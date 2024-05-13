在这九个迷人的小型滑雪胜地，白雪皑皑的高山全景与历史悠久的古镇中心交相辉映。

冬天的魔力就在家里

在奥地利过冬意味着让自己沉浸在美丽的风景中，共同体验高山生活方式。在滑雪道上滑雪、在白雪覆盖的森林中进行冬季徒步旅行或在结冰的河流上进行越野滑雪时，这种体验尤为成功。

在阿尔卑斯山的村落中，人们可以强烈地感受到与自然的亲近和心灵的交流。这些宁静的庇护所大多位于阿尔卑斯山的高海拔地区。过去，一到冬季，这些村庄往往数周内都无法进入，但如今，它们已四通八达。友好的主人会为您提供现代舒适的住宿、健康设施和美味佳肴。幸运的是，这些村落的独特之处仍被保留了下来。

白雪皑皑的高山全景与历史悠久的古镇交相辉映，让您轻松摆脱日常生活的束缚，尽情享受冬季假期。