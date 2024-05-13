走进维也纳艺术史博物馆，每一步都是艺术的脉动
这座文艺复兴风格的建筑本身就是件巨型艺术品，其穹顶下珍藏着欧洲艺术史上最璀璨的明星阵容。
哈布斯堡王朝的艺术圣殿
从鲁本斯（Rubens）丰腴、柔软的巴洛克女神到维米尔（Vermeer）静谧的室内光影，从提香（Titian）绚丽的威尼斯色彩到丢勒（Dürer）精密的北方文艺复兴杰作。特别令人震撼的是世界上规模最大的勃鲁盖尔（Bruegel）专题收藏，那些描绘农民生活的生动画面，展现了佛兰德斯大师对人性深刻的洞察力。
漫步于博物馆的环形画廊，仿佛穿梭在一部立体的西方艺术史教科书里。拉斐尔《草地上的圣母》展现了母性温情与人文关怀，委拉斯开兹（Velazquez）的《玛格丽特公主像》透露西班牙宫廷的华贵，而伦勃朗（Rembrandt）自画像系列则记录着光影大师的艺术蜕变。
这些杰作不仅是艺术珍品，更是哈布斯堡家族通过联姻、外交和收藏构建的欧洲文化版图见证。其中最耀眼的明星当属切利尼（Cellini）的金雕《盐罐》，这件被誉为“雕塑界的蒙娜丽莎”的文艺复兴金工杰作，将实用器皿提升至令人惊叹的艺术高度。
博物馆精心设计的2200件展品陈列，创造了沉浸式的观赏体验：卡拉瓦乔（Caravaggio）的作品在自然天光下焕发戏剧性张力，埃及藏品厅的莎草纸文献与古希腊罗马雕塑形成文明对话。
特别值得一提的是中央楼梯厅，古斯塔夫·克里姆特（Gustav Klimt）早年绘制的装饰壁画，暗示着这座传统殿堂与维也纳分离派的前卫联系。
当游客站在二楼廊桥俯瞰底层大厅时，会突然领悟：这里陈列的不仅是艺术品，更是欧洲贵族用几个世纪编织的视觉史诗，每件展品都是通往过去的时光之门。
皇家珍宝馆
在霍夫堡宫的心脏地带，皇家珍宝馆（Kaiserliche Schatzkammer Wien）如同一个装满欧洲皇权密码的宝匣，静静陈列着哈布斯堡王朝的珍品典藏。这里不仅供奉着象征神圣罗马帝国权力的“帝国皇冠”，其八面金板上镶嵌的144颗宝石至今闪烁着查理曼大帝时代的荣光。
这里更珍藏着基督教最神秘的圣物“圣枪”，传说中曾刺穿耶稣肋骨的命运之矛。金羊毛骑士团的钻石勋章与勃艮第公爵的珐琅珍宝交相辉映，而展柜中那枚重达2680克拉的哥伦比亚祖母绿，则见证了西班牙殖民帝国的辉煌。
特别令人神往的是那些游走于历史与传说间的奇珍：被当作“圣杯”供奉的4世纪玛瑙碗，实则来自独角鲸长牙的“独角兽之角”，以及茜茜公主佩戴过的星芒钻石发饰。
珍宝馆的每一件藏品都在诉说着权力与信仰、历史与神话交织的帝国往事。当阳光透过古老的彩窗洒在这些珍宝上，仿佛能听见欧洲王座更迭时的金戈回响。
皇家马车博物馆
步入维也纳皇家马车博物馆，你会开启一场穿越哈布斯堡王朝六个世纪的奢华之旅，这里陈列的百余辆皇家座驾诉说着帝国往事。
从玛丽亚·特蕾莎（Maria Theresia）女皇镶嵌着波希米亚水晶的加冕马车，到拿破仑征战维也纳时留下的战车；从皇子们童年乘坐的微型镀金马车，到弗朗茨·约瑟夫皇帝狩猎专用的轻便座驾，这些轮上的艺术品完美诠释了“移动的宫殿”。
