萨尔茨堡的这三个城堡，游一次恍若梦一场
阿尔卑斯山脉专属的风光，众多中世纪古堡、萨尔茨堡大教堂、米拉贝拉花园、萨尔察赫河、莫扎特、卡拉扬等都是这座城市的珍宝，闪闪发光，让世界为之瞩目。有很多人说，没有到过萨尔茨堡的城堡，就不算真正来过萨尔茨堡，今天我们一起来圆中世纪萨尔茨堡的“城堡遗梦”。
霍亨萨尔茨堡要塞
霍亨萨尔茨堡要塞位于萨尔茨堡老城区的僧侣山（Mönchsberg）上，是该城的标志性建筑。这座白色的城堡要塞历史十分悠久，它始建于1077年，由历任总主教逐步扩建而成，城堡内设有博物馆、咖啡馆，也是俯瞰全城风景的好去处。
城堡是典型的中欧建筑风格，长250米，宽150米，是欧洲现存最大的中世纪城堡之一。在过去，这座城堡常年作为防御要塞，中间也充当过主教官邸，兵营和监狱。
霍亨萨尔茨堡要塞每年有许多新事物等待大家探索。要塞之旅进行重新设计后，全景导览取代了之前的语音导览。互动之旅的亮点包括老城区的大型3D盐模型和音箱号角装置，以及因音色低沉绵长而被誉为“萨尔斯堡公牛”之称的管风琴，游客可以用它让“萨尔茨堡公牛”的悦耳旋律响起。全景之旅还辅以精心设计的机械窥视装置，孩子们可以充满趣味地沉浸在要塞的历史中。
这里全用空中缆车连接，而搭乘缆车只需要十分钟便可登上城堡，在参观完城堡之后还可以选择登山小路徒步下山。持有萨尔茨堡卡的游客可以免费搭乘缆车并参观霍亨萨尔茨堡。开放时间：
1月至4月，10月至12月，每天9:30—17:00
5月至9月，每天8:30—20:00
霍亨维尔芬城堡
霍亨维尔芬城堡始建于1077年，与霍亨萨尔茨堡要塞同期建造，两城堡相距仅半小时车程，人们称这两城堡为“姐妹堡”。这里可以观赏古代兵器展和观看室外喂饲猎鹰。此外，电影《音乐之声》中，玛丽亚和孩子们高唱《哆，来，咪》时的背景就是霍亨维尔芬城堡。
霍亨维尔芬城堡最初在冷兵器时代起到了重要的防御作用，当时萨尔茨堡的统治者大主教在霍亨维尔芬逝世后，霍亨维尔芬城堡在接下来的时间一直作为重要的军事要地，直到16世纪。城堡在经历了反抗斗争后，在19世纪到20世纪之间逐渐被修复。
奥地利最初的放鹰捕猎博物馆也还在这里，这座博物馆互动性地展示了700年来的近身类武器和火器。不仅如此，游客们还能参观放鹰捕猎小道，了解关于放鹰捕猎的细节，享受各种掠食猛禽演出的独特，当然还少不了有趣的猎鹰飞行表演。
开放时间：
3月29日至4月30日周二至周日9:30—16:00
5月至9月，每天9:00—17:00
10月至11月3日，周二至周日9:30—16:00
毛滕多夫城堡
距萨尔茨堡开车约80公里的毛滕多夫城堡在数百年前，其入口上方的日晷欢迎着途经隆高地区（Lungau）的商人、恶棍和旅行者。过去，游客们只需“打开钱袋，支付过路费”，而今天，我们则可以沉浸在中世纪的城堡氛围中。
城堡重现的昔日喧闹的沉浸式场景将带领我们回到中世纪。参观地下墓穴时，可以了解攻防各个方面的知识。在大厅入口，我们可以见到从中世纪穿越而来的"真实"的人，了解他们那时的职业和生活习惯。此外，城堡还设有服装间，为游客提供Cos中世纪人的机会，而且，骑士大厅还有一个装饰齐全的宴会桌，大家可以尽情拍照游览。
城堡里教堂长廊的入口已进行翻新和修复，游客可以通过该入口探索城堡教堂，教堂哥特式壁画是萨尔茨堡州最美的壁画种类之一。其中有翼祭坛画描绘了圣巴巴拉（Saint Barbara）的形象，她是阿尔卑斯矿工的守护神，在隆高地区深受人们的敬仰。城堡还有一个大型儿童游乐场，由于游乐场与中世纪的城墙和庭院融为一体，孩子们可以进入一座真正的“城堡中的城堡”。
开放时间：
5月1日至10月31日，每天
5、6、9、10月，每天9:30—17:00
7、8月，每天9:30 – 18:30