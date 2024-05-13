2000年，它连同整个瓦豪河谷被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录，成为奥地利重要的文化地标。

在欧洲壮观的巴洛克建筑群中，梅尔克修道院（Stift Melk）无疑是皇冠上的明珠。这座始建于1089年的本笃会修道院，历经千年风雨依然巍然矗立于多瑙河畔的山岩之上，将信仰、艺术与自然巧妙融合。

享誉世界的哲学家、历史学家、小说家安伯托·艾柯（Umberto Eco）的小说《玫瑰之名》（后被改编为同名电影）获得了意大利最高文学奖和法国梅迪奇奖，灵感便来自梅尔克修道院，从中世纪修道院的一本神秘“古籍”开始，展开了一段离奇曲折的探案故事......