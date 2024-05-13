格拉茨：奥地利“惊喜之城”
作为奥地利第二大城市和美食之都，你可以悠闲地漫步于这个美丽的“惊喜古城”，穿行于鲜花簇拥的公园，品尝当地特色美食，所有这些都会轻松且环保地实现。
“慢即生活”
格拉茨作为“世界文化遗产”与“欧洲文化之都”，代表着历史沧桑与文化传承，同时，它也是年轻艺术家的聚集地。这里的人们热爱、践行并庆祝传统，在城里，你会经常看到穿着Dirndl传统裙装和皮裤的当地人在主广场上跳舞。而在圣诞节期间，城堡山（Schlossberg）则变成一个迷人的冬季仙境。公共空间、博物馆和创意区到处彰显着艺术文化的对话与碰撞。
在格拉茨，阳光不仅照耀着世界遗产的尖顶，更浸润着每一寸市井烟火。这座被誉为“南方最北的城市”，以其独特的慵懒情调与美食热忱，将地中海的灵魂安放在阿尔卑斯山脚下。
清晨，农贸市场的藤篮里盛满施泰尔马克南瓜籽油，琥珀色的液体在阳光下闪烁，如同液态黄金；街角面包房飘出黑麦酸酵种的焦香，与露天咖啡馆的咖啡香气交织。正午时分，本地酒庄的红酒在玻璃杯中摇曳，搭配着河岸餐厅炭火烤制的白芦笋，让人恍若置身世外。
格拉茨人深谙“慢即生活”的哲学。在卵石铺就的广场上，时间随着葡萄酒杯上的水珠缓缓滑落。人们坐在百年栗树下，用一顿长达三小时的午餐致敬阳光，这或许就是它作为“美食之都”的秘密：当别处追赶时间，格拉茨人只专注于凝固时光的滋味。
钟楼
矗立在城堡山之巅的这座建于13世纪钟楼，是格拉茨最迷人的时空悖论。自1712年以来，这座28米高塔上的钟表一直在准时报时，在这个浪漫地标下，人们很容易因为置身于格拉茨而忘记时间。
如果你走近观察，会发现它的指针竟以违背常理的方式行走：长的指针缓缓划过小时刻度，而短指针却追逐着分秒流逝。这座中世纪守望塔曾以钟声为盾牌，在战火中守护整座城市，如今却用倒转的时钟哲学，诉说时间的相对性。
老城区
格拉茨老城区以其保存完好的独特屋顶风景和矗立于山丘上的壮观堡垒，成为欧洲历史多样性的杰出代表。当你漫步格拉茨的街巷，15-16世纪的宫廷辉煌仍在石缝间低语，这座曾作为哈布斯堡王朝权力中枢的城市，将文艺复兴的优雅基因，镌刻在阿尔卑斯山以北的土地上。
兰德豪斯宫（Landhaushof）作为城市最大的室内庭院之一，它的存在令人仿佛能够穿越时光。格拉茨城堡中那对交错盘旋的双螺旋楼梯，至今仍被认为是哥特式石匠艺术的杰作。那交错盘旋的设计不仅美观，更富有技术上的精妙之处，令每一位攀登者都忍不住惊叹。
穆尔岛
穆尔河将格拉茨一分为二，而水中矗立着一座独特的地标式建筑，这是2003年荣获“欧洲文化之都”称号时建造的“穆尔人工岛”，按照纽约艺术家维托·阿孔奇的设计修建的一座浮动式贝壳型建筑，通过两座人行桥连接到穆尔河两岸。里面设有一个咖啡馆和一座露天剧场。
你可以在咖啡馆享受一杯咖啡或小食，同时欣赏周边的河景和格拉茨城市风光。或者你热衷于参加岛上的各种文化活动和演出，开放式剧场定期举办的音乐会、戏剧和艺术展览等？又或者只是单纯的漫步在岛上的步道，用自己的镜头记录你眼中的格拉茨。
格拉茨美术馆
当巴洛克古城遇见未来派建筑，穆尔河畔便诞生了这座惊世骇俗的“蓝色外星生物”——由伦敦建筑师彼得·库克（Peter Cook）与科林·福尼尔（Colin Fournier）联袂设计的格拉茨美术馆。
