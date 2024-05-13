百水先生的童话王国

位于维也纳第三区的百水公寓堪称建筑界的童话。这座1983至1985年建造的公寓楼，颠覆了传统建筑理念：没有一条直线，窗户大小形状各异，阳台上种满了树木。

建筑外墙镶嵌着超过2000吨彩色瓷砖和马赛克，每一处转角都充满惊喜。步行5分钟即可到达百水艺术馆（Hundertwasser Art Centre），这里收藏着大师的众多原作，螺旋状的楼梯和五彩斑斓的玻璃穹顶本身就是艺术品，尤其是当阳光透过彩色玻璃时，投射出的光影效果十分梦幻。

百水先生那充满生命律动、螺旋线条和饱和色彩的艺术世界，同样赋予了FREYWILLE设计师创造力。FREYWILLE以百水先生画作为灵感，展开设计师的二次创作，将曲线和充满活力的色彩组合，精妙地转化为珐琅釉彩上的流动画卷。一款纪念百水系列珠宝可以作为一份特别的旅行纪念。

同样作为奥地利本土的现代艺术瑰宝的维也纳艺术馆（Kunst Haus Wien）开设于1991年，艺术馆前身为家具工厂，后由百水先生改建成风格强烈的前卫美术馆，充满他的个人特色。