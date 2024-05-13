霍亨萨尔茨堡要塞

霍亨萨尔茨堡要塞位于萨尔茨堡老城区的僧侣山（Mönchsberg）上，是该城的标志性建筑。这座白色的城堡要塞历史十分悠久，它始建于1077年，由历任总主教逐步扩建而成，城堡内设有博物馆、咖啡馆，也是俯瞰全城风景的好去处。

城堡是典型的中欧建筑风格，长250米，宽150米，是欧洲现存最大的中世纪城堡之一。在过去，这座城堡常年作为防御要塞，中间也充当过主教官邸，兵营和监狱。

霍亨萨尔茨堡要塞每年有许多新事物等待大家探索。要塞之旅进行重新设计后，全景导览取代了之前的语音导览。互动之旅的亮点包括老城区的大型3D盐模型和音箱号角装置，以及因音色低沉绵长而被誉为“萨尔斯堡公牛”之称的管风琴，游客可以用它让“萨尔茨堡公牛”的悦耳旋律响起。全景之旅还辅以精心设计的机械窥视装置，孩子们可以充满趣味地沉浸在要塞的历史中。

这里全用空中缆车连接，而搭乘缆车只需要十分钟便可登上城堡，在参观完城堡之后还可以选择登山小路徒步下山。持有萨尔茨堡卡的游客可以免费搭乘缆车并参观霍亨萨尔茨堡。开放时间：

1月至4月，10月至12月，每天9:30—17:00

5月至9月，每天8:30—20:00