距离穆尔岛步行仅2分钟的格拉茨美术馆，其“外部皮肤”下藏着近千个通过中央计算机控制的荧光灯，现代技术的加成让这座建筑充满科技与智能感。白天它就像一头安静的蓝鲸静卧在城市中，而到了晚上，绚丽的灯光又让它变成一头深海的发光巨兽，十分瞩目。
约安纽姆博物馆群
1811年，当拿破仑的铁蹄还在欧洲大陆回响，施泰尔马克大公约翰却用众多“知识圣殿”为未来播种，这个位于格拉茨老城区的约安纽姆博物馆群，涵盖20个博物馆与一个动物园，分布在14地。它不仅是奥地利最古老、第二大综合博物馆，更是一部用万千藏品书写的立体百科全书。
凭24小时（18€）或48小时（23€）畅游门票，你可以参观约安纽姆博物馆群囊括的所有展览（赫伯施泰因动物世界和埃根博格城堡的STEIERMARK SCHAU展览除外）。其中包括格拉茨美术馆、世界上最大的军械库（Landeszeughaus）、历史博物馆（Museum für Geschichte）、保卢斯托尔民俗博物馆（Volkskundemuseum am Paulustor）、考古博物馆（Archäologiemuseum）、奥地利作家彼得·罗赛格故居等。
埃根博格城堡
距离市中心以西约4公里的埃根博格城堡是格拉茨另一处被联合国教科文组织列为世界遗产的宝藏。这座城堡曾是哈布斯堡和埃根博格家族的居所，以西班牙的埃斯科里亚尔修道院（Monasterio de El Escorial）为蓝本建造。
作为17世纪奥地利显赫的政治人物汉斯·乌尔里希·冯·埃根博格公爵的居住地，今年迎来了它的400周年！为纪念建成400周年，城堡以“雄心与幻象”为主题举办施泰尔马克展览（STEIERMARK SCHAU），邀请来自世界各地的游客重温埃根博格的家族史，历史悠久的国宾厅、华丽的行星厅及整个城堡建筑群经重新设计，已成为埃根博格王室家族的多媒体展示舞台。
史托兹沙龙
史托兹沙龙是格拉茨最新的博物馆之一，这座博物馆专为儿童、家庭和音乐爱好者打造。在这里，你可以以趣味的方式探索音乐，并探索实验性音乐。博物馆致力于推广著名指挥家兼作曲家罗伯特·史托兹（Robert Stolz）的生平与音乐作品，用充满童趣的交互设计，让音符在指尖跳动。博物馆已于2024年获得奥地利包容奖（休闲与文化类别），同时入围欧洲年度博物馆奖（EMYA）。
2025文化亮点
格拉茨文化年的节目精彩纷呈：格拉茨歌剧院以莫扎特的《女人皆如此》迎接春天。此外，剧院还会上演莫里哀的喜剧《吝啬鬼》、莎士比亚的《李尔王》和契诃夫的《万尼亚舅舅》。施蒂利亚音乐节也将在6月和7月以“空间与声音”为主题，给大家带来耳目一新的音乐体验。
此外，埃根博格城堡将上演芭蕾歌剧《被诅咒的幸福》，斯蒂芬妮厅将上演贝多芬的《第九交响曲》。而通过赫尔穆特·利斯特大厅上演的《Dudel-Diva》，你可以体会约德尔唱法和杜德尔音乐的乐趣。
在去年“向ABBA致敬的交响乐”大获成功之后，今年将上演“向皇后乐队致敬的交响乐”。届时，指挥家伊丽莎白·福克斯（Elisabeth Fuchs）会带来《We Will Rock You》和《波希米亚狂想曲》等歌曲，给大家呈现一场最“燃”的交响摇滚视听盛宴。
当光剑的嗡鸣遇上交响乐的澎湃，音乐会“无尽的广阔”正为科幻迷开启一扇次元之门——施蒂利亚青年管弦乐团以原力般的音乐张力，带你横跨《星球大战》的史诗战场与《星际迷航》的未知象限，打破“次元壁”。