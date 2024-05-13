从克里姆特到百水先生的灵感之旅
维也纳的金色阳光温柔地抚过霍夫堡皇宫的巴洛克穹顶，莫扎特的音符仍在粮食胡同的石板路上跳跃。用艺术编织的奥地利，每一处风景都是大师的杰作，每一座建筑都在诉说着美学的故事。在这些故事里，您一定会与FREYWILLE不期而遇。今天，让我们放慢脚步，沿着艺术巨匠的足迹，深度探寻那些让灵魂颤动的奥地利瑰宝。
美景宫《吻》
步入上美景宫，克里姆特这幅传世之作《吻》在大厅中熠熠生辉。这幅创作于1907至1908年的杰作，使用了真正的金箔与油彩交织，描绘了一对相拥的恋人。仔细观察，你会发现画中男子长袍上的几何图案与女子裙摆上的花卉形成鲜明对比，这正是分离派的典型特征。
美景宫柔和的灯光让金箔更显璀璨，是走进克里姆特作品的理想之地。又或者，走进FREYWILLE，设计师们将克里姆特笔下那份炽热而永恒的爱意，注入无限灵感，化作可佩戴的艺术珠宝，让这些熠熠生辉的作品成为了“行走的艺术品”。
百水先生的童话王国
位于维也纳第三区的百水公寓堪称建筑界的童话。这座1983至1985年建造的公寓楼，颠覆了传统建筑理念：没有一条直线，窗户大小形状各异，阳台上种满了树木。
建筑外墙镶嵌着超过2000吨彩色瓷砖和马赛克，每一处转角都充满惊喜。步行5分钟即可到达百水艺术馆（Hundertwasser Art Centre），这里收藏着大师的众多原作，螺旋状的楼梯和五彩斑斓的玻璃穹顶本身就是艺术品，尤其是当阳光透过彩色玻璃时，投射出的光影效果十分梦幻。
百水先生那充满生命律动、螺旋线条和饱和色彩的艺术世界，同样赋予了FREYWILLE设计师创造力。FREYWILLE以百水先生画作为灵感，展开设计师的二次创作，将曲线和充满活力的色彩组合，精妙地转化为珐琅釉彩上的流动画卷。一款纪念百水系列珠宝可以作为一份特别的旅行纪念。
同样作为奥地利本土的现代艺术瑰宝的维也纳艺术馆（Kunst Haus Wien）开设于1991年，艺术馆前身为家具工厂，后由百水先生改建成风格强烈的前卫美术馆，充满他的个人特色。
阿尔贝蒂娜的艺术宝库
这座坐落于霍夫堡皇宫旁的博物馆，前身是哈布斯堡王朝的宫殿。馆内珍藏从文艺复兴到当代的5万多件艺术品，包括丢勒的《野兔》、莫奈的《睡莲》等镇馆之宝。二楼的露台是拍摄国家歌剧院金色穹顶的理想位置，傍晚时分光线最佳。特别推荐地下一层的现代艺术展厅，完整呈现了维也纳分离派的发展历程。每周三周五晚延长开放至21:00。
清晨：音乐朝圣之旅
清晨8:30，粮食胡同9号的莫扎特出生地刚刚开门。这座明黄色的建筑保存着音乐神童童年时使用的小提琴和钢琴。购买萨尔茨堡城市卡可免费入场。这里的钢琴家常常演奏莫扎特作品，在萨尔茨堡聆听《小夜曲》，仿佛瞬间穿越回18世纪。
午后：电影场景巡礼
米拉贝尔花园是《音乐之声》重要取景地，玛丽亚和孩子们唱《Do-Re-Mi》的喷泉、绿色隧道都保存完好。花园免费开放，建议一起参观大理石大厅，这里被誉为“世界上最美丽的婚礼大厅”。此外，还有专业导游讲解花园建筑与电影拍摄的故事。
黄昏：巴洛克时代的辉煌
乘坐缆车登上霍亨萨尔茨堡要塞，这座始建于1077年的城堡是欧洲保存十分完好的中世纪要塞之一。要塞内的博物馆详细记载了萨尔茨堡大主教们的艺术收藏史。傍晚18点，夕阳为整座城市的巴洛克尖顶镀上金边，多瑙河支流萨尔察赫河蜿蜒其间，构成了一幅美妙画卷。
奥地利艺术与FREYWILLE
在维也纳和萨尔茨堡老城区的心脏地带，FREYWILLE艺术工坊延续着700年的珐琅工艺传统。这个创立于1951年的品牌，将奥地利艺术精髓转化为可佩戴的珠宝。
FREYWILLE匠心工艺
设计研发：每个新系列始于艺术专家团队数月的研究，从克里姆特的笔触到百水先生的色彩，每一细节都精确把握。
珐琅制作
珐琅制作：采用24K金粉打底，经过12层珐琅釉料叠加，每层需在高温下经历百道精密工序。
手工雕刻
手工雕刻：经验老道的工匠使用显微镜进行金线雕刻，控制误差。
质量控制
质量控制：每件成品需通过多道严格检测，包括色差、光泽度、耐磨性等。
维也纳工艺美术运动
通过FREYWILLE的珠宝艺术品，游客可以切身感受到匠人们如何将克里姆特《生命之树》中的螺旋纹样，通过80多道工序转化为珐琅手镯上的金色脉络。这种将二维画作转化为立体珠宝的艺术，正是维也纳工艺美术运动的当代延续。