凌绝顶，瞰维也纳

多瑙河塔最初为庆祝1964年维也纳国际园艺展览会而建，由建筑师汉斯·林特（Hanns Lintl）设计，仅用18个月便完工，展现了战后奥地利卓越的工程技术。塔体采用优雅的锥形结构，最宽处直径达12米，最窄处仅为6米。

2018年，多瑙河塔完成全面翻新，观景平台与餐饮设施升级后更符合现代游客需求，在延续历史风貌的同时提升体验质感。整座塔重量约17,600吨，相当于近1,100头成年非洲象的总和。

除标志性高度外，塔内设有779级台阶（不对外开放），塔顶发射天线持续为维也纳及周边地区传输广播电视信号，默默服务于城市日常。