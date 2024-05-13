互动式声音博物馆

踏入音乐之家的瞬间，音乐便以最生动的方式呈现：声音楼梯“Stairplay”将每一步都化作独特音符，让入场过程变成一场声音交响曲。

一楼的“华尔兹骰子游戏”让游客通过趣味互动，创作专属维也纳圆舞曲，致敬2025小约翰·施特劳斯诞辰200周年。

博物馆二楼的“Sonotopia声音实验室”带你深入探索听觉的奇妙世界：从声音的产生原理到在不同空间的传播特性，再到生物如何通过声音感知环境。在“Sonotopia实验室”，你可以深入了解管乐、弦乐、打击乐等乐器的发音方式和音色特点，甚至可以创造专属声音的“生物”，观察它们与其他声音的互动。声音的艺术，在这里具象化。

三楼则专为古典乐迷打造，通过多媒体展示、珍贵原件和互动展台，生动再现莫扎特、海顿、贝多芬、马勒、舒伯特、施特劳斯等音乐巨匠的创作生涯，让音乐史变得触手可及。

而“虚拟指挥家”则让每位游客都能执棒指挥维也纳爱乐乐团，体验音乐大师的激情与魅力。

这些精心设计的互动装置让古典乐不再是遥不可及的艺术，而是每个人都能参与创造的奇妙体验。