今年春夏，你需要重新认识萨尔茨堡
这里有大型音乐节、精彩的歌剧表演、令人愉悦的用餐体验以及《音乐之声》60周年特别纪念活动，邀你来尽情感受这座“莫扎特之城”的迷人魅力。
文化篇
今年4月12日至21日的萨尔茨堡复活节和6月6日至9日萨尔茨堡圣灵降临节艺术节引人入胜的演出、声乐表演和管弦乐演奏值得期待。复活节将上演马勒、门德尔松、柴可夫斯基和肖斯塔科维奇的作品。而在圣灵降临节期间，歌剧《罗西尼在威尼斯》（《Rossini in Venice》）、约翰·诺伊迈尔的芭蕾舞剧《魂断威尼斯》（《Death in Venice》）等则是一场又一场与音乐舞蹈共鸣的心灵盛宴。
此外，6月10日至21日会在萨尔茨堡全城向公众展示当代舞蹈、戏剧和表演艺术。7月中旬到8月底举办的“西门子音乐节之夜”活动期间，主办方在LED巨幕上使用日光兼容技术以及先进的音响系统，在卡皮特尔广场（Kapitelplatz）为大家提供多场音乐会的免费转播。
美食篇
除了充满活力的音乐氛围，萨尔茨堡还提供各种精致的美食体验。在最近的《米其林指南》颁奖典礼上，萨尔茨堡的五家餐厅获得了星级认证：Ikarus和SENNS.Restaurant评为了二星，Esszimmer、Pfefferschiff和The Glass Garden则摘得了米其林一星餐厅称号。
在萨尔茨堡的美食版图上，传统酒馆也扮演着重要角色，它们提供奥地利经典美食以及具有匈牙利和波西米亚元素的菜肴。对于那些热衷于探索萨尔茨堡啤酒文化的人来说，这座城市提供了各自品尝皮尔森啤酒、三月啤酒、小麦啤酒和新型啤酒的机会。
除了著名的斯蒂格啤酒厂（Stiegl Brauwelt），穆尔纳啤酒厂（Müllner Bräu）和维塞尔啤酒厂（Die Weisse）也可以让你在轻松愉悦的氛围中体验萨尔茨堡的啤酒传统。
萨尔茨堡啤酒之旅
萨尔茨堡拥有11家啤酒厂，还是奥地利的啤酒之都。你可以在啤酒花园、时尚酒吧或主题之旅中体验啤酒文化。萨尔茨堡啤酒之旅将带你了解萨尔茨堡啤酒厂的发展史，并参观最好的啤酒吧。
这个以“啤酒”为主题的城市漫步之旅从林茨街（Linzergasse）的加布勒啤酒厂（Gablerbräu）和14世纪末的慕尼黑霍夫（Münchnerhof）开始。途径萨尔茨堡最著名的啤酒厂——斯蒂格啤酒厂的发源地。位于穆尔恩的奥古斯丁啤酒厂同样也是啤酒爱好者的圣地，绿树成荫的花园、著名的栗子树和陶罐让那里成为了理想的休憩场所。接下来的城市漫步之旅要翻越僧侣山，展开一段徒步旅行。作为中途的额外小环线，你还可以参观斯蒂格啤酒厂，一览啤酒文化的瑰丽殿堂。
🚶♀️➡️ 5.6公里
⏰ 2小时（不包括斯蒂格啤酒厂）
自然篇
萨尔茨堡为那些在文化探索中寻求宁静自然之旅的人们提供了许多静谧的休闲场所。这座城市被群山环绕，其中僧侣山（Mönchsberg）和卡布奇诺山（Kapuzinerberg）非常适合悠闲漫步，欣赏老城区和周围山峰的全景。而阿尔姆运河（Almkanal）的骑行道让人可以尽情领略沿途的绝美风光，悠然静享自然赐予的静谧时光。
天朗气清时，海尔布伦宫（Hellbrunn Palace）错综复杂的石窟和奇思妙想的喷泉，以及精心设计的水景，令人流连忘返。海尔布伦动物园（Hellbrunn Zoo）位于海尔布伦山脚下，你可以在风景如画的自然栖息地中探索无数野生动物的秘密。
《音乐之声》60周年
从米拉贝尔花园（Mirabell Gardens）到岩石骑术学校再到利奥波茨库伦城堡（Leopoldskron Castle），在萨尔茨堡每走一步，都几乎踏在《音乐之声》的音符上。2025年，这部享誉全球的好莱坞电影迎来了上映60周年纪念。喜爱《音乐之声》的影迷们可以参加主题游活动或徒步旅行，打卡电影原景拍摄地，尝试亲手制作“玛丽亚小姐的苹果馅饼”，或在萨尔茨堡木偶剧院观看百老汇音乐剧表演。
2026年，一座“音乐之声”主题博物馆将在海尔布伦开馆。今年，位于利奥波茨库伦城堡的萨尔茨堡博物馆将举办一场以电影为主题的特别展览，展览持续至2026年2月1日。
萨尔茨堡城市卡
想要全身心体验萨尔茨堡城的魅力，萨尔茨堡城市卡会是你的最佳伴侣。这张卡可以带你免费参观该地区的所有博物馆和景点，霍亨萨尔茨堡要塞、莫扎特出生地到当代艺术场馆等。
此外，它还包括无限次乘坐公共交通工具和一次乘坐Untersbergbahn缆车的机会。萨尔茨堡卡让你能够按照自己的节奏探索这座城市，探秘莫扎特的故乡，打卡《音乐之声》那些温暖动人的镜头。