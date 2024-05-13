走进《玫瑰之名》灵感之源：梅尔克修道院
在欧洲壮观的巴洛克建筑群中，梅尔克修道院（Stift Melk）无疑是皇冠上的明珠。这座始建于1089年的本笃会修道院，历经千年风雨依然巍然矗立于多瑙河畔的山岩之上，将信仰、艺术与自然巧妙融合。
享誉世界的哲学家、历史学家、小说家安伯托·艾柯（Umberto Eco）的小说《玫瑰之名》（后被改编为同名电影）获得了意大利最高文学奖和法国梅迪奇奖，灵感便来自梅尔克修道院，从中世纪修道院的一本神秘“古籍”开始，展开了一段离奇曲折的探案故事......
梅尔克修道院教堂
走进这座建筑杰作，首先映入眼帘的是金碧辉煌的巴洛克式教堂。梅尔克修道院这个巴洛克建筑群的巅峰之作，当属修道院教堂，教堂以鲜明的宗教风格将整座建筑群与对上帝的虔敬融为一体。
本尼迪克特厅
修道院参观起点——本尼迪克特厅（Benediktihalle）上方铭刻着的“ABSIT GLORIARI NISI IN CRUCE”（无十字架，无荣耀）正是它的印证。当阳光透过彩绘玻璃窗洒落在镀金的祭坛上，与穹顶精美的湿壁画交相辉映时，你定会惊叹：“这是怎样的一个令人屏息的宗教艺术空间！”
巴洛克风格的改造
最初仅计划对教堂进行巴洛克风格的改造，但在院长贝特霍尔德·迪特迈尔（Berthold Dietmayr）的推动下，1701年起彻底重建。教堂成功汇聚了当时各领域杰出的艺术大师：安东尼奥·贝杜齐（室内设计、湿壁画草图）、约翰·迈克尔·罗特迈尔（湿壁画、祭坛画）、保罗·特罗格（祭坛画）、朱塞佩·加利·比比恩纳（讲坛与主祭坛设计）、洛伦佐·马蒂埃利（雕塑设计）以及彼得·维德林（雕塑）。
教堂的内部装饰由建筑师安东尼奥·贝杜齐（Antonio Beduzzi）设计，他大量运用了金箔、灰泥与大理石，以金色与橙色为主调，尽显华美。
教堂核心精神
修道院教堂的核心精神镌刻于主祭坛：“NON CORONABITUR NISI LEGITIME CERTAVERIT”（非经苦战，不得冠冕）。这句话通过主祭坛上圣彼得与圣保罗的殉道场景得以具象化，在圣科洛曼的信仰之死中得到呼应，更以中殿湿壁画中圣本尼迪克特代表的修士德行之战所昭示。
梅尔克修道院博物馆
修道院博物馆位于修道院南侧，游客需经过皇帝阶梯（Kaiserstiege）和皇帝长廊（Kaisergang）才能抵达。昔日的皇室套房如今已成为修道院博物馆，馆内以“从往昔到今朝”为主题生动展现了梅尔克修道院的历史演变。
馆内设有多个展室，诉说着修道院各个时期的故事，每个展室都围绕一个特定主题展开，从“圣本尼迪克特与本笃会的创立”、“罗马与哥特式艺术”、“巴洛克时代的生活风貌”、“开明专制与约瑟夫主义”、“布罗伊祭坛——1502年的梅尔克祭坛”，到“巴洛克建筑及其艺术装饰——以修道院为建筑模型”，全面记载着修道院的前世今生。
梅尔克修道院图书馆
博物馆中开放的图书馆区域在1735年初建时曾是修道院的“核心”藏书之所，1768年扩建了“上层图书馆”——即著名的“伯格室”（Bergl-Zimmer）。原图书馆（主厅与侧厅）与“新馆”（自然志藏书室和自然博物标本室）共同构成了整个梅尔克图书馆，通过晚期巴洛克建筑群中极具代表性的藏书陈列方式，为游客营造了独特的空间体验。
修道院图书馆珍藏了超过10万册古籍，含1800份手稿和750部摇篮本，其中不乏中世纪手抄本等珍贵文献。图书馆展厅则展出了约1.6万册，堪称欧洲最重要的知识宝库之一。
自18世纪以来，下层和上层图书馆陆续增设了通过螺旋楼梯连接的藏书库，馆藏持续扩充更新。这里始终是一座“活态图书馆”，其珍贵的藏书吸引着全球学者前来研究。1996年开始系统展示在研项目，并举办各类主题特展。
梅尔克修道院花园
“修道院花园不仅承载着250余年的历史积淀，更见证了人文与自然的共同创造。建筑、自然与精神层面的持续交融，使这座花园成为独一无二的景观杰作。”
——本笃会修士马丁·罗滕埃德尔
古典园林
这座与梅尔克修道院建筑群相得益彰的古典园林，于2000年向公众开放，其设计深受巴洛克园林美学与英式自然风景园思潮的影响。随着时代变迁，花园风貌历经多次演变。自1990年代修复工程启动以来，不断引入新理念。
特色区域
花园新增了多处特色区域，比如南边的“伊甸园”（包括“瓦拉弗里德·斯特拉博药草园”与“地中海花园”），以及东北角的“东方花园”。而作为连接修道院建筑群与花园的重要纽带，Nordbastei的观景平台可饱览花园全景。开放以来，花园已成为当代艺术装置与雕塑的展示舞台。
🕒 花园开放时间：
4月1日至10月31日每日9:00-18:00
🎫 门票：花园参观已包含在修道院通票中，亦可单独购买花园门票。
成人 5.50€ | 学生 4€ | 儿童 1.50€
实用信息
📍 Abt-Berthold-Dietmayr-Str.1 · 3390 Melk
地理位置：从梅尔克火车站只需步行约10分钟即可抵达修道院。每年4月至10月期间还可乘坐往返克雷姆斯与梅尔克的游轮，从码头步行至修道院约20分钟。
🕒 开放时间：
4月1日至10月31日9:00-17:30
💰 门票价格：
成人 16€ | 学生 8€ | 家庭 32€
💡 梅尔克修道院通票（不含导览）：23€
通票可在常规开放时间内无限次参观修道院博物馆、修道院花园以及Nordbastei，仅限持卡人本人使用（进入需出示身份证件），不可转让，2025年4月1日起可在第一内庭院的主售票处购买。