值得一提的是那组银线刺绣的皇家婚礼马车队，其车厢内衬的威尼斯天鹅绒仍保持着1864年茜茜公主大婚时的玫瑰香气。而她收藏的19世纪首批奔驰汽车则昭示着工业革命如何终结了马车的黄金时代。
新霍夫堡宫
新霍夫堡宫是维也纳霍夫堡皇宫建筑群中最年轻且宏伟的翼楼，这座建筑不仅作为皇室居所，更是奥匈帝国权力与辉煌的象征。宫内现珍藏艺术史博物馆三大核心馆藏，其建筑本身即是哈布斯堡王朝鼎盛时期的艺术杰作。
新霍夫堡宫内的哈布斯堡家族馆以沉浸式展陈带领游客穿越王朝六百年兴衰：从中世纪骑士价值连城的鎏金盔甲，到莫扎特弹奏过的原始钢琴；从海顿生前唯一蜡像，到茜茜公主未及入住的华美寝宫。
这些珍贵文物串联起令人唏嘘的历史轨迹：那位颇具传奇色彩的皇后，最终未能踏足这座为她精心打造的宫殿。
维也纳世界博物馆
维也纳世界博物馆（Weltmuseum Wien）作为全球顶尖的民族学博物馆，坐落于霍夫堡皇宫内，集中呈现了哈布斯堡王朝五百年的珍奇收藏，从鲁道夫二世的皇室奇珍柜、墨西哥国宝级文物“羽冠”（Penacho），到著名的库克船长太平洋探险藏品，无不展现着帝国时代的探索精神与全球视野。
2025展览亮点
为纪念“圆舞曲之王”小约翰·施特劳斯诞辰200周年，维也纳戏剧博物馆（Theatermuseum）在历史悠久的洛布科维茨宫（Palais Lobkowitz）推出官方特展，通过大量珍贵展品生动再现这位音乐巨匠的传奇人生与艺术成就。这场沉浸式展览不仅可以让你在施特劳斯音乐的发源地亲身感受19世纪维也纳的黄金时代，更能带你通过经典旋律重新认识音乐之都。
特展“约翰·施特劳斯”
⏰️ 2024年12月4日至2025年8月17日
今年3月起，艺术史博物馆春季特展呈现16世纪艺术大师皮特·布鲁盖尔、朱塞佩·阿尔钦博托及巴萨诺父子的经典杰作，通过这些文艺复兴时期的瑰宝，展览深刻探讨人类、自然与时间的永恒对话——这个跨越五个世纪依然发人深省的艺术命题。
阿尔钦博托 – 巴萨诺 – 布鲁盖尔
特展“自然的时光”
⏰️ 2025年3月11日至6月29日
2025年6月17日起，艺术史博物馆将与凯撒希尔德基金会携手推出“凯撒希尔德艺术定义”特展，聚焦荷兰黄金时代静物画大师彼得·克莱兹（Pieter Claesz）。展览将与格拉茨约翰内姆博物馆（Universalmuseum Joanneum Graz）老画廊和温特图尔艺术博物馆（Kunst Museum Winterthur）联合展出三幅克拉兹经典静物画，这些作品以其独特的光影处理和细腻的材质表现，展现了巴洛克静物画的巅峰技艺。
彼得·克莱兹，荷兰画家
⏰️ 2025年6月17日至2026年3月15日
今年秋季，艺术史博物馆将与伦敦皇家艺术学院合作，隆重推出17世纪杰出女艺术家米凯利娜·沃蒂尔（Michaelina Wautier）专题展，这是全球首次近乎完整呈现这位被历史低估的天才画家的创作全貌。你不仅能欣赏到沃蒂尔细腻而富有力量的作品，更能通过将其与鲁本斯、范·戴克等同时代大师的杰作并置，重新评估这位女性艺术家在巴洛克艺术史上的重要地位。
米凯利娜·瓦蒂尔，荷兰画家
⏰️ 2025年9月30日至2026年2月22日
如何抵达
如何抵达维也纳艺术史博物馆？
📍 Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien
🚇 U2/U3线至Volkstheater站
🚃 1、2、D、2A、57A