在多瑙河塔252米高空，把整座音乐之都装进一杯咖啡中
矗立在维也纳多瑙河畔的多瑙河塔（Donauturm），以252米（827英尺）的高度被誉为奥地利最高建筑。自1964年4月16日开放以来，这座混凝土塔楼已成为维也纳最具代表性的城市符号之一。
凌绝顶，瞰维也纳
多瑙河塔最初为庆祝1964年维也纳国际园艺展览会而建，由建筑师汉斯·林特（Hanns Lintl）设计，仅用18个月便完工，展现了战后奥地利卓越的工程技术。塔体采用优雅的锥形结构，最宽处直径达12米，最窄处仅为6米。
2018年，多瑙河塔完成全面翻新，观景平台与餐饮设施升级后更符合现代游客需求，在延续历史风貌的同时提升体验质感。整座塔重量约17,600吨，相当于近1,100头成年非洲象的总和。
除标志性高度外，塔内设有779级台阶（不对外开放），塔顶发射天线持续为维也纳及周边地区传输广播电视信号，默默服务于城市日常。
尖叫快感，维也纳必玩
多瑙河塔为游客提供了独特的观景体验。两部高速电梯以每秒6.2米的速度运行（快过大熊猫平均每秒4米的奔跑速度），仅需35秒即可抵达150米高的观景平台。
天气晴好时，视野最远可及80公里，不仅可俯瞰维也纳全景，还能远眺下奥地利州的优美风光与斯洛伐克边境的喀尔巴阡山脉，堪称摄影与自然爱好者的理想去处。
2023年11月新增的欧洲最高滑梯，无疑是多瑙河塔的独特亮点。滑梯从165米高处延伸至150米观景台，全程仅需7秒，最高时速可达18公里。若你渴望挑战心跳，这座欧洲最高的旋转滑梯正等待你的体验。
旋转餐厅，云端寻味
在170米高的多瑙河塔旋转餐厅，精致的维也纳美食与360度全景视野完美融合。餐厅每29、39或52分钟旋转一周，可根据用餐节奏选择不同转速。客人在品尝传统维也纳炸肉排或萨赫蛋糕的同时，亦能将整座城市的风景缓缓收入眼底。
位于160米高的旋转咖啡厅，是体验地道维也纳咖啡馆文化的理想场所。这里每日供应新鲜烘焙的苹果卷与奶油蛋糕，在云端之上为你呈现纯正的奥地利甜点风味。
多瑙河塔平均每周见证约6场求婚，堪称维也纳最浪漫的地点之一。日落时分尤其受到情侣青睐，金色的余晖洒落在多瑙河面上，为每一刻相聚镀上永恒的回忆。
圣诞庆典特别策划
岁末佳节是与至亲挚友或工作伙伴共享温暖时光的珍贵契机。还有什么地方能比凌驾于维也纳城市天际线之上，坐拥摄人心魄的壮丽全景更适合感受节日氛围呢？作为奥地利最高地标建筑的多瑙河塔，将成为你和亲友迎接圣诞的舞台。
170米塔顶旋转餐厅 · 定制圣诞套餐（10-100人）
多瑙河塔在圣诞期间为10至100人的团体量身打造3道至5道式的专属套餐。整体价格将含观景门票、定制菜单卡、餐桌布置及3小时免费泊车服务。
160米塔内旋转咖啡厅 · 全包式自助盛宴（40-120人）
▫️套餐内含：观景电梯通票、刺激滑梯体验、1小时开胃酒畅饮及自助餐。
▫️酒水供应涵盖：特调气泡酒、经典长饮、生啤、葡萄酒、无酒精饮品及咖啡茶饮。
▫️专属服务包括：主题菜单卡、餐台标识系统、餐桌布置及3小时免费泊车。
155米室内观景露台
▫️深夜欢聚时段（22:30–02:00）供应各类长饮、葡萄酒、啤酒及无酒精饮品；
▫️于餐厅/花园露台举办热红酒迎宾会，届时将提供多款热红酒、烤栗子及圣诞主题背景音乐（时长约1小时，视实际情况安排）。
2025/26跨年盛典
在维也纳云端开启崭新的2026，让精致美食与美景为你点燃新年惊喜吧。无论是旋转餐厅的正式盛宴、旋转咖啡厅的丰盛自助，还是室内观景露台的别样氛围，都能让你在维也纳城市上空缔造难忘时刻。
旋转餐厅｜170米高空华宴
18:30 入场
18:30 盛宴开启
01:00 活动结束
▸ 靠窗座席：399欧元/人
✅ 含：入场门票、迎宾酒、多道式盛宴、精选饮品及佐餐葡萄酒
旋转咖啡厅｜160米自助盛宴
20:30 入场
21:00 开放自助餐
01:00 活动结束
▸ 靠窗座席：299欧元/人
▸ 其他座席：279欧元/人
✅ 含：入场门票、迎宾酒、丰盛自助餐、精选饮品
室内观景露台｜155米高空跨年
22:00-23:00 限时入场
▸ 99欧元/人
✅ 含：入场门票及精选饮品