音乐之家博物馆：维也纳的声音奇境
在“世界音乐之都”维也纳的心脏地带，藏着一个与众不同的声音殿堂——音乐之家博物馆（Haus der Musik），它是奥地利首座以声音和音乐为主题的博物馆。自2000年开放以来，博物馆将现代技术与音乐相结合，通过游戏和互动体验让音乐可见、可玩、可触摸。你可以在这里：
· 亲身体验声波的奥秘
· 通过游戏的交互方式创作乐曲
· 走进维也纳古典音乐大师的音乐世界
· 站上指挥台，“执棒”维也纳爱乐乐团
互动式声音博物馆
踏入音乐之家的瞬间，音乐便以最生动的方式呈现：声音楼梯“Stairplay”将每一步都化作独特音符，让入场过程变成一场声音交响曲。
一楼的“华尔兹骰子游戏”让游客通过趣味互动，创作专属维也纳圆舞曲，致敬2025小约翰·施特劳斯诞辰200周年。
博物馆二楼的“Sonotopia声音实验室”带你深入探索听觉的奇妙世界：从声音的产生原理到在不同空间的传播特性，再到生物如何通过声音感知环境。在“Sonotopia实验室”，你可以深入了解管乐、弦乐、打击乐等乐器的发音方式和音色特点，甚至可以创造专属声音的“生物”，观察它们与其他声音的互动。声音的艺术，在这里具象化。
三楼则专为古典乐迷打造，通过多媒体展示、珍贵原件和互动展台，生动再现莫扎特、海顿、贝多芬、马勒、舒伯特、施特劳斯等音乐巨匠的创作生涯，让音乐史变得触手可及。
而“虚拟指挥家”则让每位游客都能执棒指挥维也纳爱乐乐团，体验音乐大师的激情与魅力。
这些精心设计的互动装置让古典乐不再是遥不可及的艺术，而是每个人都能参与创造的奇妙体验。
“音乐之家”焕新计划
2025年6月16日，维也纳音乐之家博物馆迎来了建馆25周年里程碑。为庆祝这一重要时刻，博物馆启动了全面升级改造工程，特别聚焦于三楼音乐家展厅区域。这项改造将在保持正常开放的同时分阶段进行，确保大家能持续享受音乐探索之旅。
全新亮相的弗朗茨·舒伯特展厅成为改造计划的第一个成果。升级后的展厅不仅全面更新了展陈设计，更引入了前沿的互动装置，所有展品信息均根据最新音乐研究成果进行了修订。这是近年来博物馆最大的项目之一。
2025年适逢“圆舞曲之王”小约翰·施特劳斯诞辰200周年，其专属展厅的改造工作也在进行中，以期通过创新的互动技术，为大家带来更生动、更沉浸式的音乐体验。
音乐会
除了现代音乐演出外，这里还提供古典音乐会和儿童专场演出，这些音乐会不仅风格独特，而且充满了惊喜，满足不同年龄层观众的需求。
比如，今年，备受瞩目的Summa Cum Laude维也纳国际青少年音乐节将迎来一支来自中国的优秀乐团——上海青浦区世界外国语学校学生乐团。这支由20位年轻音乐家组成的团队，将于7月5日15点在音乐之家为大家带来特别演出，免费入场。
而在7月30日20点，演奏黑暗民谣的英国创作歌手马特·艾略特（Matt Elliott）携其专辑《Drinking Songs》回归，也将在音乐之家大厅与音乐人菲洛梅娜（Philomena）为大家带来现场演出，解锁音乐世界的多元风格。
“音乐之家”在中国
作为“郎朗国际音乐基金会”的官方大使和合作伙伴，音乐之家与中国钢琴家郎朗一起，通过音乐教育和乐器捐赠，让全球儿童都有机会接触音乐艺术，共同发展教育事业。
2024年底，音乐之家博物馆落户浙江省海宁市盐官潮乐之城，完成在亚洲的首次落地。此次盐官的音乐之家除了复刻七大古典音乐家的展厅外，还额外展示了贝多芬创作时弹奏的钢琴、莫扎特使用过的小提琴等。从黑白相间的钢琴之路，到金色大厅的虚拟指挥家；从浮动音乐大师的3D展示，到华尔兹骰子作曲游戏，丰富的互动类装置让你不出国也能身临其境感受声音的魅力。