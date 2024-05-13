“慢即生活”

格拉茨作为“世界文化遗产”与“欧洲文化之都”，代表着历史沧桑与文化传承，同时，它也是年轻艺术家的聚集地。这里的人们热爱、践行并庆祝传统，在城里，你会经常看到穿着Dirndl传统裙装和皮裤的当地人在主广场上跳舞。而在圣诞节期间，城堡山（Schlossberg）则变成一个迷人的冬季仙境。公共空间、博物馆和创意区到处彰显着艺术文化的对话与碰撞。

在格拉茨，阳光不仅照耀着世界遗产的尖顶，更浸润着每一寸市井烟火。这座被誉为“南方最北的城市”，以其独特的慵懒情调与美食热忱，将地中海的灵魂安放在阿尔卑斯山脚下。

清晨，农贸市场的藤篮里盛满施泰尔马克南瓜籽油，琥珀色的液体在阳光下闪烁，如同液态黄金；街角面包房飘出黑麦酸酵种的焦香，与露天咖啡馆的咖啡香气交织。正午时分，本地酒庄的红酒在玻璃杯中摇曳，搭配着河岸餐厅炭火烤制的白芦笋，让人恍若置身世外。

格拉茨人深谙“慢即生活”的哲学。在卵石铺就的广场上，时间随着葡萄酒杯上的水珠缓缓滑落。人们坐在百年栗树下，用一顿长达三小时的午餐致敬阳光，这或许就是它作为“美食之都”的秘密：当别处追赶时间，格拉茨人只专注于凝固时光的滋味。