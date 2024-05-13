从高档餐厅、湖畔酒店到现代旅馆，应有尽有。萨尔茨堡州有许多值得到访的顶级餐厅。

萨尔茨堡州是阿尔卑斯美食的代名词：技艺高超的厨师们用现代方法和丰富的创造力提炼出阿尔卑斯地区最好的产品。除了阿尔卑斯美食，当然还有更多。因为创意是无止境的，而萨尔茨堡州的厨师们也不乏远见和激情。

清澈见底的湖泊、令人印象深刻的山景、茂密的森林、郁郁葱葱的山丘和莫扎特之城萨尔茨堡：单单是这些景色就足以让您不虚此行。在这里，我们将为您揭示在哪里可以享受到水边、山景或俯瞰城市的最佳美食。

萨尔茨堡州的客栈文化将新颖与久经考验相结合： 在客栈中，您可以品尝到著名的萨尔茨堡诺克林 （Salzburger Nockerln）、鲍恩卡普芬（Bauernkrapfen）或平茨高酸面包（Pinzgauer Käsespätzle）等特色美食，也可以品尝到用本州最好的产品“从平茨高牛肉到新鲜鳟鱼和酸面包”制作的现代美食，这就是令人心旷神怡的美食体验！