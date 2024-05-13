萨尔茨堡州的餐厅
萨尔茨堡州是阿尔卑斯美食的代名词：技艺高超的厨师们用现代方法和丰富的创造力提炼出阿尔卑斯地区最好的产品。除了阿尔卑斯美食，当然还有更多。因为创意是无止境的，而萨尔茨堡州的厨师们也不乏远见和激情。
清澈见底的湖泊、令人印象深刻的山景、茂密的森林、郁郁葱葱的山丘和莫扎特之城萨尔茨堡：单单是这些景色就足以让您不虚此行。在这里，我们将为您揭示在哪里可以享受到水边、山景或俯瞰城市的最佳美食。
萨尔茨堡州的客栈文化将新颖与久经考验相结合： 在客栈中，您可以品尝到著名的萨尔茨堡诺克林 （Salzburger Nockerln）、鲍恩卡普芬（Bauernkrapfen）或平茨高酸面包（Pinzgauer Käsespätzle）等特色美食，也可以品尝到用本州最好的产品“从平茨高牛肉到新鲜鳟鱼和酸面包”制作的现代美食，这就是令人心旷神怡的美食体验！
萨尔茨堡州的顶级餐厅
作为“阿尔卑斯美食”的发明者，安德烈亚斯∙多勒勒（Andreas Döllerer）20年来一直在多勒勒美食餐厅（Döllerer's gourmet restaurant）为客人提供一流的山区地方美食，是绝对的顶级餐厅。卡尔∙奥鲍尔和鲁迪∙奥鲍尔兄弟位于维尔芬（Werfen）的餐厅也是如此：他们以一种精致的方式将当地和世界上最好的菜肴加以提炼。安德烈亚斯∙塞恩（Andreas Senn）的塞恩餐厅（Senn's Restaurant）坐落在一个钟表铸造厂的旧址上，环境优美壮观。开放式厨房烹制出的美味佳肴在细节上精益求精。Jürgen Vigne在哈尔旺附近的Pfefferschiff餐厅烹制的创意时令菜肴精益求精。Maria Steffner和Josef Steffner将重点放在家乡：在位于 Mauterndorf的古老Mesnerhaus中，他们使用来自森林和山区的最佳食材，包括隆高的一种特殊马铃薯 “Eachtling”。
萨尔茨堡州的精致餐厅
位于安纳伯格山（Annaberg）上迷人的温特施泰尔古特餐厅（Winterstellgut）崇尚纯粹的地方特色 ：弗洛里安∙胡贝尔（Florian Huber）利用拉默塔尔（Lammertal）山谷的草地和森林所提供的食材，让您一到餐厅就能闻到熏腊肉的香味。理查德∙布鲁瑙尔（Richard Brunnauer）在萨尔茨堡的布鲁瑙尔餐厅（Restaurant Brunnauer）提供完美、朴实而富有创意的顶级美食。同样令人兴奋的还有Stefan Birnbacher在Leogang的Kirchenwirt餐厅烹制的菜肴，从经典的阿尔卑斯菜肴到传统环境中的现代素食菜肴，应有尽有。位于滨湖采尔地区的迈尔餐厅坐落在美丽的普里劳城堡公园内，安德烈亚斯∙迈尔（Andreas Mayer）在这里将萨尔茨堡的风味与世界的芳香完美结合，尽情发挥自己的创造力。在位于萨尔茨堡Fischerwirt的胡贝尔餐厅，哈拉尔德-胡贝尔在巴洛克式的氛围中烹制富有想象力的美食。
萨尔茨堡州氛围独特的餐厅
碧绿的福施尔湖（Fuschlsee）是Brunnwirt餐馆的背景 ，在这座拥有600年历史的老房子里，新鲜的鱼类和其他当地食材被精心烹制。休闲餐厅Flos就坐落在美丽的采尔湖畔，这里的现代地方菜肴别具一格，而且视觉效果也很好。另一方面，瓦勒湖畔的韦林格餐厅（Weyringer）则代表着将假定的矛盾转化为和谐的世界性美味佳肴。在萨尔茨堡的Paradoxon餐厅，对比也是一个重要因素，在这里，用简单食材烹制的非传统菜肴以纯粹的方式呈现在盘中，里面不乏惊喜。位于莱奥甘（Leogang）的Forsthofgut餐馆四周环绕着草地和森林，在开放式厨房前的独特环境中（10个座位）烹制食物，提供阿尔卑斯-地中海、素食或“一贯的地方特色”菜肴。
拥有特别视野的萨尔茨堡州餐厅
位于莱奥冈的达荷姆餐厅（Dahoam）在都市氛围中供应最美味的阿尔卑斯山美食 ，这里的地方菜肴是风味和口感的小杰作。在玻璃花园（Glass Garden）的玻璃穹顶下，可以俯瞰萨尔茨堡屋顶的美景，并提供素食套餐。在位于彭高地区圣维特（St. Veit im Pongau）的维图斯-温克勒（Vitus Winkler）的Kräuterreich餐厅，您可以欣赏到无与伦比的庞高山脉美景，菜肴采用当地香草精制而成，无论是口味还是外观都令人惊喜。在 上陶恩（Obertauern）的Seekarhaus，美食也是一件艺术品，从阳光露台上可以眺望群山。位于滨湖采尔地区的Salzburgerhof酒店内的Salzburger Stube餐厅 则以其美丽的花园吸引着客人，这里的国际风味地方菜肴和糕点也给人留下了深刻印象。
萨尔茨堡州的客栈
位于莱奥冈的Puradies 自然度假村内的Ess:enz餐厅拥有自己的有机农场，这里的三道美食分别是 “乡土风味”、“地中海之爱”和“手工精选”。 小贴士：极品小牛排。 在滨湖采尔卡普伦陶恩温泉度假村（TAUERN SPA Zell am See Kaprun）的菲尼森（FinESSEN）餐厅，精致的口味和复杂的香料混合是当地美食的特色，可以说是味觉的健康。在塔姆斯韦格的Goldader餐厅，以当地的新鲜食材为基础，在精致的氛围中提供现代诠释的阿尔卑斯美食。格罗萨尔（Grossarl）的奈斯勒霍夫餐厅（Nesslerhof）供应奥地利有机菜肴，菜肴采用最好的天然产品，在所有方面都注重可持续发展。在劳里斯Wörtherhof的Gusto餐厅，您可以找到对经典餐厅的现代诠释以及来自其他国家的菜系影响。多年来，传统与国际化在这里交融。
萨尔茨堡州的旅馆
巴特霍夫加斯坦的Weitmoser Schlössl餐厅菜单上有多种Weitmoser有机牛肉，从鞑靼牛肉到水煮牛肉应有尽有，还有野味、新鲜鳟鱼和素菜。位于Hinterthal am Hochkönig的Almhof餐厅舒适宜人，以品茨高地区的菜肴为主，菜肴富有创意，口味清淡。在萨尔茨堡的圣彼得餐厅（St. Peter Stiftskulinarium），经典菜肴的现代演绎充满了地中海风情。就像在米特西尔城堡餐厅（Restaurant Schloss Mittersill）一样，在美丽的内院和城堡的餐厅里，人们可以品尝到牡蛎或城堡自产牛柳等美味佳肴。哈林古老的吉努斯克拉梅雷餐厅（Genusskrämerei）将自己视为一家具有特色的可持续发展的家族企业，这里的菜肴既朴实又国际化，气氛轻松惬意，但仍然令人兴奋，因为菜单每月都会更新。