冰者在练习回旋或冰壶。
很多年前，白湖边的小村庄就选择了可持续发展，白湖自然公园多次被评为可持续发展示范区。您可以乘坐公共汽车轻松到达许多目的地，因此您可以把车留在家里。作为慢食区，这里特别重视当地产品和提供美味当地特产的餐馆。
特色：白湖的冰面面积达6.5平方公里，是欧洲最大的天然冰面。
欣特斯托德
欣特斯托德位于海拔600米的田园山谷中，是著名的滑雪世界杯度假胜地，保留了原有的乡村特色。这里有40公里长的滑雪道，最高可达2000米。因此，上奥地利州的滑雪胜地被认为是下雪的保证。Totes Gebirge的高山巨石是令人叹为观止的背景，在宽阔的全景滑雪道上，它们总是一览无余。由于滑雪学校有专人看护小孩，还有练习缆车和传送带，滑雪场特别受家庭游客的欢迎。那些希望挑战极限的滑雪者可以到最大坡度为60%的世界杯坡道或坡度高达70%的地狱坡道上冒险。
在欣特斯托德及其周边地区，那些追求宁静的人们也能找到轻松愉快的冬季假期所需的一切。在这里，通过冬季徒步或者雪鞋远足探索白雪覆盖的大自然尤其令人心旷神怡。位于卡尔卡尔本国家公园（Kalkalpen National Park）边缘的皮恩-普赖尔（Pyhrn-Priel）地区有100公里长的已清理过的雪道，有时甚至是绵延的雪道，每天都能让您有新的发现。
特色：欣特斯托德是阿尔卑斯山珍珠度假村之一，也是阿尔卑斯山25个可持续发展度假村之一。阿尔卑斯明珠度假村拥有最高的环保度假标准，并越来越多地依靠徒步出租车、山谷巴士和山区铁路。