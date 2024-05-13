今年春夏，你需要重新认识萨尔茨堡

文化篇

今年4月12日至21日的萨尔茨堡复活节和6月6日至9日萨尔茨堡圣灵降临节艺术节引人入胜的演出、声乐表演和管弦乐演奏值得期待。复活节将上演马勒、门德尔松、柴可夫斯基和肖斯塔科维奇的作品。而在圣灵降临节期间，歌剧《罗西尼在威尼斯》（《Rossini in Venice》）、约翰·诺伊迈尔的芭蕾舞剧《魂断威尼斯》（《Death in Venice》）等则是一场又一场与音乐舞蹈共鸣的心灵盛宴。

此外，6月10日至21日会在萨尔茨堡全城向公众展示当代舞蹈、戏剧和表演艺术。7月中旬到8月底举办的“西门子音乐节之夜”活动期间，主办方在LED巨幕上使用日光兼容技术以及先进的音响系统，在卡皮特尔广场（Kapitelplatz）为大家提供多场音乐会的免费转播。